L’attaque du Hamas contre Israël plonge Biden dans la crise au Moyen-Orient et lui permet de repousser les critiques du Parti républicain

WASHINGTON (AP) – L’attaque meurtrière du Hamas contre Israël et les représailles massives qu’elle a provoquées depuis Jérusalem ont plongé le président Joe Biden dans une crise au Moyen-Orient qui risque de s’étendre vers un conflit plus large et lui a permis de repousser les critiques des rivaux présidentiels du GOP selon lesquelles son Les politiques de l’administration ont conduit à ce moment.

Le potentiel d’une violence prolongée et croissante pourrait mettre à l’épreuve le leadership de Biden à la fois sur la scène mondiale et dans son pays, alors qu’il tente de naviguer entre la démonstration d’un soutien sans faille à Israël et la promotion d’une paix plus large dans un Moyen-Orient combustible, où des militants sympathisants n’ont pas tardé à saluer haut et fort cette action. par le Hamas.

Le groupe libanais Hezbollah a salué cette attaque comme une réponse aux « crimes israéliens ». Le groupe, qui poursuit des objectifs similaires à ceux du Hamas pour la destruction de l’État israélien, a déclaré que son commandement était en contact avec le Hamas au sujet de l’opération. Un haut conseiller du guide suprême iranien a également salué cette attaque meurtrière. Et le Hamas s’est déclaré prêt à un combat potentiellement long.

Les médias israéliens, citant des responsables des services de secours, ont déclaré qu’au moins 300 personnes avaient été tuées, dont 26 soldats, et 1 500 blessées lors de l’attaque de samedi. Le contre-amiral Daniel Hagari, un responsable militaire israélien, a déclaré que l’armée avait tué 400 militants depuis le début de la guerre et en avait capturé des dizaines d’autres.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 313 personnes étaient mortes à Gaza, dont 20 enfants, et près de 2 000 blessés.

Plusieurs candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont immédiatement tenté de rejeter une partie de la faute sur Biden. Ils ont cherché à lier sa récente décision de débloquer 6 milliards de dollars de fonds iraniens bloqués en échange de la libération de cinq Américains détenus en Iran à l’attaque complexe aérienne, terrestre et maritime de samedi. La Maison Blanche a farouchement repoussé les critiques du Parti républicain, notant que l’argent débloqué le mois dernier dans le cadre de l’échange de prisonniers n’a pas encore été dépensé par l’Iran et ne peut être utilisé que pour des besoins humanitaires.

L’Iran a historiquement entretenu des liens étroits avec le Hamas palestinien et le Hezbollah.

Un haut responsable de l’administration Biden qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat a déclaré qu’il était « trop tôt pour dire si l’État iranien était directement impliqué dans la planification ou le soutien » de l’attaque complexe, mais a souligné les liens profonds de l’Iran avec le Hamas.

Biden et ses principaux collaborateurs ont passé samedi à consulter les dirigeants européens et du Moyen-Orient, dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Dans un discours prononcé devant des journalistes à la Maison Blanche, Biden a qualifié les attaques d’« inadmissibles » et a promis que son administration veillerait à ce qu’Israël ait « ce dont il a besoin pour se défendre ».

« Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible : ce n’est pas le moment pour un parti hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour en tirer un avantage », a déclaré Biden.

L’attaque ne fait qu’ajouter de nouvelles complications alors que l’administration Biden et l’Iran sont engagés dans des différends sur le programme nucléaire de Téhéran. L’Iran affirme que le programme est pacifique, mais il enrichit désormais l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire. Pourtant, l’administration n’a pas perdu espoir de relancer un accord négocié sous l’administration Obama – et abandonné sous la Maison Blanche de Trump – qui assouplissait les sanctions contre l’Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire.

Les responsables de l’administration Biden ont également travaillé à la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, l’État arabe le plus puissant et le plus riche. Un tel accord a le potentiel de remodeler la région et de renforcer la position d’Israël de manière historique.

Mais la négociation d’un tel accord était déjà considérée comme une lourde tâche, car le royaume a déclaré qu’il ne reconnaîtrait pas officiellement Israël avant une résolution du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies. Le nouveau conflit ajoute un énorme obstacle aux ambitions de Biden, même si le responsable de l’administration a déclaré que la Maison Blanche ne voyait pas l’attaque du Hamas faire dérailler ses efforts.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères n’a pas condamné l’attaque du Hamas, mais a noté les « avertissements répétés du royaume sur les dangers… de la situation résultant de l’occupation continue, de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes et de la répétition de provocations systématiques contre son caractère sacré.

