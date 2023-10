L’attaque du Hamas déclenche un traumatisme israélien lié à l’Holocauste

TEL AVIV, Israël (AP) — Des femmes, des enfants et des personnes âgées cachés dans des pièces sécurisées ont été abattus sans pitié. Des maisons incendiées et des habitants terrifiés toujours à l’intérieur. Des enfants, certains attachés, forcés d’entrer dans une pièce et massacrés. Juifs, impuissants.

Pour de nombreux Israéliens et Juifs du monde entier, les horreurs commises par les militants du Hamas lors de leurs attaques stupéfiantes contre les communautés du sud d’Israël ravivent les souvenirs douloureux d’une calamité d’une bien plus grande ampleur : l’Holocauste.

Longtemps considéré comme une catastrophe si horrible que rien d’autre ne devrait être comparé, les Israéliens établissent désormais des parallèles directs entre le meurtre de 6 millions de Juifs en Europe il y a huit décennies et leur tragédie la plus récente, soulignant à quel point l’attaque a été traumatisante pour un pays qui est né des cendres de la Seconde Guerre mondiale et a été créé comme un refuge pour les Juifs.

« J’ai été strict sur le fait de ne pas utiliser le mot ‘Shoah’ dans un contexte autre que celui de l’Holocauste », a écrit le commentateur politique Ben Caspit dans le quotidien Maariv, faisant référence à l’Holocauste par son nom hébreu. « Quand des enfants juifs se cachent dans une pièce protégée et que leurs parents angoissés prient pour qu’ils ne pleurent pas, afin que les maraudeurs n’entrent pas et ne mettent pas le feu à la maison, c’est une Shoah. »

Les représailles d’Israël contre le Hamas à Gaza ont également attiré comparaisons avec la plus grande tragédie nationale palestinienne, la Nakba, lorsque des centaines de milliers de personnes ont fui ou ont été forcées de fuir après la guerre de 1948 qui a conduit à la création d’Israël. De nombreux Palestiniens craignent une répétition de cet exode massif après qu’Israël a ordonné l’évacuation du nord de Gaza.

Il y a quelques années à peine, les comparaisons avec l’Holocauste auraient été rapidement dénoncées car elles dévalorisent la mémoire et diminuent l’horreur des crimes nazis.

Cela a commencé à s’éroder ces dernières années – le Premier ministre Benjamin Netanyahu faisant allusion aux nazis lorsqu’il parlait de l’Iran et de son programme nucléaire et les manifestants des côtés rivaux de l’allée politique se traitant de « nazis ». De tels incidents restent néanmoins rares et suscitent souvent des critiques.

Mais les horreurs de l’attaque du Hamas du 7 octobre, qui a tué au moins 1 300 Israéliens, ont mis à profit les peurs les plus profondes d’Israël et ravivé le souvenir du plus grand traumatisme des Juifs.

Des centaines de militants ont fait irruption à la frontière, prendre le pays et son armée tant vantée par surprise lors d’une grande fête juive. Ils attaqué des villages agricoles endormismassacrant des habitants terrifiés.

Les militants ont tué au moins 260 fêtards lors d’un festival de musique, les survivants racontant histoires poignantes de massacres méthodiques.

Des dizaines de personnes ont été emmenées comme otages sur des motos et des voiturettes de golf. Certains des morts et des prisonniers étaient des survivants de l’Holocauste.

«C’est un massacre. C’est un pogrom », a déclaré le général de division Itai Veruv, chef des forces qui ont nettoyé l’un des villages assiégés, faisant référence aux massacres historiques de Juifs européens.

Pendant l’Holocauste, les nazis ont mené une campagne de génocide, rassemblant et assassinant de nombreux Juifs d’Europe, tout en envoyant d’autres dans des trains vers la mort ou des camps de travail.

Israël a fait de la protection des Juifs contre des atrocités similaires une partie de sa raison d’être. De nombreux Israéliens voient leur pays comme un refuge, une nation dotée d’une armée puissante qui pourrait protéger les Juifs malgré les menaces régionales. De nombreux Juifs de la diaspora partagent ce sentiment, considérant Israël comme un refuge au cas où les Juifs seraient à nouveau persécutés.

Bien que l’attaque du Hamas soit loin d’avoir l’ampleur de l’Holocauste, elle a marqué le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis lors et son massacre bien planifié a rouvert une blessure qui reste fraîche pour beaucoup en Israël.

Netanyahu a comparé les massacres du festival au massacre de Babi Yar, l’un des massacres les plus tristement célèbres de la Seconde Guerre mondiale, au cours duquel plus de 33 000 Juifs ont été tués. Il a déclaré qu’Israël « n’oubliera jamais », un reflet clair de la promesse d’Israël de ne jamais laisser l’Holocauste disparaître de la mémoire collective du monde. Dany Cushmaro, un présentateur israélien, a commencé à qualifier les militants du Hamas de « ces nazis ».

Les alliés d’Israël à l’étranger ont également fait le lien.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a fait référence à son défunt beau-père, un survivant de l’Holocauste, lors d’une visite en Israël et a déclaré que les attaques avaient des « échos déchirants » des massacres nazis. Une bobine publiée sur Instagram par le groupe pro-israélien Stand With Us montre une bougie et le nombre de 6 millions qui augmente lentement pour inclure les 1 300 Israéliens tués.

Le souvenir du massacre des Juifs pèse lourdement sur Israël. Il organise une journée commémorative, au cours de laquelle les Israéliens restent immobiles pendant une minute de sirène pour se souvenir des morts. L’Holocauste est enseigné en profondeur dans les écoles. Des groupes de jeunes et des soldats visitent les camps de la mort en Europe. Et les dignitaires en visite sont emmenés au mémorial de l’Holocauste du pays.

L’historien israélien Tom Segev a déclaré qu’il était naturel que les Israéliens fassent le lien entre l’attaque du Hamas et le traumatisme profondément ancré dans la nation. « C’est le mal ultime que reconnaît l’individu en Israël », a-t-il déclaré.

Mais il a déclaré que les dirigeants israéliens de tous bords politiques essayaient depuis des décennies d’exploiter la mémoire de l’Holocauste à des fins politiques.

Les Israéliens sont, dans certains cas, devenus furieux lorsque des comparaisons sont faites.

Dans un discours prononcé en 2016 à l’occasion de la journée commémorative de l’Holocauste en Israël, Yair Golan, alors chef militaire adjoint, a déclaré : il était témoin de « processus nauséabonds » dans la société israélienne cela lui rappelait le fascisme de l’Allemagne de l’époque nazie. Ce discours a suscité des réactions de colère de la part des dirigeants israéliens et est largement considéré comme la raison pour laquelle le Golan a été écarté du poste le plus élevé de l’armée.

Des militants éminents des camps rivaux dans la récente controverse sur la réforme judiciaire en Israël ont déclenché un tollé suite à des commentaires liés à l’Holocauste.

Certains critiques d’Israël, quant à eux, comparent les actions israéliennes contre les Palestiniens aux nazis, qu’Israël condamne comme étant de l’antisémitisme.

Mairav ​​Zonszein, analyste principal à l’International Crisis Group, a déclaré que l’Holocauste est utilisé par Israël et ses alliés pour légitimer ses frappes contre le Hamas, qui ont tué au moins 2 200 Palestiniens, et pour attirer les Juifs de la diaspora.

Elle a ajouté que ces comparaisons pourraient également avoir des conséquences dangereuses sur la manière dont se déroule la guerre.