L’attaque du Brésil par des partisans de Bolsonaro montre des similitudes avec le 6 janvier

Des émeutiers brisent des barrières près des bâtiments gouvernementaux à Brasilia le 8 janvier 2023 et à Washington le 6 janvier 2021. (Vidéo : Twitter / Elijah Schaffer)

Note de l’éditeur : certaines des vidéos suivantes contiennent de la violence. Des milliers de manifestants d’extrême droite soutenant l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont pris d’assaut dimanche les principaux bâtiments des trois branches du gouvernement brésilien. Des vidéos capturant l’attaque montrent des scènes étrangement familières lorsque les partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, dans le but d’empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden en 2020.

L’insurrection, qui s’est déroulée sur plusieurs heures, a été la plus grave menace contre la démocratie brésilienne depuis plus d’un demi-siècle. Cela s’est produit une semaine après l’investiture du successeur de Bolsonaro, le président Luiz Inácio Lula da Silva. Par conséquent, contrairement au Capitole américain le 6 janvier, les émeutiers au Brésil n’ont pas pu tenter d’arrêter le transfert de pouvoir ni viser des législateurs spécifiques, car le complexe était en grande partie vacant un jour de week-end. Bolsonaro a dénoncé les actions des émeutiers dans un tweet quelques heures après le début de l’attaque.

Alors que Trump et Bolsonaro sont souvent comparés pour leur rhétorique et leurs positions politiques, une comparaison du Washington Post de plus de 50 vidéos de l’attaque au Brésil avec nos archives de vidéos du 6 janvier révèle des moments où les deux foules prennent également des mesures étonnamment similaires. Des émeutiers vêtus des couleurs nationales du Brésil et agitant le drapeau brésilien ont laissé derrière eux une traînée de verre brisé, saccagé des bureaux et brisé des meubles. Ils ont documenté et publié des moments clés de l’assaut de dimanche sur les réseaux sociaux – du franchissement des barricades de la police et des combats avec la police au vandalisme des bâtiments gouvernementaux et au vol de biens.

Une vidéo publiée dimanche sur les réseaux sociaux montre un petit groupe en infériorité numérique de membres des forces de l’ordre tentant de retenir les partisans de Bolsonaro avec un spray. En criant puis en chargeant la ligne, les émeutiers ont franchi les forces de l’ordre, ainsi que les barricades en plastique et en métal, pour accéder au complexe gouvernemental.

Des émeutiers franchissent les barrières et les lignes de police près du bâtiment du Congrès national du Brésil le 8 janvier. (Vidéo : Twitter)

Une scène similaire s’est déroulée lorsqu’une petite file d’officiers de la police du Capitole des États-Unis a été envahie, alors que des émeutiers ont poussé des barricades métalliques le 6 janvier, obtenant un accès ouvert au complexe du Capitole. La vidéo montre que des foules lors des deux émeutes ont utilisé les barricades – destinées à protéger les officiers et les biens – comme armes.

Les émeutiers poussent la police du Capitole des États-Unis afin d’accéder au complexe le 6 janvier 2021. (Vidéo : Elijah Schaffer)

Les émeutiers ont également utilisé des tactiques similaires pour pénétrer dans les bâtiments du gouvernement. Après avoir brisé au moins une grande vitre, les partisans de Bolsonaro ont utilisé des barricades de police en métal pour tenter de briser d’autres vitres de la Cour suprême. Cela a permis aux émeutiers d’entrer et de sortir presque librement du bâtiment.

Des émeutiers utilisent des barrières métalliques pour briser des fenêtres à la Cour suprême du Brésil le 8 janvier (Vidéo : Twitter)

De même, une vidéo montre Dominic Pezzola, membre du groupe d’extrême droite les Proud Boys, a percé une fenêtre sur le front ouest du Capitole américain pour créer la première voie d’entrée pour les émeutiers. Il fait face à des accusations fédérales en rapport avec l’émeute.

Dominic Pezzola, membre du groupe d’extrême droite les Proud Boys, a percé une fenêtre sur le front ouest du Capitole américain le 6 janvier 2021. (Vidéo : Brendan Gutenschwager via Storyful)

Alors même que le complexe était envahi par des émeutiers au Brésil, la police a tenté de reprendre une sorte de contrôle contre ceux qui leur lançaient des bouteilles et des pancartes. Les officiers montaient à cheval et se battaient avec la foule. Mais la vidéo montre que même avec des chevaux, un outil de police demandé par la police de DC le 6 janvier mais qui n’est pas arrivé, la foule a submergé les officiers brésiliens, en tirant au moins un d’une selle dans une lutte violente.

Après avoir été tiré du cheval, la vidéo montre que l’officier disparaît dans la foule. Il n’était pas immédiatement clair d’après les visuels si l’officier avait été blessé.

Des émeutiers attaquent des policiers à cheval près de bâtiments gouvernementaux au Brésil le 8 janvier. (Vidéo : Instagram)

Le 6 janvier, la police était également largement en infériorité numérique – plus de 58 contre 1, selon une enquête précédente du Washington Post. Dans une tentative de repousser les émeutiers, des émissions vidéo montrent que les policiers se trouvaient souvent dans quelque chose de plus proche d’une bagarre que d’un environnement policier contrôlé. Des officiers ont été claqués en fermant les portes et des émeutiers ont jeté des objets, notamment des marteaux et des mâts de drapeau aiguisés, sur le cordon de police.

