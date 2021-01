Les législateurs évacuent la chambre de la Chambre au milieu de l’occupation du Capitole américain par des insurgés le 6 janvier 2021. | Drew Angerer / Getty Images

Les législateurs peuvent avoir été exposés au coronavirus lors de l’émeute de mercredi.

Médecin traitant du Congrès averti Dimanche, les membres de la Chambre ont déclaré qu’ils auraient pu être exposés au coronavirus la semaine dernière, après avoir évacué la chambre de la Chambre lorsque des insurgés pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole américain.

Dans un courriel, le médecin traitant, le Dr Brian Monahan, a écrit qu’après avoir été évacués vers «un grand espace d’audition d’un comité», les membres «pourraient avoir été exposés à un autre occupant atteint d’une infection à coronavirus».

NOUVEAU – le médecin traitant a envoyé un e-mail disant que les personnes dans le coffre-fort pendant les émeutes pourraient avoir été exposées au coronavirus. pic.twitter.com/iqxYHG32ye – Jake Sherman (@JakeSherman) 10 janvier 2021

«Veuillez continuer vos mesures quotidiennes habituelles de réduction du risque de coronavirus», poursuit Monahan dans l’e-mail, et «obtenez un test de coronavirus RT-PCR la semaine prochaine par précaution.»

L’avertissement de Monahan est particulièrement frappant dans le contexte d’une vidéo obtenue la semaine dernière par Punchbowl News – un nouveau média lancé au début de 2021 par une poignée d’anciens de Politico – qui montre des membres évacués de la Chambre démasqués et proches les uns des autres.

Dans la vidéo, on peut voir un législateur – la représentante Lisa Blunt Rochester, un démocrate du Delaware – offrant des masques à d’autres membres, mais beaucoup refusent l’offre.

«Même si j’ai été déçu par mes collègues qui ont refusé de porter un masque, j’ai été encouragé par ceux qui l’ont fait,» Rochester a déclaré dans un tweet vendredi après que la vidéo soit devenue publique. «Mon objectif, au milieu de ce que je craignais était un événement super épandeur, était de rendre la pièce au moins un peu plus sûre.»

Alors que j’étais déçu par mes collègues qui refusaient de porter un masque, j’ai été encouragé par ceux qui l’ont fait. Mon objectif, au milieu de ce que je craignais était un événement super épandeur, était de rendre la pièce au moins un peu plus sûre. https://t.co/HpEZdUzHbd – Représentante Lisa Blunt Rochester (@RepLBR) 8 janvier 2021

On ne sait pas si la pièce dans la vidéo est la même que celle que l’e-mail de Monahan avertit était l’emplacement d’une exposition potentielle au coronavirus, mais les images, combinées avec l’e-mail, soulèvent la possibilité alarmante d’une épidémie de Covid-19 sur Capitol Hill.

Depuis mercredi, au moins un membre de la Chambre – le républicain Jake LaTurner du Kansas – a annoncé qu’il avait été testé positif au Covid-19, bien qu’il soit encore une fois difficile de savoir si LaTurner est la personne infectée par un coronavirus référencée dans le courrier électronique de Monahan.

LaTurner, membre du Congrès pour le premier mandat, confirmé dans un tweet qu’il a testé positif mercredi soir – le même jour, le Capitole a été attaqué.

«Le membre du Congrès LaTurner suit les conseils du médecin de la Chambre et les directives du CDC», un tweet de son compte officiel dit, «Et, par conséquent, n’a pas l’intention de revenir à la Chambre pour voter tant qu’il n’aura pas été autorisé à le faire.»

Le membre du Congrès LaTurner suit les conseils du médecin de la Chambre et des directives du CDC et, par conséquent, ne prévoit pas de retourner à l’étage de la Chambre pour voter tant qu’il ne sera pas autorisé à le faire. – Représentant Jake LaTurner (@RepLaTurner) 7 janvier 2021

Il y a aussi des préoccupations évidentes en matière de coronavirus concernant la foule d’insurgés pro-Trump largement sans masque qui ont envahi le Capitole mercredi. Beaucoup de ces insurgés étaient en contact étroit avec des membres de la police du Capitole pendant que les législateurs évacuaient.

«Vous ne pouvez pas garder vos distances si vous essayez de quitter une situation très intense et dangereuse», a déclaré la semaine dernière un expert en transmission de virus respiratoires, Seema Lakdawala, au New York Times. «Vous évaluez le risque de votre vie par rapport au risque de contracter un virus à ce moment-là.»

