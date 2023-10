Le 7 octobre, le groupe de résistance armée palestinienne Hamas a lancé une attaque qui a pris Israël par surprise. Ses combattants ont envahi les installations militaires et les colonies israéliennes, entraînant la mort de quelque 1 400 Israéliens.

Israël a répondu en lançant une nouvelle guerre contre Gaza, imposant un blocus complet et bombardant sans relâche les bâtiments et infrastructures civils. Plus de 6 500 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens, dont plus de 2 000 enfants.

L’attaque du Hamas a non seulement changé le cours du conflit israélo-palestinien, mais aussi la dynamique de l’ensemble du Moyen-Orient. Cela a laissé la stratégie américaine de désescalade dans la région en ruine, a mis les gouvernements arabes et l’Iran dans une position difficile et a ouvert la porte à une plus grande implication de la Chine et de la Russie.

La stratégie américaine mise à mal

Au cours des trois dernières années, l’administration Biden a tenté de limiter son implication au Moyen-Orient et de se concentrer sur la Chine, dans le cadre de son « pivot vers l’Asie ».

Pour ce faire, les États-Unis espéraient « apaiser » les tensions dans la région en facilitant la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël et en désactivant la situation avec l’Iran. Il espérait également défier l’influence chinoise dans la région et renforcer celle de l’Inde en établissant un corridor économique qui relierait l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe.

Le projet proposé comportait deux parties : un corridor oriental, qui relierait l’Inde aux États arabes du Golfe, et un corridor nord, qui relierait les États du Golfe à l’Europe via la Jordanie et Israël. C’était censé être la réponse américaine à l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route ».

L’attaque du Hamas a mis un terme brutal à ces projets. Premièrement, cela a effectivement gelé le processus de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, empêchant ainsi la conclusion d’un accord de sécurité régional.

Deuxièmement, les attaques ont également contraint les États-Unis à revenir sur leur politique de diminution de la présence militaire dans la région en ordonnant aux plus grands militaires s’accumuler depuis la guerre contre l’EIIL. Le Pentagone a déployé un porte-avions en Méditerranée orientale, tandis qu’un autre a été envoyé dans le Golfe. Ensemble, ils fournissent plus de 100 avions dotés de capacités d’attaque, ainsi que des croiseurs, des destroyers et des sous-marins équipés de missiles Tomahawk. Washington dit que cette intensification vise à empêcher un tiers d’ouvrir un autre front contre Israël.

Troisièmement, les efforts américains visant à apaiser les tensions avec l’Iran ont également pris fin. Il y a à peine un mois, les deux pays sont parvenus à un accord sur un échange de prisonniers et la libération de 6 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés. On espérait que l’accord encouragerait l’Iran à empêcher ses milices en Syrie et en Irak de lancer de nouvelles attaques contre les forces américaines.

Les développements de la semaine dernière démontrent que cet arrangement n’a pas tenu. Des groupes armés pro-iraniens en Syrie et en Irak ont ​​lancé des attaques contre des bases militaires américaines, blessant un certain nombre de militaires américains. Les responsables américains ont également affirmé que les forces américaines présentes dans le nord de la mer Rouge avaient intercepté drones et missiles lancés par les Houthis au Yémen.

Tout cela signifie que les États-Unis risquent d’être entraînés dans une autre guerre régionale au Moyen-Orient.

Dilemmes arabe et iranien

L’attaque du Hamas et la guerre israélienne contre Gaza ont également placé les gouvernements régionaux dans une position difficile. D’un côté, les États-Unis ont fait pression sur leurs alliés arabes, dont un certain nombre avaient normalisé leurs relations avec Israël, pour qu’ils condamnent le Hamas. Seuls les Émirats arabes unis et Bahreïn ont publié de telles déclarations.

D’un autre côté, les meurtres aveugles de civils palestiniens par Israël ont suscité la colère de l’opinion publique arabe et ont également fait pression sur les gouvernements arabes pour qu’ils prennent des mesures de solidarité avec les Palestiniens. Certains signes montrent déjà que le poids de l’opinion publique pousse les dirigeants arabes à aller à l’encontre des souhaits des États-Unis.

Le massacre de l’hôpital baptiste al-Ahli le 17 octobre a suscité de vives condamnations de la part des États arabes, notamment des Émirats arabes unis et de Bahreïn. Lors du sommet de paix du Caire, le 21 octobre, le roi Abdallah II de Jordanie, dont le pays a signé un traité de paix avec Israël en 1994, a prononcé son discours le plus ferme jusqu’à présent pour condamner la politique israélienne.

Lors d’une session du Conseil de sécurité de l’ONU le 24 octobre pour débattre de la situation à Gaza, les ministres des Affaires étrangères d’Égypte, de Jordanie et d’Arabie saoudite – tous proches alliés des États-Unis – ont fermement condamné Israël et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Un jour plus tard, les Émirats arabes unis, ainsi que la Chine et la Russie, ont opposé leur veto à une résolution américaine qui n’appelait pas à la cessation des combats.

