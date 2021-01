L’attaque du Capitole américain était-elle du «terrorisme domestique»?

La Cour suprême américaine est vue à travers une entrée endommagée du Capitole américain le 7 janvier. | Alex Wong / Getty Images

Le président élu Joe Biden a qualifié la foule du Capitole de «terroristes nationaux». Sont-ils?

«N’ose pas les appeler des manifestants», Président élu Joe Biden a déclaré jeudi, faisant référence à la foule pro-Trump qui s’était emparée du Capitole américain la veille. «C’était une foule émue. Insurrectionnistes. Terroristes nationaux. C’est aussi basique. C’est si simple. »

Il n’est pas le seul à utiliser l’étiquette «terrorisme» pour décrire les événements de mercredi.

Le maire de DC, Muriel Bowser, a appelé à l’assaut du Capitole «Terrorisme manuel». Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz, l’un des principaux alliés du président Donald Trump au Congrès qui a aidé à légitimer les théories du complot sans fondement sur les élections qui ont conduit à la violence, a également qualifié l’attaque d ‘«acte de terrorisme méprisable».

D’autres, cependant, ont argumenté des termes tels que «insurrection» ou «sédition» sont plus précis.



Brendan Smialowski / AFP via Getty Images Les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, forçant leur chemin à l’intérieur et interrompant la certification des votes électoraux par le Congrès.

Le débat sur les actes qui devraient et ne devraient pas être qualifiés de «terrorisme» n’a rien de nouveau. Par exemple, les musulmans aux États-Unis et ailleurs ont longtemps objecté que les événements liés à «l’islam radical» sont qualifiés de terrorisme par les politiciens et les médias beaucoup plus souvent – et beaucoup plus rapidement – que les attaques des suprémacistes blancs ou des néo-nazis.

On dit souvent qu’il n’y a pas de définition du «terrorisme». Mais ce n’est pas tout à fait exact. Ce que les gens veulent vraiment dire, c’est qu’il n’y a pas de définition standard du terrorisme sur laquelle tout le monde s’accorde. Ce n’est pas que nous n’avons pas de définition du terrorisme; c’est que nous en avons trop.

Si et comment vous appliquez l’étiquette de terrorisme dépend en grande partie de qui vous êtes et de votre but en utilisant cette étiquette.

Il est utile de considérer le terrorisme comme trois choses différentes: une tactique, un terme juridique et une étiquette politique. Il est essentiel de comprendre chacune de ces façons d’utiliser l’étiquette de terrorisme pour comprendre pourquoi différentes personnes appellent différentes choses «terrorisme» – et pourquoi c’est un terme si controversé, mais important.

Comment les analystes pensent: le terrorisme comme tactique

Les spécialistes du terrorisme et les analystes considèrent principalement le terrorisme comme une tactique parmi tant d’autres que les groupes (et dans certains cas les individus) utilisent pour atteindre leurs objectifs – qu’il s’agisse d’établir un califat (comme l’Etat islamique), d’acquérir une indépendance politique et territoriale (comme les séparatistes basques en Espagne), ou persuader les gouvernements et les entreprises d’agir de manière plus responsable envers les animaux ou l’environnement (comme le Front de libération de la Terre).

Considérer le terrorisme comme une tactique aide les universitaires et les analystes à réfléchir de manière plus critique à ces groupes et à la manière de les gérer. En effet, bien que nous parlions souvent de «groupes terroristes», la réalité est que la plupart de ces organisations utilisent une variété de tactiques tout au long de leur vie en fonction de leurs objectifs et de leurs capacités à un moment donné.

Par exemple, qualifier l’Etat islamique de groupe terroriste ne tient pas compte du fait qu’en Irak et en Syrie, l’Etat islamique a souvent utilisé des tactiques militaires plus conventionnelles – rassembler des forces, lancer des opérations complexes et prendre et détenir un territoire – en plus de mener des attaques terroristes. L’Etat islamique a également (brièvement) fonctionné comme un gouvernement, fournissant sa version de la loi et de l’ordre, réparant les routes, gardant l’électricité et même sélectionnant des manuels pour les écoles.

Traiter ISIS comme une simple organisation «terroriste» ne permet pas de comprendre la façon dont il fonctionne, quels sont ses objectifs et comment il maintient son soutien et son financement – toutes choses qui sont essentielles pour déterminer comment il peut être vaincu.

