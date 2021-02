DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Les rebelles houthis du Yémen ont ciblé mercredi l’aéroport international d’Abha dans le sud-ouest de l’Arabie saoudite, provoquant l’incendie d’un avion civil sur le tarmac, a rapporté la télévision d’État du royaume, une attaque qui menace d’intensifier la guerre acharnée au Yémen.

Les pompiers ont maîtrisé l’incendie, a déclaré la chaîne publique saoudienne Al-Ekhbariya, sans donner de nouvelles des possibles victimes de l’assaut. Les responsables saoudiens n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les Houthis soutenus par l’Iran ont revendiqué la responsabilité de l’attaque peu de temps après, le porte-parole militaire Yehia Sareai affirmant que le groupe avait utilisé quatre drones chargés de bombes pour cibler l’aéroport d’Abha.

«Ce ciblage vient en réponse au bombardement aérien continu et au siège brutal de notre pays», a déclaré Sareai, notant que les Houthis considèrent l’aéroport comme une cible militaire et non civile.

Le colonel Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite combattant au Yémen, a déclaré que les forces avaient intercepté deux drones chargés de bombes lancés par les Houthis vers le royaume. Il a condamné l’attaque comme étant une «tentative systématique et délibérée de cibler des civils dans la région sud» du pays.

Depuis 2015, les Houthis aux prises avec la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite ont utilisé à plusieurs reprises des missiles balistiques et des drones pour cibler les aéroports internationaux, ainsi que des installations militaires et des infrastructures pétrolières essentielles, en Arabie saoudite. Ces attaques, souvent concentrées sur les villes du sud d’Abha et de Jizan, ont fait des dizaines de blessés et tué au moins une personne ces dernières années.

En novembre 2017, les Houthis ont même atteint l’aéroport international de Riyad, au plus profond du royaume. Personne n’a été blessé lors de l’attaque, qui a marqué la première fois qu’un missile Houthi s’est approché si près d’un centre fortement peuplé. Riyad est à environ 1000 kilomètres au nord de la frontière avec le Yémen.

Les responsables saoudiens ont par la suite accusé l’Iran d’avoir fourni le missile aux Houthis utilisé dans cette attaque et d’autres attaques contre le royaume au milieu de sa guerre acharnée contre les rebelles. Téhéran a longtemps nié avoir fourni des armes aux Houthis, bien que des preuves et des rapports d’experts des Nations Unies montrent que des armes remontent à l’Iran.

L’attaque de mercredi était la première à avoir endommagé un avion civil dans l’installation. Les sites Web de suivi des vols ont montré des vols retardés et annulés qui devaient décoller ou atterrir à l’aéroport.

Au moins deux Airbus A320 pilotés par le Saudia, porte-drapeau du royaume, étaient au sol à Abha mercredi après-midi, selon le site de suivi des vols FlightRadar24.com. Un autre Airbus A320 au sol appartenait au transporteur à bas prix FlyADeal. Les deux compagnies aériennes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite combattant au Yémen a déclaré dans un communiqué qu’elle «tiendrait la milice responsable conformément au droit international humanitaire», faisant référence aux Houthis.

Le commandement central de l’US Air Force, basé à la base aérienne d’Al-Udeid au Qatar voisin, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’Arabie saoudite est en guerre avec les Houthis au Yémen depuis près de six ans, un conflit acharné qui a engendré la pire catastrophe humanitaire au monde.

La guerre au Yémen a commencé en septembre 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale yéménite, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. L’Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis et d’autres pays, est entrée en guerre aux côtés du gouvernement internationalement reconnu du Yémen en mars 2015.