L’attaque des Packers prête à se rallier autour de Malik Willis

GREEN BAY – Alors que Jordan Love continue de soigner son genou blessé, Malik Willis a de nouveau été chargé de diriger l’attaque des Packers lors de l’entraînement sans protection de jeudi.

Si Love ne peut pas partir et que Willis est appelé à débuter le match d’ouverture à domicile de dimanche contre Indianapolis, Green Bay est convaincu que son quart-arrière remplaçant récemment acquis peut faire le travail.

En même temps, le message de l’équipe toute la semaine a été centré sur l’idée que tout ne reposera pas sur Willis. Il y a toute une liste de joueurs offensifs prêts à aider à porter la charge.

« J’aime Malik. Je suis content qu’il soit là », a déclaré le receveur Romeo Doubs. « Avec lui ici, jouant au ballon avec nous, pour nous, je pense vraiment que notre meilleur atout est d’être là pour lui et de nous assurer qu’il sait que nous le soutenons. »

Willis, acquis lors d’un échange avec le Tennessee le 26 août, a admis avoir été « en surrégime » tout en apprenant les nuances du manuel de jeu des Packers au cours des deux dernières semaines.

L’ancien choix de troisième tour a cependant fait des progrès constants, comme en témoigne le fait que Green Bay se sent suffisamment à l’aise avec la maîtrise du manuel de jeu de Willis pour qu’il serve de principal remplaçant à Love contre Philadelphie vendredi dernier au Brésil.

Aussi inhabituel que puisse paraître un éventuel passage de 19 jours entre la marche dans le bâtiment et la direction des Packers sur le Lambeau Field, Willis a rapidement gagné le respect de ses nouveaux coéquipiers et entraîneurs en classe et sur le terrain.

« Je l’ai tout de suite mis en confiance et je me suis mis au travail », a déclaré le receveur Christian Watson. « C’est le premier jour d’entraînement de la semaine, quand vous êtes sur le terrain, vous oubliez que vous avez peut-être rencontré cet homme hier ou il y a deux semaines. »

Willis avait deux liens avec l’effectif de Green Bay – l’ancien botteur des Titans Brayden Narveson et son coéquipier du lycée Xavier McKinney – mais le corps de réception des Packers était relativement familier avec l’ancien joueur vedette de Liberty (Virginie).

Watson et Doubs ont assisté au Senior Bowl 2022 avec Willis, tandis que Dontayvion Wicks jouait au football universitaire à seulement 45 minutes de son nouveau quarterback à l’Université de Virginie. Lui et Willis partageaient même quelques amis communs.

« En tant que joueur, je savais qu’il était bon », a déclaré Wicks. « Nous les regardions et savions qu’ils gagnaient. Le quarterback est toujours le capitaine de l’équipe. C’était lui qui les poussait vraiment à devenir une bonne équipe. »

L’entraîneur-chef Matt LaFleur a déclaré aux journalistes après l’entraînement de jeudi que Love faisait « tout ce qu’il pouvait pour être sur le terrain » contre les Colts, restant engagé avec le plan de jeu tout en entraînant Willis et le QB de l’équipe d’entraînement Sean Clifford.

Si Willis est le joueur de 25 ans, il possède les capacités athlétiques et les compétences nécessaires pour réussir en tant que titulaire ponctuel. Il dispose également de nombreux joueurs complémentaires, notamment le receveur Jayden Reed et le demi offensif All-Pro Josh Jacobs.

Jacobs a mené une journée de 163 yards au sol pour les Packers au Brésil, tandis que Reed a enregistré un total de 171 yards et deux touchés sur seulement cinq touches contre les Eagles.

Comme les receveurs le font souvent avec Love, Reed a déclaré que les receveurs ont passé du temps supplémentaire à revoir le film avec Willis cette semaine en vue d’un départ potentiel dimanche.

« C’est très important d’être sur la même longueur d’onde que les gars à qui vous lancez le ballon », a déclaré Reed. « Il suffit de regarder la vidéo pendant 30 minutes, d’observer notre adversaire pour être sur la même longueur d’onde de ce point de vue. C’est toujours bien parce que nous l’avons fait souvent l’année dernière avec le ’10’. »

Il y a un certain élément d’attentisme dans ce match contre les Colts au-delà de la simple incertitude entourant Love. En tête de liste se trouve la façon dont Indianapolis réagira après avoir concédé 213 yards au sol, un record de la ligue, lors d’une défaite 29-27 contre Houston lors de la semaine 1.

Les Colts pourraient concentrer leurs efforts sur la protection contre la course, en particulier face à un QB à double menace comme Willis qui fait son premier départ avec une nouvelle équipe.

Si c’est ainsi qu’Indianapolis choisit de jouer, le coordinateur offensif Adam Stenavich dit que les Packers doivent être prêts à accepter ce que la défense leur donne.

« Au fur et à mesure du jeu, il faut avoir des réponses à tout ce qu’ils vont essayer de faire », a déclaré Stenavich. « Je ne vais pas être têtu et me cogner la tête contre les murs. S’ils nous donnent des choses dans le jeu de passes, nous devons être capables de les prendre et d’en tirer profit. »

Les Packers estiment que Willis est capable de contre-attaquer dans les airs si le jeu l’exige. L’une des principales raisons pour lesquelles le directeur général Brian Gutekunst a fait pression pour acquérir Willis après le camp d’entraînement est le progrès qu’il a réalisé en tant que passeur de poche.

Willis, qui a pris la plupart des clichés de la première équipe cette semaine, a déjà transformé la préparation en production. Selon le receveur Watson, Willis a fait étalage de son talent de bras lors de l’entraînement de jeudi sur le terrain Clarke Hinkle.

« Je pense que Rome a probablement récolté 400 yards aujourd’hui sur des tirs en profondeur », a déclaré Watson. « Donc, si nous pouvons conserver cela jusqu’à dimanche, ce sera plutôt bien ».

Bien que les commentaires de Watson aient été légèrement plaisants, il a félicité Willis pour son attitude calme – un trait qu’il partage avec Love. Alors que les Packers cherchent à réparer les erreurs qui les ont gênés au Brésil, chaque joueur offensif est prêt à faire son 1/11ème pour aider Willis.