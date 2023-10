En réponse à l’attaque du Hamas, certains dirigeants mondiaux ont directement lié le passé au présent en termes bruts, exprimant le sentiment de traumatisme ressenti par de nombreux Juifs à travers le monde.

Biden a pleuré ce qu’il a appelé « le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste » et a dénoncé l’attaque du Hamas comme « une barbarie aussi lourde de conséquences que l’Holocauste ». Netanyahou a comparé les meurtres lors d’un festival de musique pour le massacre de Babi Yar de 1941, lorsque plus de 33 000 Juifs furent tués en deux jours à Kiev, la capitale de l’Ukraine.

« Je comprends, à un niveau personnel, les échos déchirants que les massacres du Hamas ont pour les Juifs israéliens – en fait, pour les Juifs du monde entier », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une visite en Israël le 12 octobre. Dans les remarques préparéesBlinken a fait référence à son beau-père, Samuel Pisar, qui, selon lui, a survécu à l’internement dans les camps de concentration d’Auschwitz, Dachau et Majdanek.

Dov Forman, 19 ans, étudiant universitaire qui vit à Londres, a déclaré qu’il n’y avait « pas de mots pour décrire la douleur que ressent mon arrière-grand-mère en ce moment ». L’arrière-grand-mère de Forman, Lily Ebert, 99 ans, a survécu au camp d’Auschwitz et ces dernières années construit un large public sur la plateforme de médias sociaux TikTok avec des vidéos visant à lutter contre le négationnisme.

« Il est important de comprendre qu’un grand nombre de personnes assassinées en Israël et de nombreuses personnes prises en otages sont les petits-enfants et arrière-petits-enfants de survivants de l’Holocauste, tout comme moi », a déclaré Forman, ajoutant que sa famille essayait de se protéger. Ebert des photos et vidéos graphiques qui ont circulé en ligne depuis l’attaque.

Renée Silver, 92 ans, une survivante de l’Holocauste qui vit à New York, considère l’attaque du Hamas comme la dernière manifestation de l’antisémitisme qui sévit contre les Juifs depuis des siècles, y compris aux États-Unis, où elle craint une montée de la haine religieuse.

Mais tous les survivants du génocide hitlérien n’étaient pas prêts à assimiler l’attaque terroriste à l’Holocauste. Esther Senot, 95 ans, une survivante qui a été emprisonnée dans trois camps de concentration lorsqu’elle était jeune et qui vit désormais à Paris, a déclaré dans une interview en français qu’« on ne peut pas comparer ce qui se passe en Israël avec la Shoah ».

« Ce qui s’est passé en Israël s’est produit sur le terrain en quelques heures », a déclaré Senot, alors que les nazis ont rassemblé et déporté les Juifs européens, les tuant systématiquement dans les camps de travail et de la mort pendant des années.

Elle a critiqué Netanyahu et les actions des dirigeants régionaux qui signifient que « nous nous retrouvons toujours sans moyen de dialogue », a-t-elle déclaré.

« Cela faisait très longtemps que j’attendais ce genre de choses », a-t-elle ajouté. « C’est une catastrophe. »

« Mon chagrin n’est pas ton arme »

Dans l’esprit de nombreuses personnes qui s’opposent au gouvernement israélien, le traitement réservé aux Palestiniens par Israël est depuis longtemps une forme de persécution ethnique. Raz Segal, professeur d’études sur l’Holocauste et le génocide à l’Université de Stockton dans le New Jersey, a écrit dans le journal progressiste Courants juifs la semaine dernière, « l’assaut contre Gaza » par Israël était un « cas d’école de génocide ».