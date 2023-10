Solstice Canyon, dans les montagnes de Santa Monica, a été temporairement fermé cette semaine après qu’un lion de montagne a blessé une personne et tenté d’attaquer un chien déchaîné, selon les responsables de la zone de loisirs nationale des montagnes de Santa Monica.

Mardi, une personne promenant un petit chien en laisse a été blessée lorsqu’un lion de montagne a tenté d’attaquer le chien, ont écrit des responsables dans un article sur les réseaux sociaux. La personne avait une égratignure et une plaie perforante à la main ; Les rangers du National Park Service ont apporté une aide médicale sur place. Le chien n’a pas été blessé. Un deuxième lion de montagne a également été aperçu dans la zone lors de l’incident.

Le parc a été fermé jusqu’à 8 heures du matin jeudi pendant que les biologistes de la faune du parc évaluaient la situation, selon les responsables.

« Les lions des montagnes sont des animaux sauvages imprévisibles », ont écrit les responsables. “Bien que les conflits avec les humains soient rares, il existe toujours un risque lorsque vous recréez dans des zones utilisées par les pumas.”

Les experts recommandent que si vous rencontrez un puma, soyez aussi intimidant et grand que possible en agitant les bras, en criant et en lançant des objets vers l’animal. Reculez et laissez de l’espace au lion de montagne pour s’éloigner et ne pas se retourner et courir.

La dernière attaque de lions de montagne a eu lieu il y a environ un an, lorsque le célèbre couguar P-22 a tué un chihuahua en laisse après avoir traqué un promeneur de chien à Hollywood Hills, selon le National Park Service. Le puma a été euthanasié en raison de blessures graves en décembre 2022.