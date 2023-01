L’attaque et le jeu de puissance des Islanders restent épouvantables malgré le rappel du meilleur espoir

ELMONT, NY — Désespoir ? Ou simplement donner à un jeune joueur connu pour son tir exceptionnel l’opportunité de déclencher une attaque sans vie ?

Les fans des Islanders se demandaient probablement quelle était la réaction appropriée mercredi matin lorsque William Dufour, considéré par beaucoup comme le deuxième meilleur espoir de l’organisation derrière Aatu Raty, a été rappelé de Bridgeport et rapidement placé sur une ligne avec Mathew Barzal et Josh Bailey. Dufour, âgé de 20 ans, a connu un certain succès à sa première saison dans la LAH, affichant 13 buts et 25 points en 37 matchs avec la filiale des Islanders, progressant au point que les cuivres de l’équipe ont pensé qu’il était temps de lui donner une chance mercredi. nuit contre les Bruins de Boston, leaders de la ligue.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi. L’offensive des Islanders s’est tarie et est restée sèche contre Boston, alors que le but de Zach Parise en première période était tout ce qu’ils pouvaient rassembler dans une défaite de 4-1. Ils n’ont réussi que huit buts au total sur un homestand de cinq matchs, allant 1-2-2, et n’ont marqué que 20 buts lors de leurs 10 derniers matchs – dont six en un match.

Au cours de cinq de leurs 10 derniers matchs, les Islanders n’ont marqué qu’un seul but, dont trois des cinq sur ce qui était un homestand inquiétant qui a suivi un road trip catastrophique de quatre matchs. Ils ont une fiche de 1-4-2 à leurs sept derniers matchs.

Quant à Dufour, ce n’était pas un début idéal. Il était sur la glace pour les deux premiers buts de Boston, ne jouant pas après que Derek Forbort ait marqué 11 minutes après le début de la deuxième période, ce qui s’est avéré être le vainqueur du match. Il n’a pas inscrit de tir au but.

Scorebort de la porte. pic.twitter.com/ye3t9iRDhu – Bruins de Boston (@NHLBruins) 19 janvier 2023

Mais personne sain d’esprit ne blâmera Dufour pour la défaite, même s’il avait la rondelle sur son bâton avant le but de Forbort et aussi celui de Charlie McAvoy à 7:48 de la deuxième période qui a égalisé le match à 1-1. Non, les Islanders ont perdu un autre match qu’ils avaient une chance de gagner principalement en raison d’une autre performance pathétique de leur avantage numérique, qui a terminé 0 contre 6 dans la soirée. À leurs 18 derniers matchs, l’avantage numérique des Islanders est de 3 en 51.

La séquence meurtrière de jeudi est survenue en deuxième période lorsque Patrice Bergeron a été appelé pour un bâton haut dans la première minute de la troisième période, et les Islanders, menés 2-1, ont réussi un seul tir qui a été arrêté par Linus Ullmark. Puis, après que Sebastian Aho ait été appelé pour avoir trébuché moins de deux minutes plus tard, les Bruins ont montré à l’équipe locale à quoi ressemblait un jeu de puissance dangereux. Ils ont glissé la rondelle autour de la zone offensive et Brad Marchand a terminé une passe de couture de David Pastrnak à 5:03 pour porter le score à 3-1, mettant essentiellement fin au match, car il n’y avait aucune raison de croire que les Islanders seraient réellement capables pour marquer deux autres buts au cours des 15 dernières minutes de temps réglementaire. Surtout pas contre une équipe comme Boston, toujours en tête de la ligue avec une fiche ridicule de 35-5-4.

“(Le jeu de puissance) nous a tués ce soir”, a déclaré Barzal. “Nous avons perdu quelques matchs récemment. Doit juste être meilleur. C’est la ligne de fond.

L’entraîneur Lane Lambert a déclaré : « C’est incohérent. Il y a des moments où nous avons eu de bons jeux de puissance et obtenu de bonnes occasions, mais la constance n’est pas là. Nous devons amener plus de rondelles au filet.

