L’attaque du Hamas contre Israël incite la Corée du Sud à envisager de suspendre l’accord militaire avec la Corée du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le ministre sud-coréen de la Défense a déclaré mardi qu’il ferait pression pour suspendre un accord militaire intercoréen de 2018 afin de reprendre la surveillance de première ligne de la Corée du Nord rivale, alors que l’attaque surprise contre Israël par des militants du Hamas a suscité des inquiétudes en Corée du Sud. Corée au sujet d’attaques similaires du Nord.

L’accord, conclu au cours d’une brève période diplomatique entre l’ancien président libéral sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a créé des zones tampons le long des frontières terrestres et maritimes et des zones d’exclusion aérienne au-dessus de la frontière pour éviter les affrontements.

S’adressant à des journalistes à Séoul, le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-shik, a évoqué la violence en Israël et à Gaza pour souligner la nécessité de renforcer la surveillance du Nord. Shin a été nommé samedi par le président Yoon Suk Yeol.

Shin a été particulièrement critique à l’égard des zones d’exclusion aérienne de l’accord intercoréen, qui, selon lui, empêchent la Corée du Sud d’utiliser pleinement ses moyens de surveillance aérienne à un moment où les menaces nucléaires nord-coréennes augmentent.

Les relations entre les Corées se sont détériorées après l’échec de négociations plus larges entre Washington et Pyongyang en 2019 sur le programme d’armes nucléaires du Nord. La Corée du Nord a menacé d’abandonner l’accord de 2018 tout en intensifiant ses essais de missiles à un rythme record, incitant le conservateur Yoon à adopter une ligne plus dure à l’égard de Pyongyang que son prédécesseur conciliant.

Même s’il faudrait un processus juridique compliqué pour que la Corée du Sud abandonne complètement l’accord, la suspension de l’accord nécessiterait seulement une décision d’une réunion du Cabinet, a déclaré Shin.

« Le Hamas a attaqué Israël et la République de Corée est confrontée à une menace bien plus forte », a déclaré Shin, invoquant le nom officiel de la Corée du Sud.

« Pour contrer (cette menace), nous devons observer (les mouvements militaires nord-coréens) avec nos moyens de surveillance, pour savoir à l’avance s’ils préparent ou non des provocations. Si Israël avait fait voler des avions et des drones pour maintenir une surveillance continue, je pense qu’ils n’auraient peut-être pas été touchés de cette manière », a-t-il déclaré.

Les commentaires de Shin risquent de susciter de vives critiques de la part de l’opposition libérale sud-coréenne, qui a décrit l’accord comme une soupape de sécurité entre les Corées alors que les relations continuent de se détériorer.

Il n’y a pas eu d’escarmouches majeures entre les Corées depuis la conclusion de l’accord en septembre 2018. Mais la Corée du Sud a accusé en novembre dernier le Nord d’avoir violé les exigences de l’accord en matière de réduction des tensions lorsqu’il a tiré un missile près d’une île sud-coréenne peuplée, près de sa frontière maritime. , déclenchant les sirènes de raid aérien et obligeant les habitants à évacuer.

En juin 2020, la Corée du Nord a fait exploser un bureau de liaison intercoréen vide dans la ville frontalière nord-coréenne de Kaesong pour manifester sa colère face au refus de la Corée du Sud d’empêcher ses militants civils de faire voler des tracts de propagande anti-Pyongyang à travers la frontière. Les troupes nord-coréennes ont également abattu un responsable du gouvernement sud-coréen qui a été retrouvé à la dérive près de leur frontière maritime en septembre de la même année.

Les tensions dans la péninsule coréenne sont à leur plus haut niveau depuis des années alors que le rythme des démonstrations d’armes de la Corée du Nord et des exercices militaires combinés des États-Unis avec la Corée du Sud et le Japon s’est intensifié.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que le porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan et son groupe d’attaque arriveraient jeudi dans le port continental sud-coréen de Busan, dans le cadre de la dernière démonstration de force des alliés contre la Corée du Nord. Le ministère a déclaré que le Carrier Strike Group 5 de Reagan avait mené un entraînement conjoint avec des forces navales sud-coréennes et japonaises lundi et mardi dans les eaux proches de l’île sud-coréenne de Jeju.

Kim, à son tour, a renforcé la visibilité de ses partenariats avec Moscou et Pékin alors qu’il tente de briser l’isolement diplomatique et d’insérer Pyongyang dans un front uni contre Washington.

De récentes photos satellite commerciales montrent une forte augmentation du trafic ferroviaire le long de la frontière entre la Corée du Nord et la Russie, indiquant que le Nord fournit des munitions à la Russie pour alimenter la guerre du président Vladimir Poutine contre l’Ukraine, Beyond Parallel, un site Web géré par le Center for Strategic, basé à Washington. et études internationales, a déclaré dans un rapport la semaine dernière.

Les spéculations sur un éventuel projet nord-coréen visant à réapprovisionner les réserves de munitions russes épuisées par sa guerre prolongée avec l’Ukraine ont éclaté le mois dernier, lorsque Kim s’est rendu en Russie pour rencontrer Poutine et visiter des sites militaires clés. Les responsables étrangers soupçonnent Kim de rechercher des technologies d’armement russes avancées en échange de renforcer son programme nucléaire.

La Corée du Nord devrait faire sa troisième tentative de lancement d’un satellite espion militaire ce mois-ci après des échecs consécutifs ces derniers mois, alors que Kim souligne l’importance d’acquérir des capacités de reconnaissance spatiales pour surveiller les mouvements militaires américains et sud-coréens et accroître la menace de son satellite. missiles à capacité nucléaire.

Dans un éditorial publié lundi, le journal sud-coréen JoongAng Ilbo a appelé la Corée du Sud à tirer les leçons de l’échec d’Israël à empêcher l’attaque des militants du Hamas tout en renforçant sa préparation contre une éventuelle agression nord-coréenne.

«Israël, entouré d’ennemis et de forces terroristes, n’est pas sans rappeler la situation sécuritaire actuelle de la Corée du Sud. Même le Mossad n’a pas réussi à détecter les signes de l’attaque et le système de défense aérienne israélien tout temps, Iron Dome, a révélé une faille », a indiqué le journal. «Le gouvernement doit être parfaitement préparé aux éventuelles provocations militaires de la Corée du Nord alors que les États-Unis et d’autres alliés concentrent leur attention sur le Moyen-Orient.»

L’accord militaire intercoréen est l’un des rares vestiges tangibles de la diplomatie ambitieuse de Moon avec Kim. Les efforts de Moon ont contribué à l’organisation du premier sommet de Kim avec l’ancien président américain Donald Trump en juin 2018.