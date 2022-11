L’attaque du Portugal voit Cristiano Ronaldo & Co. dépasser le Ghana

RASS ABOU ABOUD, Qatar – La cinquième et probablement dernière Coupe du monde de Cristiano Ronaldo a commencé par une victoire après que le Portugal a battu le Ghana 3-2 au stade 974 jeudi.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Ronaldo, qui a officiellement quitté Manchester United mardi, a marqué avec un penalty en seconde période. Et bien que André Ayew fait 1-1, le Portugal a pris le contrôle avec deux buts en deux minutes de Joao Felix et Rafael Leao. Osman Boukari est sorti du banc pour porter le score à 3-2, mais le Portugal a tenu bon, malgré un but tardif lorsque le gardien de but Diogo Costa a failli concéder une chance bizarre dans la seconde finale du temps additionnel.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Le talent offensif du Portugal les voit à travers, mais il y a des problèmes à l’arrière

Il est peut-être évident que lorsque vous avez des joueurs offensifs comme Ronaldo, Felix, Leao, Bruno Fernandes et Bernardo Silva, vous n’aurez aucun problème à marquer des buts. C’est une chance que le Portugal en ait obtenu trois contre le Ghana.

Les Black Stars, qui ont réussi les qualifications après une éliminatoire avec le Nigeria, ne marquent généralement pas beaucoup, mais ils en ont quand même deux ici, d’abord par Ayew puis Bukari. La tête tardive de Bukari n’a pas compté pour beaucoup après que le Portugal ait mené 3-1, mais c’était encore suffisant pour que Ronaldo, alors assis sur le banc des remplaçants, lève les mains de désespoir.

Le Portugal a les attaquants pour égaler n’importe quelle autre équipe lors de cette Coupe du monde, mais ils vont avoir du mal défensivement contre de meilleures équipes que le Ghana s’ils continuent à avoir des manques de concentration à l’arrière. Cela a été mieux résumé dans la dernière minute du temps d’arrêt lorsque Costa a sorti le ballon et a été presque volé par Inaki Williams.

2. Ronaldo marque son but malgré la frustration de la première mi-temps

Il semblait que ce pourrait être l’une de ces nuits frustrantes pour Ronaldo – le type dont il a eu beaucoup à Man United cette saison – mais à la fin, il a obtenu son objectif de devenir le premier joueur masculin à marquer à cinq Coupes du monde. .

Sa soirée a commencé par une faute maladroite après seulement 90 secondes, et avant que 15 minutes ne soient au compteur, il avait raté une bonne occasion de la passe d’Otavio à cause d’une touche lourde et avait également raté avec une tête au deuxième poteau. Il aurait été pardonné de penser que ce n’était pas son jour quand il s’est vu retirer un but après 31 minutes pour une faute sur Alexandre Djiku puis a pris un coup violent sur sa cheville droite de Seidu Alidu.

Cristiano Ronaldo et Joao Felix ont chacun marqué lors de la victoire 3-2 du Portugal en phase de groupes contre le Ghana. Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images

Mais après une semaine de gros titres sur son entretien avec Piers Morgan et son départ désordonné de United, il était typique de Ronaldo de trouver le filet – montrant d’abord une fléchette de rythme pour gagner un penalty sous un défi de Mohammed Salisu puis intensifier pour écraser son 118e but international. Ce n’est jamais une mauvaise chose pour un agent libre de montrer qu’il peut encore marquer des buts au plus haut niveau.

3. Le Ghana s’est amélioré après le cauchemar de la CAN, mais le Portugal en a trop prouvé

Le Ghana est arrivé au Qatar en tant qu’équipe la moins bien classée de la Coupe du monde, et tout ce qu’il doit faire pour que ce tournoi soit considéré comme un succès est d’améliorer sa désastreuse Coupe d’Afrique des Nations en janvier, lorsqu’il a terminé dernier de son groupe avec un point en trois matchs et perdu contre les Comores.

Ils ont eu du mal à marquer des buts lors des qualifications – ils en ont marqué huit en huit matchs – et il leur a fallu un certain temps pour commencer ici, terminant la première mi-temps sans un tir, et encore moins un cadré. Mohammed Kudus de l’Ajax Amsterdam était animé au milieu de terrain, mais ils doivent créer plus d’occasions pour Williams, qui a changé d’allégeance à l’Espagne cet été.

Le Ghana était suffisamment organisé pour garder les joueurs offensifs du Portugal silencieux pendant de longues périodes, mais s’ils veulent se faufiler hors du groupe H, ils doivent tirer quelque chose des matchs contre l’Uruguay et la Corée du Sud.

Le match nul 0-0 de cette paire plus tôt jeudi maintient l’équipe d’Otto Addo dans la conversation pour une place dans les huitièmes de finale, mais ils devront éliminer les erreurs qui ont permis au Portugal de marquer deux buts en deux minutes pour mettre le match au lit. La tête de Bukari pour porter le score à 3-2 est arrivée trop tard, mais ils seront toujours déçus après que Williams ait été si près de pincer un égaliseur spectaculaire sous le nez de Costa.

