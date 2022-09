TULSA, Okla. – Le nord de l’Illinois n’a pas pu surmonter un déficit de 17 points en un seul jeu, et Thomas Hammock le savait.

Si les Huskies devaient battre Tulsa lors de son propre match de retour, ils devraient constamment empiler de gros jeux. Et empiler les gros jeux qu’ils ont faits.

“Nous devons jouer un jeu à la fois et rester sur le terrain offensivement et essayer de trouver un moyen de marquer des touchés et de revenir dans le match”, a-t-il déclaré à son équipe à la mi-temps.

Malheureusement pour NIU et son entraîneur de quatrième année, l’attaque s’est essoufflée dans les 3 1/2 dernières minutes.

Les Huskies ont accumulé 266 de leurs 385 verges au total en seconde période et ont marqué 28 points qui ont mené à deux avances au quatrième quart, mais ce n’était pas suffisant car le demi de coin du Golden Hurricane Tyon Davis a intercepté Rocky Lombardi au quatrième essai avec 32 secondes restantes pour aider Tulsa s’échappe avec une victoire 38-35 samedi soir sur Skelly Field au stade HA Chapman.

NIU (1-1) a fait quatre-et-hors de ses deux derniers entraînements, ne gagnant que 19 verges tout en aspirant un peu plus de deux minutes d’horloge pendant la période critique.

Pour Tulsa (1-1), il s’agissait de la 22e victoire de retour de l’ère Philip Montgomery. Après avoir mené 24-7 à la mi-temps, le Golden Hurricane a pris du retard 28-24 et 35-31 au cours des 15 dernières minutes avant que Steven Anderson ne marque le score gagnant à 1 mètre avec 58 secondes à jouer.

Hammock était au courant des tendances de retour de Tulsa de la saison dernière lorsqu’il s’est rallié pour cinq victoires, dont deux sur la route.

“Je savais qu’ils avaient joué beaucoup de matchs à une possession l’an dernier”, a déclaré Hammock, dont l’équipe a pris la tête finale avec 5:57 à faire peu de temps après avoir récupéré un botté de dégagement raté sur la ligne de 40 verges du Golden Hurricane. «Nous sommes en fait revenus – nous avions perdu 17 points et nous nous sommes ensuite battus – donc ça va dans les deux sens. Nous devons faire des jeux à la fin pour trouver un moyen de gagner le match.

Les Huskies ont ouvert la deuxième mi-temps et se sont immédiatement mis au travail.

Avec un mélange sain de course et de passe, ils ont parcouru 75 verges en six jeux en 3:16 avec une connexion de touché de 33 verges de Lombardi à Kacper Rutkiewicz pour couronner le lecteur.

Cependant, l’élan n’a pas vraiment changé avant le coup d’envoi qui a suivi.

NIU a récupéré un coup de pied parfaitement placé de John Richardson, et sept jeux et 54 verges plus tard, c’était soudainement un match à trois points à 24-21 grâce à une course de 8 verges d’Antario Brown pas même à mi-chemin du troisième quart.

“Nous nous sommes entraînés toute la semaine juste pour trouver la bonne situation pour le faire”, a déclaré Hammock. «Et les enfants sont allés là-bas et ont été exécutés. Non seulement le botteur, mais les deux gars qui étaient chargés de bloquer leurs défenseurs pour s’assurer qu’ils ne pouvaient pas atteindre le ballon… Les équipes spéciales sont une grande partie du jeu, et c’était certainement un jeu qui a changé notre élan. .

“Après que nous nous soyons installés, et après la première mi-temps, j’ai pensé que nos gars avaient vraiment commencé à jouer du bon football.”

Au grand dam de Tulsa, cette éruption offensive n’a fait que se poursuivre, et Lombardi y est pour beaucoup.

Le senior a terminé avec 259 verges par la passe avec trois touchés sur 18 passes sur 31 tout en ajoutant également un score au sol. Il n’a complété que 3 des 6 passes pour 36 verges et un touché en première mi-temps.

Lombardi était responsable de donner aux Huskies leurs deux avances, lançant un touché de 33 verges à Cole Tucker avec 14:50 à faire dans le quatrième avant de marquer sur un gardien de 1 verge à 5:57.

Son seul chiffre d’affaires a été l’interception intempestive qui a mis fin au match et a donné au Golden Hurricane sa 14e victoire d’ouverture à domicile au cours des 17 dernières saisons.

“Nous savions que ce serait un match de football de quatre quarts”, a déclaré Hammock. «Merci à Tulsa – ils ont fait les jeux à la fin. Nous avons eu l’occasion de gagner le match en attaque au quatrième essai. J’ai dit à mon équipe ce matin que nous avions une chance de gagner ce match en attaque, et nous allons le faire.

“Nous n’avons tout simplement pas réussi le jeu.”