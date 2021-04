La menace des attaquants du Paris St Germain Neymar et Kylian Mbappe peut donner aux managers de l’opposition des nuits blanches, a déclaré le patron de Manchester City Pep Guardiola, ajoutant que son équipe devait trouver un moyen d’arrêter le duo lors du match aller de la demi-finale aller de la Ligue des champions mercredi.

City, qui cherche à remporter la compétition des clubs d’élite européens pour la première fois, affronte une équipe du PSG qui possède une richesse de talents offensifs, et Guardiola a déclaré qu’il n’y avait pas de stratégies défensives efficaces contre les champions de France.

«Ils sont trop bons. J’ai essayé de bien dormir la nuit dernière et c’est à ce moment-là que je ne pensais pas à eux », a déclaré Guardiola aux journalistes à la veille de l’affrontement.

«C’est la réalité. Ce sont les meilleurs joueurs. C’est pourquoi ils jouent dans cette équipe avec la qualité qu’ils ont. Nous sommes prêts à essayer de les arrêter, de défendre en équipe, de jouer un bon football et d’essayer de marquer des buts. «

Guardiola a affronté Neymar pour la première fois lorsque l’attaquant brésilien jouait pour Santos contre son équipe de Barcelone lors de la Coupe du monde des clubs 2011.

«Je me souviens quand j’ai vu des clips de Santos à cette époque et que j’ai dit aux joueurs (de Barcelone): » C’est le roi de Santos « , et tous les joueurs étaient bouche bée. Ils ont dit: « Oh mon Dieu, quel joueur. » C’est une joie à regarder en tant que spectateur », a-t-il déclaré.

« Il a le Brésil sur ses épaules, le maillot numéro 10 du Brésil n’est pas facile à porter. »

Neymar a continué à jouer pour Barcelone avant que le PSG ne brise le record du monde des frais de transfert lorsqu’il a dépensé 222 millions d’euros (268 millions de dollars) en 2017 pour l’amener à Paris.

«Je suis à peu près sûr que s’il était resté au Barca, ils auraient remporté deux, trois autres ligues des champions. Avec Neymar, (Lionel) Messi et (Luis) Suarez, les trois meilleurs que j’ai vus « , a déclaré Guardiola.