Pour le moment, les gouvernements arabes pro-américains ont recours à une rhétorique forte pour apaiser la colère du public. Mais si Israël poursuit son attaque meurtrière contre Gaza, les mots ne suffiront pas : ils devront agir en annulant la normalisation avec Israël, ce qui pourrait provoquer la colère des États-Unis.

L’inaction des dirigeants arabes pour protéger les Palestiniens pourrait conduire à une nouvelle vague d’instabilité régionale. Le public arabe est déjà irrité par l’échec des politiques économiques et le meurtre aveugle de Palestiniens ne fera que l’exaspérer davantage. Une fois de plus, le soutien américain aux atrocités israéliennes à Gaza mine les régimes arabes qu’il soutient.

L’Iran se trouve également dans une position difficile, quoique pour des raisons différentes. Les dirigeants iraniens ont salué l’attaque du Hamas du 7 octobre tout en niant toute implication dans cette attaque.

Téhéran fait preuve de prudence en essayant de ne pas se laisser entraîner dans une confrontation directe avec Israël ou son allié, les États-Unis, tout en soutenant le Hamas.

Israël a déclaré que le but de sa guerre contre Gaza est de démanteler le groupe de résistance palestinien – c’est-à-dire de procéder à un changement de régime dans la bande. Cela signifie que Téhéran pourrait perdre un allié important dans la région.

Il se trouve donc confronté à un choix difficile entre rester les bras croisés et regarder le Hamas être affaibli ou éliminé par Israël ou encourager son Hezbollah basé au Liban à entrer dans la mêlée et à faire pression sur Israël dans le nord, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour son allié.

Israël et les États-Unis averti que le Hezbollah ferait face à des conséquences désastreuses s’il attaquait Israël. Ayant obtenu le plein soutien des États-Unis, Israël pourrait profiter de cette opportunité pour attaquer le groupe libanais. Cela déstabiliserait certainement le Liban, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’Iran.

Calcul russe et chinois

L’implication des États-Unis dans un autre conflit au Moyen-Orient et l’affaiblissement de leurs alliances avec les États arabes seraient une évolution bienvenue pour Moscou et Pékin.

Les deux pays ont bénéficié des interventions sanglantes de Washington dans le Grand Moyen-Orient au cours des deux dernières décennies. La « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis a nui à la position des États-Unis dans la région, favorisant une perception positive de la Russie et de la Chine parmi les nations musulmanes. Cela a également tenu les États-Unis occupés au Moyen-Orient, donnant aux deux grandes puissances la possibilité de consolider leur influence dans leurs voisins.

La Russie et la Chine n’ont commencé à ressentir la pression américaine qu’après leur retrait du Grand Moyen-Orient, ce qui leur a permis d’entreprendre un « pivot vers l’Asie » et de se concentrer davantage sur leur alliance avec l’OTAN. Cela pourrait maintenant changer, alors que les États-Unis s’implantent à nouveau dans la région dont ils voulaient tant se désengager.

Un renforcement militaire américain au Moyen-Orient, une aide accrue à l’armée israélienne et un corps diplomatique américain concentré sur le soutien à Israël signifient qu’il y a moins de ressources militaires, financières et diplomatiques disponibles pour soutenir l’effort de guerre en Ukraine et soutenir les alliés en Asie qui tentent de résister à la pression chinoise.

En outre, le soutien inconditionnel des États-Unis aux massacres de civils palestiniens à Gaza par Israël mine encore davantage sa position dans le monde islamique, permettant à la Russie et à la Chine de gagner du terrain. Les deux pays appellent à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre contre Gaza, blâmer les États-Unis pour le conflit « destructeur ». Il semble que les États-Unis se tirent une balle dans le pied : au lieu de contenir la Chine et la Russie au Moyen-Orient, ils les aident à renforcer leurs positions et à contrecarrer leurs projets pour la région, y compris le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe.

En effet, l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a déclenché un changement de dynamique au Moyen-Orient. L’ampleur de ce changement sera déterminée par la capacité et la volonté des États-Unis de maîtriser Israël. À moins qu’il ne fasse pression sur le gouvernement israélien pour qu’il arrête la guerre contre Gaza, lève le siège et commence à négocier avec les Palestiniens, la région entière pourrait finir en flammes.

Il existe une possibilité réelle que le conflit s’étende au Liban, à la Syrie, au Yémen et à l’Irak et déclenche des bouleversements massifs dans le reste du monde arabe. Cela nuirait non seulement aux alliances régionales des États-Unis, mais laisserait également la porte grande ouverte à une implication beaucoup plus profonde de la Russie et de la Chine dans la région.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.