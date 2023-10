L’attaque du Hamas porte la marque de l’implication iranienne, selon d’anciens responsables américains

L’ampleur sans précédent et les tactiques sophistiquées utilisées par le Hamas dans son attaque contre Israël indiquent que l’Iran a très probablement joué un rôle important dans cette attaque sur plusieurs fronts, affirment d’anciens officiers du renseignement et de l’armée américains.

De l’utilisation de bateaux rapides à la prise d’otages en passant par l’attaque d’un adversaire, l’opération du Hamas a montré une approche que l’Iran et ses mandataires utilisent souvent contre des opposants dotés de forces conventionnelles supérieures, ont déclaré trois anciens hauts responsables du renseignement et un ancien officier supérieur de l’armée.

« La sophistication et la complexité de l’attaque semblent au-delà de ce que le Hamas pourrait faire seul », a déclaré un ancien haut responsable du renseignement américain.

Mais dans une interview, Ali Baraka, un haut responsable du Hamas, a nié que l’Iran ait soutenu ou sanctionné l’opération. « Cela a été une surprise pour tout le monde, y compris pour l’Iran », a déclaré Baraka, responsable des relations nationales du Hamas à l’étranger.

Baraka, s’exprimant à Beyrouth, a souligné que l’Iran soutient le Hamas, mais il a insisté sur le fait que « nous ne les avons pas informés qu’une opération aurait lieu à l’aube du 7 octobre ». Il a ajouté : « Après le début de l’opération, nous avons informé l’Iran. »

Le Wall Street Journal a rapporté Dimanche, les responsables de la sécurité iranienne ont aidé le Hamas à planifier l’attaque surprise et l’ont approuvée lors d’une réunion à Beyrouth lundi dernier, selon de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah. Le Journal a rapporté que des officiers du Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran avaient travaillé avec le Hamas depuis août pour concevoir une attaque aérienne, terrestre et maritime sophistiquée.

Deux responsables américains ont déclaré à NBC News qu’ils ne disposaient pas d’informations permettant de corroborer le récit du Journal.

Une source diplomatique israélienne de haut rang a déclaré qu’Israël n’était pas préoccupé par une guerre directe avec l’Iran.

« La stratégie de l’Iran consiste à mener une guerre par procuration et à nier tout lien direct avec les efforts du Hamas », a déclaré la source. « Ils travaillent par procuration, et c’est pourquoi ils sont le premier État à parrainer le terrorisme. »

La mission iranienne à l’ONU n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le gouvernement iranien a salué l’attaque du Hamas.

Marc Polymeropoulos, ancien officier de la CIA spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud, dit le X qu’il sera essentiel pour les agences de renseignement de déterminer le rôle précis que l’Iran a joué dans l’assaut surprise.

« La différence entre « diriger » l’attaque et donner le feu vert réel » et « coordonner » peut être la différence entre une guerre avec l’Iran ou non », a-t-il déclaré.

Pendant des décennies, l’Iran a tenté de contrer ses adversaires technologiquement supérieurs par des méthodes de guérilla ou de faible technologie, en envahissant ses navires de guerre avec des bateaux rapides plus petits, en tirant des barrages de roquettes, en utilisant des drones et des missiles pour affaiblir les forces aériennes adverses et en enlevant des ressortissants étrangers, selon des responsables et des analystes américains. .

Lorsque l’un des mandataires de l’Iran, qu’il s’agisse des milices chiites en Irak, des forces houthies au Yémen ou du Hamas à Gaza, démontre une avancée significative en matière de sophistication militaire, c’est généralement le signe que Téhéran a prêté main forte, a déclaré Michael Knights du Washington Institut pour la politique au Proche-Orient.

« Cela a été le cas avec la prise de contrôle du Yémen par les Houthis et avec la défense du Hezbollah libanais contre Israël en 2006 », a déclaré Knights.

Frapper Israël simultanément à divers endroits avec des roquettes, de petites cellules de guérilla, des unités de kidnapping et des bateaux rapides « sent l’entraînement iranien, la fourniture d’armes, probablement les renseignements iraniens », a déclaré Colin Clarke, chercheur principal au Centre Soufan, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la sécurité mondiale.

« Il s’agissait d’une attaque totale depuis plusieurs points d’entrée. Je dois croire que les Iraniens jouent un rôle », a-t-il déclaré.

Une question centrale est de savoir comment les membres du Hamas ont pu franchir la frontière fortifiée entre Israël et Gaza, qui consiste en une série de clôtures, de postes de sécurité, de patrouilles régulières, de caméras sophistiquées et de capteurs de mouvement au sol.

Le fait que les militants du Hamas aient pu traverser avec une relative facilité plusieurs points de la frontière soulève la possibilité que les militants aient pu brouiller les caméras et les capteurs électroniques, privant les Israéliens d’une alerte précoce dès le début de l’attaque, a déclaré Mark Montgomery, un retraité. Contre-amiral de l’US Navy qui a récemment visité la zone frontalière.

Certains capteurs de sécurité ont peut-être été « compromis très tôt », a déclaré Montgomery dans une interview, ce qui aurait « permis aux forces de passer avant qu’il n’y ait une réponse adéquate ».