Il est également préoccupant que si les événements de mercredi entraînent des cas supplémentaires de Covid-19 – ou même se transforment en un événement très répandu, bien qu’il n’y ait actuellement aucune preuve qui se soit produite – le Congrès est une population particulièrement vulnérable.

En particulier, l’âge est un facteur de risque important pour les cas graves de Covid-19. Selon la clinique Mayo, environ 80% des décès dus au virus aux États-Unis sont des personnes âgées de 65 ans et plus – et l’âge moyen des dirigeants démocrates de la Chambre au 116e Congrès (le 117e Congrès a commencé dimanche dernier) était de 71 ans. l’ensemble du caucus démocrate du Congrès précédent était de 58 ans, et de 57 pour la conférence républicaine.

Un fait qui pourrait aider à limiter toute propagation potentielle, cependant, est que de nombreux membres du Congrès – y compris les membres de haut rang de chaque parti à la Chambre et au Sénat – ont déjà reçu la première des deux vaccinations Covid-19, ce qui, espérons-le, diminue le risque d’épidémie. Comme l’a expliqué Kelsey Piper de Vox, «prendre une seule dose réduit encore les chances d’une personne de contracter Covid-19 de 80 à 90%, du moins au début.

Le Congrès a été épargné par le pire de la pandémie de Covid-19

Malgré les facteurs de risque à Capitol Hill, le Congrès a jusqu’à présent été épargné par le pire de la pandémie de coronavirus. À la mi-décembre, 49 membres des deux chambres avaient été testés positifs pour Covid-19, bien que ce nombre ait augmenté depuis et qu’il n’y ait eu aucun décès parmi les membres actifs.

Cependant, le représentant élu Luke Letlow, 41 ans, est décédé du coronavirus à la fin du mois de décembre, quelques jours à peine avant son assermentation en tant que membre du 117e Congrès.

Même les membres âgés du Congrès, comme le sénateur de l’Iowa Chuck Grassley, 87 ans, qui a été testé positif en novembre, ont vécu l’expérience en bonne santé, bien que le représentant de l’Alaska Don Young, également 87 ans, dit sur Twitter après avoir survécu au virus qui « très franchement, je ne m’étais pas senti aussi malade depuis très longtemps. »

Très franchement, je n’avais pas ressenti ce mal depuis très longtemps et je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont gardé dans leurs pensées et leurs prières. Malheureusement, une grande partie de ce que vous avez peut-être entendu au sujet de ma condition reposait sur des spéculations dans les médias qui ne respectaient pas ma vie privée. – Représentant Don Young (@repdonyoung) 16 novembre 2020

C’est en contraste frappant avec la détresse actuelle du pays dans son ensemble: éclipsés par l’insurrection de mercredi à Capitol Hill, les États-Unis ont signalé jeudi le plus grand nombre de morts en une journée de la pandémie avec 4 112 décès.

Vendredi, les États-Unis ont également enregistré 300 000 nouveaux cas en une seule journée pour la toute première fois, signalant 300 594 cas. En moyenne, le pays a signalé 253 958 nouveaux cas par jour au cours des sept derniers jours, selon le New York Times.

Le déploiement plus large du vaccin américain est également bien en retard, avec seulement 5,9 millions de personnes vaccinées jeudi, bien en deçà des 20 millions qui, selon l’administration Trump, seraient vaccinés d’ici la fin décembre.

Il est possible que le vent change dans un proche avenir: le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré la semaine dernière que bien que le déploiement initial du vaccin ait échoué, «je crois que nous reprendrons notre élan à mesure que nous passerons les vacances. saison dans les deux premières semaines de janvier. »

Et le président élu Joe Biden, qui sera inauguré dans 10 jours, a promis un effort de vaccination à grande échelle pour obtenir «au moins 100 millions de vaccins contre Covid dans les bras du peuple américain» au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Pour ce faire, Biden a déclaré qu’il apporterait un changement quelque peu controversé à la stratégie de distribution américaine, en libérant toutes les doses disponibles en même temps. Les deux vaccins actuellement autorisés pour une utilisation généralisée aux États-Unis nécessitent deux doses, et l’administration Trump avait choisi de retenir les doses pour s’assurer que ceux qui reçoivent leur première dose ont la garantie d’en avoir une seconde disponible au moment prévu pour la recevoir.

Mais même si l’effort de vaccination américain s’améliore dans les semaines à venir, la pandémie déchire actuellement les États-Unis sans aucun contrôle – et les événements de mercredi auraient pu rendre le Congrès plus vulnérable que jamais au virus.