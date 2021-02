L’attaque déshumanisante de Marjorie Taylor Greene contre la fille transgenre de la représentante Marie Newman, a expliqué

Greene prend la parole lors d’une conférence de presse le 5 février. | Salwan Georges / Le Washington Post via Getty Images

Le dernier coup de Greene est un mélange toxique de sectarisme et de pêche à la traîne.

La dernière cascade de la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) est un breuvage toxique de sectarisme et de pêche à la traîne, et a démontré à quel point elle est prête à attirer l’attention.

Mercredi, Greene, peut-être mieux connue pour son adhésion aux théories du complot de QAnon dans les années qui ont précédé sa victoire dans une course sans opposition au Congrès en novembre dernier, a tweeté une vidéo d’elle-même affichant un panneau transphobe devant le bureau de la représentante Marie Newman (D- IL), dont la fille est transgenre.

«Notre voisine, @RepMarieNewman, veut adopter la soi-disant loi sur l’égalité pour détruire les droits des femmes et les libertés religieuses. Je pensais que nous avions mis le nôtre pour qu’elle puisse le regarder chaque fois qu’elle ouvre sa porte », dit un tweet du compte du Congrès de Greene, au-dessus d’une vidéo d’elle apposant un panneau sur une porte à l’extérieur du bureau de Newman qui dit:« Il y en a DEUX sexe: homme et femme. Faites confiance à la science! »

Le tweet de Greene est venu en représailles à Newman publiant une vidéo d’elle affichant le drapeau transgenre devant le bureau de Greene. Voici les allers-retours:

Notre voisin, @RepMarieNewman, veut faire adopter la soi-disant loi sur l ‘«égalité» pour détruire les droits des femmes et les libertés religieuses. Je pensais que nous placerions le nôtre pour qu’elle puisse le regarder à chaque fois qu’elle ouvre sa porte https://t.co/7joKpTh6Dc pic.twitter.com/aBGRSiIF6X – Représentante Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 24 février 2021

L’attaque de Greene contre Newman et sa famille a rapidement suscité une condamnation bipartite. Le Républicain Adam Kinzinger (R-IL) y a répondu par un tweeter en disant: «C’est triste et je suis désolé que cela se soit produit. La fille du représentant Newmans est transgenre, et cette vidéo et ce tweet représentent la politique d’auto-promotion motivée par la haine et la célébrité à tout prix. Cette corbeille doit se terminer, afin de #RestoreOurGOP. » Le représentant Ted Lieu (D-CA) a noté que la transphobie de Greene est en contradiction avec la science qui montre que le sexe n’est pas binaire et a demandé: «Pourquoi voulez-vous discriminer les Américains qui se trouvent être transgenres?»

chère @RepMTG: Votre signe est incorrect car ce n’est pas ce que dit la science. «La science est claire et concluante: le sexe n’est pas binaire, les transgenres sont réels.» https://t.co/wlSyYOKfbj Aussi, pourquoi voulez-vous discriminer les Américains qui se trouvent être transgenres? https://t.co/r2VtmYCW9F – Ted Lieu (@tedlieu) 25 février 2021

Le tweet de Greene n’était pas sa seule attaque contre Newman mercredi. Plus tôt dans la journée, Greene a répondu à une vidéo que Newman a tweetée d’elle-même parlant à la Chambre au nom de la loi sur l’égalité («Je vote pour l’adoption de la loi sur l’égalité pour ma fille – la personne la plus forte et la plus courageuse que je connaisse») écrit) avec un tweeter de son compte personnel trompant la fille de Newman et disant qu’elle « n’a PAS sa place dans les salles de bains, les vestiaires et les équipes sportives de mes filles. »

Newman, pour ce que ça vaut, ne semble pas ébranlé par les singeries de Greene. Lors d’une interview à CNN mercredi, Newman a déclaré qu’elle était «immensément fière de sa fille, et c’est tout ce que tout le monde demande – d’être traitée comme n’importe qui d’autre. Et c’est ce que je veux que le représentant Greene voie. »

«Je suis extrêmement fier de ma fille» – La représentante Marie Newman à propos de Marjorie Taylor Greene plaçant une pancarte anti-trans devant la porte de son bureau pic.twitter.com/2QYwbh5MAa – Aaron Rupar (@atrupar) 25 février 2021

L’opposition grossière de Greene à la loi sur l’égalité

La toile de fond des attaques de Greene contre Newman est la loi sur l’égalité, qui a été réintroduite à la Chambre mercredi. La législation, que le président Joe Biden a promis de signer, modifierait les lois existantes sur les droits civils et les étendrait à toutes les personnes LGBTQ, outrepassant les lois comme celles en vigueur dans les 27 États où les personnes transgenres peuvent se voir refuser un logement en raison de leur identité. .

