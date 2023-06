L’attaque d’une camionnette à Nottingham au Royaume-Uni fait 3 morts ; suspect arrêté

Trois personnes ont été retrouvées mortes dans les rues d’une ville du centre de l’Angleterre mardi à la suite d’un incident au cours duquel trois autres personnes ont été heurtées et blessées par une camionnette, selon la police.

Un homme de 31 ans a depuis été arrêté, soupçonné de meurtre en relation avec les violences qui ont éclaté à Nottingham, que le Premier ministre britannique Rishi Sunak qualifie de « choquantes ».

Le témoin Lynn Haggitt a déclaré aux journalistes qu’une camionnette blanche s’est arrêtée à côté d’elle à 5h30 du matin et qu’elle a vu le conducteur se regarder dans son rétroviseur et apercevoir une voiture de police s’approchant lentement par derrière sans que ses phares ne soient allumés. La camionnette a ensuite percuté un homme et une femme au coin d’une rue.

« Il est entré directement dedans, il n’a même pas pris la peine de tourner, il est juste revenu directement dedans », a déclaré Haggitt, selon l’Associated Press. « La dame s’est retrouvée sur le trottoir, puis il a reculé la camionnette blanche et il est allé, a accéléré la rue du Parlement avec les voitures de police qui le suivaient. »

Elle a dit que l’homme semblait avoir une blessure à la tête mais qu’il avait été aidé à se relever. La femme était assise sur le trottoir et semblait aller bien.

Une troisième personne a également été blessée et toutes trois sont maintenant hospitalisées.

Par ailleurs, la police a déclaré que deux personnes avaient été retrouvées mortes sur une route de la ville vers 4 heures du matin et qu’une troisième avait été retrouvée morte dans une autre rue.

Le motif de l’attaque et l’identité du suspect n’étaient pas immédiatement clairs.

« Il s’agit d’un incident horrible et tragique qui a coûté la vie à trois personnes », a déclaré la constable en chef de la police du Nottinghamshire, Kate Meynell.

« Nous pensons que ces trois incidents sont tous liés et nous avons un homme en garde à vue », a ajouté Meynell, selon l’Associated Press. « Cette enquête en est à ses débuts et une équipe de détectives travaille à établir exactement ce qui s’est passé. »

Sunak a tweeté : « Je tiens à remercier la police et les services d’urgence pour leur réponse continue à l’incident choquant de Nottingham ce matin.

« La police doit avoir le temps d’entreprendre son travail », a-t-il également déclaré. « Mes pensées vont aux blessés, ainsi qu’à la famille et aux proches de ceux qui ont perdu la vie. »

Nottingham compte plus de 300 000 habitants et se situe à 200 km au nord de Londres.

« La nôtre est une ville extrêmement pacifique et tolérante où les gens s’entendent bien et il est incompréhensible qu’une violence aussi épouvantable se soit produite ici », a déclaré le chef du conseil municipal de Nottingham, David Mellen, dans un communiqué publié sur Twitter.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.