Les Islanders ont terminé avec sept tirs au but en près de 10 minutes de temps total avec un avantage numérique. La seule occasion vraiment dangereuse s’est présentée plus tard en troisième période alors qu’ils étaient encore menés par deux buts, alors que Parise s’est retrouvé devant le filet et a cherché une rondelle libre qu’il n’a pas tout à fait trouvé.

Et personne ne devrait être si surpris que ce soit Parise qui ait eu la meilleure chance et le seul but. Si le reste de la formation jouait avec le genre d’énergie et le style de travail acharné que Parise emploie généralement, alors peut-être que les Islanders ne se retrouveraient pas dans ce gâchis dans lequel ils se trouvent. Le joueur de 38 ans a maintenant 13 buts sur la saison, à seulement deux derrière les co-leaders Brock Nelson et Anders Lee.

Mais alors que quiconque avec deux yeux peut maintenant voir clairement que ce groupe n’est tout simplement pas le bon, cela ne semble pas être un message que Lambert ou le directeur général Lou Lamoriello ont transmis à l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un avait été informé que des changements à l’alignement pourraient être nécessaires si cette équipe des Islanders ne changeait pas rapidement les choses, Lambert a répondu : « Non, non. Tout le monde qui vient à la patinoire, le personnel d’entraîneurs, les joueurs, nous travaillons tous chaque jour pour nous améliorer. C’est la ligne de fond et c’est tout ce que nous avons dans notre esprit.

Nelson, maintenant sans but lors de ses 14 derniers matchs, a déclaré: “Je ne pense pas que quiconque ait eu cette discussion avec Lou.”

Au lieu de cela, Lambert a suggéré que les insulaires étaient peut-être les victimes de la malchance chez eux.

“J’ai l’impression que nous avons mieux joué que les résultats”, a-t-il déclaré. “Les résultats sont les résultats et nous sommes dans une entreprise basée sur les résultats, mais sur ces cinq matchs ici, nous avons eu de nombreuses opportunités de les gagner.”

Dans la défense de Lambert, les Islanders ont eu une part de buts attendus légèrement positive (50,1%) tout au long du match à domicile à cinq contre cinq, selon Natural Stat Trick. Ils ont été surclassés seulement 8-7 avec les deux équipes patinant à pleine puissance.

Mais la marque d’une mauvaise équipe – à laquelle ressemblent les Islanders en ce moment – ​​est que lorsqu’un problème est corrigé, une autre fuite surgit ailleurs. Lors du road trip de quatre matchs dans l’Ouest au cours duquel ils ont perdu contre Seattle, Calgary et Edmonton, les Islanders ont connu des départs horribles lors de ces trois matchs, et même lors du seul match qu’ils ont remporté à Vancouver. Cela avait été un problème récurrent pendant la majeure partie de la saison.

Ce n’était pas un problème à domicile, puisque les Islanders ont marqué les premiers dans quatre des cinq matchs. Mais ils ont perdu les devants dans trois d’entre eux, dont lundi contre les Capitals lorsqu’ils ont marqué les trois premiers buts et ont tout de même perdu en prolongation, 4-3.

“C’est un peu le contraire de ce que nous avions pendant quelques semaines lorsque nous parlions de meilleurs départs”, a déclaré Nelson. « En ce moment, on a l’impression que lorsqu’il y a une panne, ils capitalisent et que les rondelles entrent. Il suffit de trouver un moyen de se battre, de corriger ces erreurs. Lorsque vous obtenez l’avance, verrouillez-la et jouez serré.

Concernant le homestand, Barzal a déclaré: «Ce ne sont pas les résultats que nous voudrions. C’est malheureux. Nous devons faire demi-tour. »

Que cela puisse arriver est discutable, alors que les Islanders et leur attaque anémique poursuivent leur trajectoire descendante au classement.

Y a-t-il une inquiétude que la saison commence à leur échapper, maintenant qu’ils ne sont plus qu’à 8-11-4 depuis le 29 novembre?

“Absolument pas”, a déclaré Barzal.

Lambert a déclaré: “Nous devons trouver notre chemin à travers cela.”

(Photo de William Dufour et Brad Marchand : Brad Penner / USA Today)