L’attaque du Hamas est un échec retentissant pour les services de renseignement et de sécurité israéliens : NPR

basculer la légende Jack Guez/AFP via Getty Images

Les services de renseignement et de sécurité israéliens ont été mis en cause pour leur incapacité à anticiper l’attaque à grande échelle lancée samedi par le groupe militant palestinien Hamas.

Selon certaines informations, environ 1 000 militants ont abattu des civils et des cibles militaires en Israël lors d’une attaque d’une ampleur sans précédent.

Selon les médias israéliens, au moins 700 Israéliens ont été tués et plus de 2 100 blessés. Israël a répondu en lançant des frappes aériennes sur des cibles dans la bande de Gaza. Plus de 400 Palestiniens ont été tués et plus de 2 300 blessés.

Le nombre de morts risque de s’alourdir à mesure que les combats se poursuivent.

« Aucune agence nationale de renseignement n’est omnisciente ou parfaite, mais il s’agit simplement d’un échec colossal », a déclaré Bruce Hoffman, chercheur principal en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité intérieure au Council on Foreign Relations. « C’est tout simplement étonnant que cela puisse se produire. »

Israël s’enorgueillit depuis longtemps de sa barrière frontalière avancée et de son mur souterrain près de Gaza. Mais samedi, les combattants du Hamas ont réussi à franchir la barrière frontalière à au moins un endroit avec des explosifs et du matériel lourd, selon vidéos de la scène. Les militants ont également mené une opération amphibie sur la mer Méditerranée et ont utilisé des parapentes pour atteindre deux douzaines de sites en Israël.

Le groupe militant a également lancé des milliers de roquettes, à la surprise des agences de renseignement et du système de surveillance israéliens tant vantés. On pense qu’Israël est capable d’écouter la plupart des appels téléphoniques à Gaza et qu’il y dispose d’un grand nombre d’informateurs.

« Nous avons été surpris ce matin. Concernant les échecs, je préfère ne pas parler à ce stade pour le moment. Nous sommes en guerre. Nous nous battons », a déclaré samedi le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne. sur CNN.

« Ils préparent cela depuis longtemps », a déclaré l’ancien conseiller israélien à la sécurité nationale, Eyal Hulata. Reuters. « Il s’agit évidemment d’une attaque très coordonnée et, malheureusement, ils ont réussi à nous surprendre tactiquement et à causer des dégâts dévastateurs. »

L’appareil de renseignement israélien avait son attention ailleurs

Ces derniers mois, l’armée israélienne s’est concentrée en grande partie sur la Cisjordanie, où des bataillons de jeunes Palestiniens ont lancé leur propre initiative contre l’occupation israélienne.

« La Cisjordanie absorbait leur attention », a déclaré Hoffman, qui étudie les relations israélo-palestiniennes depuis 40 ans.

Les responsables israéliens sont également préoccupés par les tensions autour de la mosquée Al-Aqsa, le site musulman le plus saint de Jérusalem, également sacré pour les Juifs sous le nom de Mont du Temple, après que la police israélienne a mené des raids contre les fidèles en avril.

« De nombreux atouts et ressources étaient consacrés à la surveillance des événements à Jérusalem », a déclaré Hoffman.

Chez nous, Israël était divisé et célébrait une fête

Le pays est devenu de plus en plus divisé et en proie à des problèmes de politique intérieure. En juillet, le Parlement israélien a voté pour empêcher les juges d’annuler des décisions gouvernementales au motif qu’elles sont « déraisonnables ».

Les changements controversés apportés au système judiciaire, poussés par le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, ont suscité l’indignation du public et des manifestations massives. Certains membres de la réserve militaire israélienne ont également refusé de se présenter au travail récemment, bien qu’ils se soient tous présentés au travail dans cette crise. Hoffman a déclaré qu’il n’était pas surprenant que le Hamas choisisse de frapper à une époque polarisante.

« Ils frappent précisément lorsqu’ils sentent une opportunité », a déclaré Hoffman. « Quand ils voient généralement une faille dans les défenses de leur ennemi, généralement causée par une distraction ou une préoccupation face à d’autres menaces ou défis. »

L’assaut a également eu lieu pendant le sabbat juif et aux premières heures de la fête de Sim’hat Torah. Les soldats israéliens qui gardaient la frontière ont écrit sur les réseaux sociaux que les militants avaient envahi leur base, tuant des soldats – et qu’il y avait moins de troupes en service parce que c’était une fête juive.

À Gaza, l’armée israélienne ne s’attendait pas à une attaque terrestre

Au cours de la dernière décennie, le Hamas a largement attaqué Israël en lançant des roquettes. En conséquence, les forces israéliennes autour de Gaza n’étaient pas préparées à une attaque terrestre, a déclaré Hoffman.

« Ils n’étaient pas du tout prêts au combat », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y avait une complaisance en pensant que tout était calme à la frontière avec Gaza. »

Cela aurait dû être suspect et inquiétant, a-t-il ajouté. D’un autre côté, Hoffman a déclaré que l’ampleur et la complexité de l’attaque étaient inimaginables et accablantes.

Hoffman, qui a qualifié les services de renseignement israéliens de « pis-aller » derrière ceux des États-Unis, a déclaré que la combinaison d’attaques aériennes, terrestres et maritimes du Hamas était « sans précédent » pour les groupes terroristes dans l’histoire récente. Israël et les États-Unis ont qualifié le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, de groupe terroriste.

« Je ne me souviens d’aucun moment où un groupe ait pu les rassembler et organiser un assaut coordonné simultané en utilisant les trois sites », a-t-il déclaré.

Greg Myre et Daniel Estrin ont contribué au reportage.