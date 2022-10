L’attaque est prometteuse, mais la défense des Bears n’a pas de réponses pour les Cowboys – Shaw Local

L’attaque des Bears a fait un autre pas en avant dimanche, mais la défensive a été déçue dans une défaite de 49-29 contre les Cowboys de Dallas. Voici ce que vous devez savoir.

Trois moments qui ont compté

1. Jeu de balle : Le porteur de ballon de Dallas Tony Pollard s’est précipité pour son troisième touché de l’après-midi sur une course de 54 verges pour porter le score à 49-29 avec 10:35 à faire dans le match. Les Bears avaient été en mesure de se rapprocher d’une possession à un moment donné au début de la seconde mi-temps, mais clairement, Dallas avait plus qu’assez pour travailler avec pour assurer une victoire confortable.

2. D’oh : Justin Fields a trouvé David Montgomery pour un gain de 13 verges, mais il a échappé le ballon et il a été récupéré par Micah Parsons. Au retour de 36 verges, Justin Fields n’a pas touché Parsons et il a pu le retourner pour un touché pour l’avance de 42-23 à Dallas avec 5:00 à faire au troisième quart. C’est une erreur mentale qui ne peut pas arriver.

3. Balancement d’élan : Une pénalité grossière pour le passeur a annulé une interception de Fields avec: 57 à jouer en première mi-temps. N’Keal Harry a ensuite réussi un touché de 17 verges pour ramener les Bears à 28-14. Le QB des Cowboys Dak Prescott a ensuite été rapidement intercepté par Eddie Jackson. Le retour a mis en place un éventuel panier du Caire Santos pour porter les Cowboys à 28-17 avant la mi-temps.

Trois choses qui ont fonctionné

1. Un autre jour au bureau : L’une des meilleures attaques précipitées de la ligue a de nouveau été efficace. Dimanche a marqué son troisième match consécutif avec au moins 200 verges au sol. La première fois que cela s’est produit, c’était en 1968, selon la télédiffusion de Fox. Les Bears se sont précipités pour 240 verges en 43 tentatives.

2. Champs : Jetez la feuille de statistiques ; bien que cela semble toujours assez bon en un coup d’œil, de toute façon, avec un 17 pour 23, 151 verges par la passe, 60 verges au sol et trois touchés au total. Fields a simplement laissé tomber quelques lancers qui auraient pu être des touchés par Dante Pettis et Velus Jones Jr. Les lancers à courte distance de Fields étaient plus précis que d’habitude. Lorsque Fields peut combiner ce type de jeu en tant que passeur avec sa capacité de brouillage évidente, vous pouvez voir la capacité spéciale prendre vie.

3. À propos du temps: L’ailier serré Cole Kmet a sans doute été déçu, mais il a marqué son premier touché depuis décembre 2020. Ce n’est qu’un petit aperçu d’une infraction montrant des signes légitimes de croissance.

Trois choses qui n’ont pas marché

1. Faites votre choix : La défense des Bears a cédé 202 verges au sol, 443 verges au total et n’a eu aucune réponse pour Pollard, CeeDee Lamb ou bien n’importe qui d’autre. Il est difficile de gagner des matchs de football en abandonnant près de 50 points, le plus permis depuis 2014.

2. Couteau chaud à travers du beurre : Les Cowboys n’ont eu aucun mal à établir la course dans le cadre de leur plan de match offensif. Au milieu du deuxième quart, Pollard avait en moyenne plus de 7 verges par course et avait trois touchés au sol à la fin du match. Pas d’Ezéchiel Elliott ? Aucun problème.

3. 4 pour 4: Les quatre premières possessions des Cowboys se sont terminées par des touchés. Dallas avait 278 verges au total et une moyenne de 8,4 verges par jeu à ce moment-là. La défense des Bears a clairement eu du mal et Dallas n’a eu aucun mal à déplacer le ballon. Clair et simple.

Et après?

Les Dolphins de Miami rendent visite aux Bears au Soldier Field dimanche prochain. Le coup d’envoi est à midi.