Notes des joueurs

2 Connexe

Le Portugal: Diogo Costa 5, João Cancelo 6, Raphaël Guerreiro 6, Rubén Dias 6, Danilo Pereira 6, Ruben Neves 6, Bernard Silva 7, Otavio 6, Bruno Fernandes 8, João Félix 7, Cristiano Ronaldo 7

Sous-titres : Guillaume Carvalho 6, Rafael Leao 7, João Palhinha 6, Gonçalo Ramos 6, João Mario 6

Ghana: Laurent Ati Zigi 6, Mohammed Salisu 5, Daniel Amartey 6, Alexander Djiku 5, Alidu Seidu 5, Abdul Baba Rahman 6, Thomas Partey 6, Salis Abdul Samed 6, Mohammed Kudus 7, André Ayew 6, Inaki Williams 6

Sous-titres : Tariq Lamptey 6, Osman Boukari 7, Jordan Ayew 6, Antoine Semenyo 6, Daniel-Kofi Kyereh 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Bruno Fernandes, Portugal. Alors que le match était à 1-1, Fernandes a réussi deux belles passes pour marquer des buts pour Felix et Leao.

PIRE : Seidu Alidu, Ghana. Il a eu la chance de ne pas être expulsé pour un coup de tête apparent sur Felix, ayant déjà été réservé, et a dû être remplacé pour son propre bien.

Faits saillants et moments marquants

Combien de NBAers Ronaldo peut-il dépasser? Le capitaine du Portugal est connu pour sa forme physique, et il est assez évident qu’il ne saute pas le jour de la jambe.

Air Ronaldo 😱✈️ pic.twitter.com/GGKGjeDmNP — ESPN FC (@ESPNFC) 24 novembre 2022

Le moment où Ronaldo est devenu le premier homme à marquer lors de cinq Coupes du monde.

RONALDO ENTRE DANS L’HISTOIRE Avec ce but, il devient le premier joueur masculin à marquer dans cinq tournois différents de la Coupe du Monde de la FIFA 🔥🇵🇹 pic.twitter.com/PxWP4Z5z8o – Football FOX (@FOXSoccer) 24 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur portugais Fernando Santos : “J’ai dit aux joueurs à la mi-temps qu’il était important de rester concentré et d’augmenter le rythme. On est bien entré en deuxième mi-temps, on a marqué le but, puis je ne sais pas ce qui s’est passé. On a encaissé des buts qui sont sortis de nulle part . Personne ne peut concéder des buts qui sortent de nulle part. Nous nous sommes réveillés à nouveau, nous sommes revenus dans le match, avons marqué deux buts.”

Névés : “C’était très important de commencer par une victoire, c’était notre objectif. Il n’y a pas de matchs faciles, toutes les équipes sont organisées. Nous avons gagné dans un match difficile et étrange. Nous avons contrôlé la première mi-temps et le Ghana a juste défendu. Puis en seconde mi-temps avec notre but, il y avait plus de pression du Ghana, peut-être aurions-nous dû être plus pragmatiques. La façon dont nous avons réagi au but du Ghana a été cruciale. Nous ne sommes pas descendus, nous avons été positifs, nous avons bien réagi et vite. victoire méritée malgré les difficultés que nous avons rencontrées dans les dernières étapes du match.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Ronaldo est le premier homme à marquer lors de cinq Coupes du monde : 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

– À 37 ans et 292 jours, Ronaldo est le joueur le plus âgé à avoir marqué pour le Portugal lors de la Coupe du monde. En 2006, à 21 ans et 132 jours, il est devenu le plus jeune joueur à marquer pour le Portugal lors de la Coupe du monde avec son but contre l’Iran en phase de groupes.

Groupe H généraliste O ré L GD STP 1 – Portugal 1 1 0 0 +1 3 2 – Corée du Sud 1 0 1 0 0 1 3 – Uruguay 1 0 1 0 0 1 4 – Ghana 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

– Ronaldo a maintenant marqué huit buts en Coupe du monde pour le Portugal, le deuxième plus grand nombre de l’histoire du pays derrière les neuf d’Eusebio.

– Le Ghana est la 27e équipe différente contre laquelle Ronaldo a marqué plusieurs buts au cours de sa carrière internationale. Il a également marqué contre le Ghana lors de la Coupe du monde 2014.

Suivant

Le Portugal: Ronaldo & Co. sont de retour en action lundi, lorsqu’ils affronteront l’Uruguay au Lusail Iconic Stadium à 14 h HE.

Ghana: Les Ghanéens jouent également lundi, alors qu’ils se rendent au stade Education City pour affronter la Corée du Sud à 8 h HE.