Netanyahu a promis dans son propre discours national de venger ces attaques surprenantes, s’engageant à « mener le combat contre eux avec une puissance et une ampleur que l’ennemi n’a pas encore connues ».

Les combattants du Hamas ont capturé un nombre indéterminé de civils et de soldats à Gaza, dans des scènes déchirantes publiées sur les réseaux sociaux. Ces images – et le nombre croissant de morts – surviennent 50 ans et un jour après que les forces d’invasion égyptiennes et syriennes ont surpris Israël avec le lancement d’une attaque contre Israël qui a déclenché le conflit de 19 jours connu sous le nom de guerre du Yom Kippour. .

Jonathan Schanzer, analyste à la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion de Washington, a déclaré que Biden avait fait « du bon travail » en gardant à distance les critiques d’Israël, en particulier ses collègues démocrates, tandis que Netanyahu cherchait à atteindre ses objectifs militaires contre le Hamas lors de leur dernière grande bataille. conflit, une guerre de 11 jours en 2021. Elle sera probablement plus dure cette fois-ci.

« Il y aura souvent des erreurs sur le champ de bataille, aucune armée n’est parfaite. C’est à ce moment-là que je pense que le président sera la cible de tirs venant de son flanc gauche », a déclaré Schanzer.

Certains républicains de 2024 n’ont pas tardé à rejeter la responsabilité de l’attaque du Hamas sur Biden.

L’ancien président Donald Trump a accusé les États-Unis d’être perçus comme « faibles et inefficaces » sur la scène mondiale sous Biden, ouvrant ainsi la porte à l’hostilité contre Israël. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a accusé Biden de « politiques qui ont été douces envers l’Iran » et qui ont « contribué à remplir leurs coffres ». Et le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a affirmé que l’attaque était « le paiement d’une rançon de 6 milliards de dollars par Biden au travail », une référence à l’accord avec les prisonniers.

Les responsables de l’administration Biden ont repoussé cet argument.

« Soyons clairs : l’accord visant à rapatrier les citoyens américains d’Iran n’a rien à voir avec l’horrible attaque contre Israël », a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller. « Pas un centime n’a été dépensé, et lorsqu’il est dépensé, il ne peut servir qu’à répondre aux besoins humanitaires, comme la nourriture et les médicaments. »

Les responsables de l’administration Biden n’ont pas précisé si l’Iran, en prévision d’utiliser l’argent – ​​désormais détenu dans les banques qataries – pour de la nourriture, des médicaments, des fournitures médicales et des produits agricoles, aurait pu détourner d’autres fonds vers le Hamas ou d’autres mandataires.

Lors d’un point de presse samedi avec le personnel de la commission sénatoriale des relations étrangères, des responsables de l’administration ont déclaré que les États-Unis avaient averti l’Iran « par l’intermédiaire d’interlocuteurs » qu’une implication directe dans la situation à Gaza mettrait en péril toute initiative future que les États-Unis pourraient envisager avec la République islamique, selon un conseiller du Congrès. familier avec la séance.

Les responsables n’ont pas précisé qui étaient les interlocuteurs ni quelles initiatives futures seraient menacées, bien que la secrétaire d’État adjointe par intérim Victoria Nuland et la plus haute diplomate américaine pour le Moyen-Orient, Barbara Leaf, aient toutes deux parlé de la situation aux responsables libanais. Certains responsables libanais entretiennent des contacts avec l’Iran, qui soutient le groupe militant Hezbollah dans le pays.

Un autre point de critique adressé à l’administration par les Républicains est que sa décision, peu après son entrée en fonction, d’annuler l’interdiction de l’aide aux Palestiniens, y compris aux civils de Gaza, imposée par l’ère Trump, aurait pu contribuer à financer l’opération.

Les responsables de l’administration ont catégoriquement rejeté cette idée, affirmant que leurs efforts pour aider les civils palestiniens à Gaza et ailleurs n’impliquent pas d’argent que le Hamas peut utiliser ou détourner.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Seung Min Kim, Jill Colvin à New York et Thomas Beaumont à Waterloo, Iowa ont contribué à ce rapport.

Matthew Lee et Aamer Madhani, Associated Press