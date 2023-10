L’attaque du Hamas contre Israël renforce la sécurité dans la région de Los Angeles

Les dirigeants locaux du sud de la Californie ont rapidement dénoncé les militants du Hamas et renforcé la sécurité autour des institutions juives quelques heures après une attaque meurtrière qui a tué au moins 250 Israéliens au Moyen-Orient.

« Je me joins aux voix de tout le pays condamnant cette horrible attaque contre Israël », a déclaré samedi la maire de Los Angeles, Karen Bass, dans un communiqué. « La région de Los Angeles compte la deuxième plus grande population juive en dehors d’Israël et de nombreuses familles attendent avec impatience les développements à mesure qu’ils se déroulent. Mes pensées vont à ces familles ce matin. Les Angelenos se tiennent aux côtés de ceux qui sont assiégés et pleurent leur perte. Que leurs souvenirs soient une bénédiction.

Le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, a déclaré samedi que le département avait ajouté des patrouilles supplémentaires dans les zones de la ville qui desservent les communautés juives et musulmanes.

À Beverly Hills, où la police a également renforcé la sécurité, le maire Julian Gold a appelé le président Biden et le Congrès à agir rapidement pour soutenir Israël.

« Nos cœurs sont avec le peuple d’Israël alors que nous sommes unis et soutenons Israël dans sa défense et condamnons cet acte odieux », a déclaré Gold dans un communiqué.

Des informations en provenance de Jérusalem ont indiqué que plus de 1 100 Israéliens avaient été blessés lorsque des militants palestiniens du Hamas ont tiré des milliers de roquettes et envoyé des combattants en Israël depuis la bande de Gaza lors d’une attaque coordonnée et sophistiquée samedi qui a choqué Israël, poussé les habitants à fuir et laissé des corps dans les rues. . Les militants ont également capturé un nombre indéterminé d’otages israéliens.

L’Associated Press a décrit l’attaque comme « la plus meurtrière sur le territoire israélien depuis des années ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi la guerre au Hamas, qui, selon lui, a « lancé une attaque surprise meurtrière contre l’État d’Israël et ses citoyens » au petit matin.

Dans un rapportNetanyahu a déclaré qu’il avait ordonné à la sécurité de nettoyer les communautés infiltrées par les terroristes et a ordonné une « vaste mobilisation des réserves et que nous ripostions avec une ampleur que l’ennemi n’a pas connue ».

Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 232 personnes ont été tuées et au moins 1 700 blessées lors de la contre-attaque israélienne dans la bande de Gaza.

Une incursion terrestre, 18 ans après le retrait d’Israël de Gaza, n’est pas exclue, disent les experts.

Brian Levin, ancien directeur du Centre d’étude sur la haine et l’extrémisme de l’État de Californie à San Bernardino, s’est dit « choqué et attristé » de se réveiller avec des images d’incendies et de violences à l’étranger.

« En tant que citoyen du monde qui a travaillé avec divers groupes ici et ailleurs pour promouvoir la paix, c’est plus que déchirant », a déclaré Levin. « Mais en outre, en tant que juif dont le père était prisonnier de guerre des nazis et dont les proches ont fait face à l’horreur de l’Holocauste, voir des photos de femmes ensanglantées et de grands-mères âgées prises en otage est choquant. Je suppose donc que j’ai deux déceptions incroyables.

Levin, qui étudie depuis longtemps les tendances des crimes haineux aux États-Unis, a exprimé sa crainte qu’un conflit prolongé puisse conduire à des violences à motivation raciale ou religieuse en Californie et ailleurs. Il a souligné les données montrant que les crimes de haine antisémites ont explosé à New York et à Los Angeles en mai 2021, alors que des violences ont éclaté le long de la bande de Gaza.

À l’intérieur du restaurant Al Baraka, dans le quartier de Little Arabia à Anaheim – un tronçon de Brookhurst Avenue abritant un large éventail d’entreprises palestiniennes, égyptiennes et yéménites – le propriétaire Aref Mohammad avait une grande télévision branchée sur les reportages d’Al Jazeera pendant des heures.

Aref Mohammad n’a pas éteint la télévision qui diffusait les reportages d’Al Jazeera depuis des heures. Mohammad a déclaré que sa sœur et son frère vivent à Gaza et qu’il les appelle presque toutes les heures pour s’assurer qu’ils sont en sécurité. (Irfan Khan/Los Angeles Times)

La sœur et le frère de Mohammad vivent à Gaza et il les appelait presque toutes les heures pour s’assurer qu’ils étaient en sécurité.

À une table voisine, un Palestinien nommé Nazeeh a qualifié les frappes du Hamas de « tragédie », alors qu’il était assis avec sa famille à une longue table avec des assiettes de houmous et de taboulé à moitié finies. Mais il a averti que la violence, bien que digne d’être condamnée, est loin d’être isolée : l’incapacité des gouvernements israélien et américain à trouver une solution pacifique à ce conflit de longue date a joué un rôle majeur dans le dernier bain de sang, a-t-il déclaré.

« C’est comme des enfants avec un ballon de plage qu’ils continuent de pousser sous l’eau ; cela finira par réapparaître », a déclaré Nazeeh, qui a demandé à garder son nom de famille de peur que ses entreprises puissent être lésées en s’exprimant.

« Les habitants de la bande de Gaza vivent dans une grande prison », a-t-il déclaré. « C’est une tragédie humaine des deux côtés. Tuer des enfants est une tragédie. Des innocents sont écrasés.