Les analystes tentent également de définir le terrorisme selon des lignes très spécifiques afin de le séparer d’autres types de violence, tels que les actes de guerre. Cela peut être déroutant pour les non-experts (et parfois aussi pour les experts). Par exemple, de nombreuses définitions savantes du terrorisme ne considèrent pas les attaques contre des cibles militaires dans une zone de combat comme du terrorisme – seulement des attaques contre des civils (ou des «non-combattants»).



Saul Loeb / AFP via Getty Images Un partisan de Trump traverse le bâtiment du Capitole avec un drapeau confédéré.

Mais qu’est-ce qu’une «zone de combat» exactement quand on parle de lutte contre les groupes terroristes internationaux? Pour des groupes comme al-Qaïda et Daech, le monde entier est une zone de combat. Et qui est exactement un «non combattant»? Si l’Etat islamique fait exploser une voiture piégée qui tue des conseillers militaires américains sur le terrain en Irak, est-ce du terrorisme ou un acte de guerre?

De même, de nombreuses définitions savantes du terrorisme exigent que l’attaque ait un motif politique explicite. Ce qui signifie que même une série d’attentats à la bombe qui ont tué et blessé un grand nombre de personnes peut ne pas être considérée par les universitaires comme un acte de «terrorisme» s’il s’avère que l’auteur n’avait pas de mobile politique clair.

Ces distinctions expliquent pourquoi vous pourriez entendre un analyste aux nouvelles dire qu’une attaque particulière n’était «pas du terrorisme» même si elle peut vous sembler, à vous et à beaucoup d’autres, un acte de terrorisme clair. L’analyste ne dit pas que l’attaque était justifiée ou qu’elle n’était pas horrible, mais qu’elle ne se classe pas comme «terrorisme» comme ils le définissent.

Comment les forces de l’ordre pensent: le terrorisme en tant que terme juridique

Le 4 décembre 2015, le FBI a annoncé qu’il enquêtait officiellement sur la fusillade de San Bernardino comme «un acte de terrorisme». Cependant, cela n’est venu qu’un jour après que le même responsable du FBI, lorsqu’on lui a demandé si l’attaque était du terrorisme, a déclaré: «Il serait irresponsable et prématuré pour moi d’appeler cela de terrorisme. Le FBI définit le terrorisme très précisément, et c’est la grande question pour nous, quelle en est la motivation.

Alors qu’est-ce qui donne? Quel est le problème de ne pas vouloir l’appeler «terrorisme» alors que le FBI pensait déjà clairement que c’était le cas?

La réponse a beaucoup à voir avec le fait que le FBI est une organisation d’application de la loi et fait partie du ministère américain de la Justice. Le travail principal du FBI est d’enquêter sur les crimes dans le but de traduire les auteurs en justice – en d’autres termes, poursuivre les criminels devant un tribunal.

Cela signifie que la compréhension du FBI de ce qui constitue le «terrorisme» a beaucoup moins à voir avec la façon dont il perçoit les circonstances d’une attaque et bien plus à voir avec le fait que les faits de l’affaire répondent ou non aux critères juridiques très spécifiques utilisés pour poursuivre quelqu’un sur des accusations de terrorisme.

En droit fédéral, le terme «terrorisme international» désigne les activités qui:

Impliquent des actes de violence ou des actes dangereux pour la vie humaine qui violent la loi fédérale ou étatique

Semblent être destinés (i) à intimider ou à contraindre une population civile; (ii) pour influencer la politique d’un gouvernement par l’intimidation ou la coercition; ou (iii) affecter la conduite d’un gouvernement par destruction massive, assassinat ou enlèvement

Se produisent principalement en dehors de la juridiction territoriale des États-Unis, ou transcendent les frontières nationales en termes de moyens par lesquels ils sont accomplis, les personnes qu’ils semblent vouloir intimider ou contraindre, ou le lieu dans lequel leurs auteurs opèrent ou demandent l’asile

Le terme «terrorisme interne» désigne les activités qui:

Impliquent des actes dangereux pour la vie humaine qui violent la loi fédérale ou étatique

Apparaissent destinés (i) à intimider ou contraindre une population civile; (ii) d’influencer la politique d’un gouvernement par l’intimidation ou la coercition; ou (iii) affecter la conduite d’un gouvernement par destruction massive, assassinat ou enlèvement

Se produisent principalement dans la juridiction territoriale des États-Unis

Et 18 USC § 2332b définit le terme «crime fédéral de terrorisme» comme une infraction qui:

Est calculé pour influencer ou affecter la conduite du gouvernement par l’intimidation ou la coercition, ou pour exercer des représailles contre la conduite du gouvernement

Est une violation de l’une des nombreuses lois énumérées, y compris l’article 930 (c) (relatif au meurtre ou à la tentative de meurtre lors d’une attaque contre une installation fédérale avec une arme dangereuse); et § 1114 (concernant le meurtre ou la tentative de meurtre d’officiers et d’employés des États-Unis)

Ce sont les types de critères que les organisations d’application de la loi comme le FBI et d’autres doivent prendre en compte pour déterminer si un acte spécifique constitue du «terrorisme».

