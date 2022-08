L’attaque d’un jardin d’enfants fait trois morts et plusieurs blessés — RT World News

Une attaque à l’arme blanche dans un jardin d’enfants privé de la province du Jiangxi, dans le sud-est de la Chine, a fait trois morts et six blessés mercredi, a rapporté la police locale.

Les forces de l’ordre ont publié une image du suspect sur les réseaux sociaux, le décrivant comme un “bandit” portant une casquette et un masque.

L’homme au couteau serait entré dans le jardin d’enfants, situé dans le comté d’Anfu, dans l’ouest de la province, vers 10h00, heure locale, avant de se lancer dans une tuerie, selon le communiqué, rapporté par l’agence de presse AFP. L’âge des victimes n’a pas été révélé.

L’agresseur serait un homme de 48 ans, qui serait en liberté.

Il y a eu un certain nombre d’attaques au couteau visant des écoles et des garderies en Chine au fil des ans. Un cas récent très médiatisé s’est produit en avril de l’année dernière dans la ville méridionale de Beiliu, où un couteau solitaire a blessé 16 étudiants et deux enseignants.