La vidéo montre qu’à au moins une occasion, un policier de DC, identifié plus tard comme étant Michael Fanone, a été entraîné dans la foule et battu. Fanone a ensuite démissionné de la force et a depuis critiqué publiquement les législateurs qui ont tenté de minimiser les événements de la journée.

Un policier de DC, identifié plus tard comme étant Michael Fanone, a été entraîné dans la foule et battu le 6 janvier 2021. (Vidéo : Christopher Chern via Storyful)

Destruction intérieure, souvenirs

Les émeutiers au Brésil se sont répandus destruction à travers le complexe, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre. Des images prises à l’intérieur du Palácio do Planalto, qui abrite le bureau du président, montrent des photographies d’anciens présidents brésiliens déchirées et éparpillées sur le sol. Des meubles brisés sont éparpillés sur le sol du bâtiment de la Cour suprême.

Des émeutiers endommagent l’intérieur de la Cour suprême du Brésil le 8 janvier. (Vidéo : Twitter)

Dans les heures et les jours qui ont suivi l’insurrection du 6 janvier, des images et des vidéos ont fait surface montrant des émeutiers dans chaque partie du bâtiment du Capitole américain. Ornés de chapeaux Trump et de drapeaux confédérés, les insurgés se sont tenus à l’estrade de la salle du Sénat, ont parcouru les couloirs labyrinthiques du complexe du Capitole et saccagé les bureaux.

Le sénateur Jeff Merkley (D-Ore.) a publié une vidéo de son bureau après que les émeutiers aient été évacués du bâtiment. Les ordures sont visibles dans les couloirs ; les émeutiers ont laissé des barres de céréales et des cendres d’une cigarette ou “quelque chose”, comme le dit Merkley, sur son bureau. Des débris jonchent le sol et un drapeau Trump a été ajouté au décor du sénateur démocrate.

Le sénateur Jeff Merkley (D-Ore.) montre son bureau saccagé. (Vidéo : le sénateur Jeff Merkley)

Bien que la majorité des législateurs brésiliens ne se trouvaient pas dans le complexe fédéral, les émeutiers n’ont pas caché leur mépris pour des individus particuliers et ont affiché des biens volés dans les bureaux fédéraux.

Un manifestant tenait fièrement une partie d’une porte volée de l’intérieur, criant dans les lentilles des nombreux smartphones qui le filmaient. La porte est étiquetée comme propriété du ministre Alexandre de Moraes, un juge de la Cour suprême et une cible clé des partisans de Bolsonaro. Bolsonaro avait précédemment déclaré que Moraes “avait tous les symptômes d’un dictateur”.

Un émeutier détient une porte volée à l’intérieur de la Cour suprême du Brésil appartenant à Alexandre de Moraes. (Vidéo : Twitter)

La présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi (D-Californie), a également été la cible de la colère des émeutiers le 6 janvier. Certains émeutiers ont scandé : « Faites-la sortir maintenant ! D’autres ont saccagé son bureau alors qu’ils la recherchaient. Les membres de son personnel se sont blottis dans la peur sous une table de conférence dans une pièce voisine.

La vidéo montre Richard “Bingo” Barnett se vantant d’une lettre, adressée à Pelosi, volée sur son bureau. Son nom est écrit clairement dans le coin supérieur droit. Barnett avait été photographié avec ses pieds sur un bureau dans le bureau du président plus tôt dans la journée.

Un homme accusé d’avoir pénétré par effraction dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, le 6 janvier 2021, détient du courrier qui lui est adressé à l’extérieur du Capitole des États-Unis. (Vidéo : Brandon Buckingham via Storyful)

Les foules ont envahi l’Eixo Monumental, une avenue de 16 km de long au centre de la ville reliant certains des bâtiments gouvernementaux les plus emblématiques du Brésil. Lorsque la foule est arrivée au Congrès national du pays, elle s’est dispersée sur le terrain.

Des émeutiers envahissent le Congrès national du Brésil le 8 janvier. (Vidéo : Twitter)

De même, le 6 janvier, les partisans de Trump se sont filmés en train de célébrer alors que la foule grossissait et ils ont pris le contrôle des marches et des balcons près de l’entrée du Capitole américain.

Le législateur de l’État de Virginie-Occidentale de l’époque, Derrick Evans, raconte que les partisans de Trump ont pris le contrôle du front est du complexe du Capitole américain le 6 janvier 2021. (Vidéo : Derrick Evans)

Au Brésil, après que les forces de sécurité ont repris le contrôle des bâtiments, au moins 400 personnes ont été arrêtées dimanche soir, a tweeté Ibaneis Rocha, gouverneur du district fédéral de Brasilia. En revanche, environ 40 personnes ont été arrêtées pour avoir enfreint le couvre-feu – et non pour leur rôle dans l’attaque – au lendemain de l’émeute au Capitole américain. Il a fallu environ 100 jours aux enquêteurs fédéraux pour en arrêter 400.