Que vous et moi (ou même des agents des forces de l’ordre) pensons personnellement qu’une attaque est du terrorisme n’a pas vraiment d’importance. Ce qui compte, c’est de savoir si les autorités en question pensent pouvoir plaider en faveur de la poursuite de l’auteur du terrorisme devant un tribunal.

Comment les politiciens et les experts pensent: le terrorisme comme terme péjoratif

Dans son livre fondateur Terrorisme intérieur», a écrit le chercheur Bruce Hoffman,« Sur un point, au moins, tout le monde est d’accord: «Terrorisme» est un terme péjoratif. C’est un mot aux connotations intrinsèquement négatives qui est généralement appliqué à ses ennemis et à ses adversaires.

Il expliqua:

« [T]La décision d’appeler quelqu’un ou de qualifier une organisation de «terroriste» devient presque inévitablement subjective, en grande partie selon que l’on sympathise avec ou contre la personne / le groupe / la cause concernée. Si l’on s’identifie à la victime de la violence, par exemple, alors l’acte est du terrorisme. Si, cependant, on s’identifie à l’auteur, l’acte violent est considéré sous un jour plus sympathique, sinon positif (ou, au pire, ambivalent), et ce n’est pas du terrorisme. »

Les politiciens appliquent souvent le mot «terrorisme» aux actions d’individus et de groupes qu’ils considèrent comme des opposants et des ennemis afin de les délégitimer et de les diaboliser.

George W. Bush a invoqué le terrorisme et le 11 septembre en désignant l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord comme membres d’un «axe du mal» dans son discours sur l’état de l’Union en 2002. Le président syrien Bashar al-Assad et le président russe Vladimir Poutine ont justifié leurs attaques contre l’opposition démocratique syrienne au nom de la lutte contre le terrorisme.

La liste des organisations terroristes étrangères du Département d’État américain est souvent présentée dans les médias comme une sorte de liste exhaustive et faisant autorité de groupes terroristes à travers le monde. Mais la vérité est que quels groupes sont inclus sur la liste et lesquels sont exclus est une détermination largement politique et non analytique.

Les groupes qui peuvent très bien s’engager dans les mêmes types d’activités que les groupes figurant sur la liste ont été consciemment exclus de la liste pour des raisons politiques – par peur d’offenser un pays que les États-Unis ne veulent pas offenser, ou parce que le groupe fait partie Côté américain ou poursuivant des objectifs qui sont en ligne avec les intérêts américains perçus.

L’attaque du Capitole américain était-elle donc du «terrorisme intérieur» ou non?

Hoffman, le spécialiste du terrorisme, a déclaré que l’attaque de mercredi contre le Capitole était un acte de terrorisme national parce qu’elle répond aux critères du FBI pour ce label.

Mais Hoffman est un savant; ce ne sera pas lui qui prendra cette décision en ce qui concerne d’éventuelles accusations criminelles contre les auteurs. Ce sera aux forces de l’ordre.



Roberto Schmidt / AFP via Getty Images Des milliers de personnes ont assisté à un «Save America Rally» où le président Trump a menti que lui, et non Joe Biden, avait remporté les élections de 2020. Il a ensuite exhorté les participants à porter leurs doléances au Capitole.

Et Biden et d’autres personnalités politiques utilisent l’étiquette pour des raisons politiques claires (ce qui ne signifie pas qu’elles croient vraiment que l’étiquette convient). Le président Trump, quant à lui, a dépeint la foule violente qui a attaqué le Capitole sous un jour très différent, leur disant dans une vidéo mercredi alors qu’ils maraudaient dans les salles du Congrès: «Nous vous aimons, vous êtes très spécial.

Ce sont ses partisans, après tout.

Il y a un vieux cliché que tous ceux qui étudient le terrorisme ont entendu un million de fois et méprisent: «Le terroriste d’un homme est le combattant de la liberté d’un autre. Il est censé véhiculer l’idée que les gens sont incohérents dans la façon dont ils définissent le terrorisme et ont tendance à éviter le mot lorsque la personne ou le groupe en question est de leur côté.

Mais ce n’est pas parce que c’est un cliché que ce n’est pas vrai.