La législation est presque certaine d’être adoptée à la Chambre contrôlée par les démocrates, comme elle l’a fait en 2019. Mais elle fait face à un sort incertain au Sénat, où 60 voix sont nécessaires – ce qui signifie que 10 républicains devraient se joindre aux 50 démocrates pour voter pour elle. . Le sénateur Mitt Romney (R-UT), qui a été connu pour se ranger du côté des démocrates sur les questions sociales, a déjà déclaré qu’il voterait contre la loi sur l’égalité en raison de «protections insuffisantes de la liberté religieuse».

L’opposition de Greene est beaucoup plus grossière – elle nie simplement que les personnes trans existent. Mais cette grossièreté est entièrement à l’image d’un membre du Congrès qui illustre, peut-être mieux que quiconque, comment une faction du Parti républicain moderne s’est transformée en trolling sur les réseaux sociaux qui met en danger les personnes marginalisées, les exposant au harcèlement et à d’éventuelles violences. attaques.

Greene a perdu ses affectations au comité plus tôt ce mois-ci après qu’une série de reportages ont fait surface sur des publications sur les réseaux sociaux de 2018 et 2019 où elle a approuvé la violence politique contre les démocrates et a été filmée en train de harceler un survivant d’une fusillade dans une école, entre autres outrages. Elle a répondu par une conférence de presse dans laquelle elle a déclaré qu’elle était «désolée d’avoir dit toutes ces choses qui sont fausses et offensantes». Mais même alors, il semblait que les excuses ne venaient pas d’un lieu de sincérité, comme lors d’un événement de presse où elle utilisé des sifflets de chien nationaliste blanc et critiqué les journalistes pour lui avoir posé des questions simples sur ses activités passées sur les réseaux sociaux.

Yikes. Marjorie Taylor Greene répond à une question de CNN mais n’essaye même pas d’y répondre. Au lieu de cela, elle attaque le journaliste qui a demandé. pic.twitter.com/apt9YZzhAS – Aaron Rupar (@atrupar) 5 février 2021

Libérée des affectations communautaires, Greene s’est occupée de la pêche à la traîne et du chaos. Mercredi et jeudi, par exemple, elle a fait des motions aléatoires pour ajourner le Congrès, forçant les membres à se présenter sur le sol pour les voter et à lier les choses pendant environ une heure.

Jeudi, elle l’a fait en portant un masque qui disait: « CE MASQUE EST AUSSI INUTILE QUE JOE BIDEN. »

Sur le sol de la Chambre, Marjorie Taylor Greene affirme qu’elle a été « victime » de l’insurrection du 6 janvier qu’elle a encouragée, puis ajoute: « la loi sur l’égalité ne vise pas à mettre fin à la discrimination. Il s’agit de provoquer une discrimination à l’égard des femmes et des libertés religieuses. » pic.twitter.com/6h7rCrpPxa – Aaron Rupar (@atrupar) 25 février 2021

Cela peut sembler inoffensif de posséder les bibliothèques, mais ce n’est pas le cas. Le représentant Lieu a tweeté que «l’inconvénient est bien sûr que c’est une perte de temps et d’argent des contribuables pour nous de voter sur des motions stupides et absurdes. Pire encore, le représentant Ruben Gallego (D-AZ) a tweeté que la motion d’ajournement de Greene mercredi l’avait forcé à interrompre un briefing classifié qu’il présidait.

« Les membres ont dû partir pour voter et ont manqué des informations qui ne peuvent être partagées que lors de cette réunion », at-il tweeté. «Ces crises de colère ont des conséquences.»

Greene a la bénédiction de Trump – et cela signifie beaucoup

Bien qu’il soit tentant de rejeter Greene et son comportement de recherche d’attention comme marginaux, la réalité est qu’elle représente une faction importante du Parti républicain.

À la fin du mois dernier, alors qu’elle était sous le feu des critiques pour les publications refaites sur les réseaux sociaux, Greene s’est vantée d’un appel qu’elle avait reçu de l’ancien président Donald Trump et a tweeté: «Je suis très reconnaissante de son soutien.»

J’ai eu un excellent appel avec mon POTUS préféré de tous les temps, le président Trump! Je suis très reconnaissant pour son soutien et, plus important encore, les habitants de ce pays lui sont absolument fidèles à 100% car il est fidèle à 100% au peuple et à America First. Suite … – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 30 janvier 2021

L’approbation de Trump par Greene est importante, car cela rend politiquement beaucoup plus difficile pour les républicains de la Chambre de se distancier d’elle.

En effet, à la rare exception des républicains comme Kinzinger, d’éminents républicains – comme le House Minority Whip Steve Scalise (LA) et le sénateur Lindsey Graham (SC) – sont restés aux côtés de Greene, la défendant avec whataboutisme, fausses équivalences, et insinuations sans fondement que les publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle a adopté les théories du complot et la violence peuvent avoir été manipulées. Greene, quant à elle, a continué à être franc dans son soutien à Trump, en disant des choses comme: «La fête est à lui. Cela n’appartient à personne d’autre.