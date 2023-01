L’attaque d’une prison mexicaine fait 14 morts et des dizaines de détenus s’évadent

CNN

—



Au moins 14 personnes sont mortes dimanche dans une attaque effrontée contre une prison de la ville frontalière mexicaine de Juarez, ont indiqué des responsables.

Le bureau du procureur général de l’État de Chihuahua a déclaré dans un communiqué que 10 gardes de sécurité et quatre prisonniers avaient été tués et 13 autres blessés.

L’incident a commencé dimanche vers 7h00 (9h00 HE) lorsque des hommes armés dans des véhicules blindés sont arrivés à la prison et ont ouvert le feu sur le personnel de sécurité, a indiqué le bureau du procureur.

Les autorités ont déclaré que les détenus avaient profité de la situation et que 24 prisonniers se sont évadés.

Il n’était pas immédiatement clair qui était derrière l’attaque.

CNN a contacté le bureau du procureur général pour plus de détails sur l’état de l’enquête.

Ciudad Juarez, juste de l’autre côté de la frontière américano-mexicaine depuis El Paso, au Texas, est l’une des villes les plus meurtrières du Mexique et un épicentre de la violence des cartels de la drogue. Les cartels rivaux de Juarez et de Sinaloa ont mené une guerre de territoire sanglante dans la région sur des itinéraires de contrebande lucratifs et pour le territoire du trafic de drogue dans la ville.

La violence de dimanche n’était pas la première fois que la violence éclatait dans la prison. En août dernier, des centaines de soldats mexicains y avaient été envoyés après qu’un affrontement entre les deux cartels avait provoqué une émeute et des fusillades qui avaient fait 11 morts.