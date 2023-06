L’attaque d’un fan contre un joueur pourrait mettre fin aux espoirs de promotion de Bordeaux

Les minces espoirs de Bordeaux d’être promus en Ligue 1 sont mis en doute après l’abandon de leur match contre Rodez vendredi soir.

Le milieu de terrain Lucas Buades a donné l’avantage à Rodez à la 22e minute mais a ensuite été blessé par un fan voyou de Bordeaux.

Le fan s’est précipité sur le terrain et a poussé Buades alors qu’il célébrait le grand but. Buades a subi une commotion cérébrale et l’arbitre a arrêté le match.

Chances de promotion bordelaise

Les Girondins sont entrés dans le match en ayant essentiellement besoin de battre Rodez 4-0 pour être promus dans l’élite. Ils occupaient la troisième place du classement de Ligue 2, à trois points de Metz.

Cependant, non seulement Bordeaux a besoin d’une victoire, mais il doit aussi combler la différence de buts. Le club lorrain compte actuellement quatre buts d’avance dans la catégorie.

Reste néanmoins à savoir si le match Bordeaux-Rodez se poursuivra finalement.

Après le match, l’arbitre Nicolas Rainville a confirmé qu’il n’avait pas d’autre choix que d’abandonner le match en raison de la blessure de Buades. « Les éléments sont probants, le joueur ne peut pas reprendre car [he is] commotionné », a déclaré Rainville. « Nous avons respecté les règles, à savoir que le match ne reprendra pas. »

L’exécutif de Bordeax fera appel de la décision si le jeu est abandonné

Cependant, le président bordelais Gerard Lopez espère toujours que le jeu finira par continuer. « J’aimerais que cela se joue en termes sportifs sur le terrain, c’est toujours du football », a expliqué Lopez aux journalistes après l’incident. « Nous serons présents à la réunion du comité lundi et nous ferons valoir tous nos droits, ainsi que faire appel si besoin est. »

La Fédération française de football doit se réunir et discuter de la question lundi. Si le match continue, Bordeaux devrait marquer au moins cinq buts dans les 68 dernières minutes pour avoir une chance d’être promu.

Rodez a aussi besoin de match pour continuer

Cependant, le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat, n’est pas si sûr que le match continue. « Reprendre ou rejouer le match ? Je n’ai jamais vu de matches joués après la dernière journée », a proclamé Murat. Rodez aura besoin de la victoire contre Bordeaux pour éviter la relégation. Ils sont actuellement 17e au classement de deuxième niveau.

