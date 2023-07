L’attaque du pont de Crimée fait deux morts et endommage la principale ligne d’approvisionnement russe

La circulation sur le pont reliant la Crimée à la Russie continentale, qui sert de ligne d’approvisionnement vitale dans l’invasion de l’Ukraine par le pays, a été interrompue lundi après qu’une attaque sur le pont a fait deux morts et au moins un blessé.

Le gouverneur de Crimée a annoncé que le pont, qui enjambe le détroit de Kertch, était fermé lundi matin mais n’a pas précisé de raison. Le président du parlement de Crimée, Vladimir Konstantinov, a déclaré que l’incident était intentionnel et l’a imputé au « régime terroriste » ukrainien.

Dans la région de Krasnodar, située à l’est du pont, un responsable du ministère russe de la Santé a déclaré que deux personnes avaient été tuées dans un accident non précisé sur le pont. La fille du défunt a été blessée.

« La fille a été blessée », a déclaré le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur l’application de messagerie Telegram. « Le plus dur, c’est que ses parents sont morts, papa et maman. Aucun mot ne peut calmer la douleur de la perte ici. »

Les résidents près du pont ont entendu des explosions avant l’aube lundi, selon les nouvelles locales, bien que l’étendue des dégâts n’ait pas été immédiatement claire.

La chaîne d’information en ligne Crimea 24 a rapporté qu’une section du pont pendait mais n’était pas tombée à l’eau. Il a été rouvert environ six heures plus tard et la circulation a pu reprendre.

Le pont a été pris pour cible en octobre lorsqu’un camion piégé a dénoté, cassant un morceau du pont et nécessitant des mois de réparations avant de reprendre le service complet. Le pont utilise à la fois le trafic routier et ferroviaire et est utilisé par les civils et l’armée russe.

Le pont de 12 milles a ouvert ses portes en 2018, reliant la Russie et la péninsule de Crimée. La Russie a annexé la Crimée en 2014.

Les responsables ukrainiens ont blâmé la Russie pour l’attaque.

Andriy Yusov, un porte-parole du département ukrainien du renseignement militaire, a déclaré : « La péninsule est utilisée par les Russes comme une grande plaque tournante logistique pour déplacer des forces et des actifs profondément sur le territoire ukrainien.

« Bien sûr, tout problème logistique est une complication supplémentaire pour les occupants », a ajouté Yusov.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.