En bas de la rue, le coiffeur Ahmad Abusadeh a déclaré qu’il n’avait pas regardé un seul reportage depuis que son ami l’avait appelé pour l’avertir des attaques. Il en a assez d’un conflit qui, selon lui, est entretenu par les gouvernements palestinien et israélien – un conflit que les civils paient dans leur sang.

Barber Ahmad Abusadeh dit qu’il n’a pas regardé un seul reportage depuis que son ami l’a appelé pour l’avertir des attaques. « Cela ne s’arrêtera jamais », déclare Abusadeh, 42 ans, alors qu’il se coupait les cheveux samedi à Anaheim. (Irfan Khan/Los Angeles Times)

« Cela ne s’arrêtera jamais », a déclaré Abusadeh, 42 ans, en levant les mains en signe de frustration. « Il n’y a aucune sécurité là-bas. »

« Je ne me soucie pas du Hamas. Je ne me soucie pas de l’armée », a-t-il ajouté. « Je me soucie des gens normaux. »

Jeffrey Abrams, directeur régional de l’Anti-Defamation League de Los Angeles, a qualifié l’attaque de répétition de l’histoire : le 6 octobre 1973, une coalition dirigée par l’Égypte et la Syrie a lancé une attaque surprise contre Israël, qui a marqué le début de la guerre. Guerre du Kippour.

Les militants du Hamas ont lancé leur dernière attaque contre la fête juive de Shemini Atzeret, qu’Abrams a décrite comme une journée « pour pleurer nos disparus ».

« Nous avons déjà entendu parler de personnes appelées à sortir de la synagogue pour se présenter au devoir de défendre non seulement leur pays, mais aussi le peuple », a déclaré Abrams. « Des personnes âgées ont été abattues aux arrêts de bus. Des jeunes ont été agressés lors de soirées dansantes. De jeunes mères et leurs enfants ont été arrachés de chez eux et promenés dans les rues. C’est ce qui se passe en ce moment même. Et ces otages ont été emmenés à Gaza comme des pions. »

La fête juive de Sim’hat Torah, observée dimanche, marque la célébration de l’achèvement du cycle annuel de lecture de la Torah et du début du nouveau cycle.

« C’est traditionnellement un jour de fête où le rouleau de la Torah est déroulé, d’un côté à l’autre, souvent défilé dans les rues avec joie », a déclaré Abrams samedi. « Demain, partout dans le monde, nous célébrerons encore cette fête, mais la joie – étant donné ce que nous vivons en ce moment – ​​existe toujours, mais elle est considérablement diminuée. »

L’ADL communique avec les forces de l’ordre et ses organisations partenaires pour assurer la sécurité de l’importante communauté juive de Los Angeles, a déclaré Abrams.

Les dirigeants élus de Californie se sont joints à la condamnation des militants du Hamas.

« Tous les responsables de cette attaque doivent être tenus responsables », a déclaré la superviseure du comté de Los Angeles, Lindsey Horvath, sur les réseaux sociaux. « Je prie pour la force et la sécurité en Israël.

Le membre de l’Assemblée Jesse Gabriel (Démocrate-Encino), le sénateur Scott Wiener (Démocrate-San Francisco) et le sénateur Josh Becker (Démocrate-Menlo Park), membres du Caucus législatif juif de Californie au Capitole de l’État, ont déclaré qu’ils avaient « le cœur brisé ». et horrifié par les attaques terroristes dévastatrices contre Israël.

« Nous avons visité les communautés israéliennes qui ont été ravagées par des meurtres et des enlèvements aveugles et beaucoup d’entre nous ont des amis et de la famille en Israël qui sont entassés dans des abris anti-aérien avec leurs enfants au milieu des attaques à la roquette en cours », ont déclaré les législateurs dans un communiqué commun. « Rien ne peut justifier cette violence brutale et grotesque. Israël a le droit et la responsabilité de défendre ses civils, et nous sommes reconnaissants envers les nombreux dirigeants américains – dont le président Biden, le vice-président Harris, les sénateurs Alex Padilla et Laphonza Butler et les membres du Congrès de Californie – qui se sont exprimés clairement et sans équivoque dans soutien d’Israël en ce moment difficile.

Des membres juifs de la Chambre des représentants se sont également prononcés contre les attaques du Hamas.

« Nous sommes unis pour soutenir notre allié Israël dans sa réponse aux attaques terroristes de Gaza », ont déclaré dans une déclaration commune des législateurs, dont les représentants californiens Adam B. Schiff (Démocrate de Burbank) et Sara Jacobs (Démocrate de San Diego). , Mike Levin (D-San Juan Capistrano) et Brad Sherman (D-Northridge). « Le Hamas a déclaré la guerre à Israël et à son peuple. Notre alliance avec Israël est incassable ; notre engagement envers la sécurité d’Israël est à toute épreuve.

Les membres de la Chambre se sont engagés à faire « tout ce que nous pouvons pour garantir qu’Israël ait la capacité et la capacité de restaurer et de maintenir sa sécurité et celle de tous ses citoyens ».

Le gouverneur Gavin Newsom a qualifié les attaques de « tout simplement horribles ».

« Des femmes, des enfants – des personnes innocentes – sont la cible d’actes de terrorisme brutaux de la part du Hamas », a déclaré Newsom sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Tout cela à l’occasion du 50e anniversaire de la guerre du Kippour. Il n’y a tout simplement aucune justification à cela. Je me tiens aux côtés d’Israël et de son peuple pour dénoncer cet horrible acte de terrorisme. Nous devons exiger la fin de cette violence – maintenant.