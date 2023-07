L’attaque des Blue Jays est une non-présentation alors que les Tigers lancent un match sans coup sûr

Trois lanceurs des Tigers de Detroit se sont combinés pour ne pas frapper les Blue Jays de Toronto en visite dans une victoire de 2-0 samedi.

C’était le premier sans coup sûr combiné de l’histoire des Tigers.

Matt Manning (3-1) a lancé 6 manches 2/3 et Jason Foley a obtenu quatre retraits consécutifs.

Les Tigres plus proches Alex Lange sont entrés pour le neuvième et ont retiré Bo Bichette sur trois lancers. Brandon Belt s’est aligné sur le terrain central et Vladimir Guerrero Jr. s’est retrouvé troisième sur un terrain de 0-2.

Les Tigers ont célébré au monticule avec Manning et Foley se joignant à la foule.

Le neuvième sans coup sûr de l’histoire de la franchise ! pic.twitter.com/pmYNvUME5N —@tigres

Manning a été remplacé après avoir battu Cavan Biggio avec deux retraits au septième. Il a marché trois frappeurs et en a frappé un tout en en retirant cinq. Il a lancé 91 lancers.

Foley a retiré Whit Merrifield avant de lancer un huitième parfait.

Kevin Gausman (7-5) a accordé deux points en première manche.

Riley Greene a inscrit un simple lors de sa première présence au bâton depuis le 30 mai et a marqué sur le doublé avec un retrait de Spencer Torkelson lors de la première.

Kerry Carpenter a suivi avec un triple RBI pour porter le score à 2-0, mais Javier Baez a frappé dans un double jeu de fin de manche.

Carpenter a fait un attrapé spectaculaire pour commencer la quatrième manche, glissant en territoire des fautes pour attraper le pop fly de Guerrero Jr sur la ligne du champ droit.

Baez a fait un gros jeu en sixième, se précipitant dans le champ gauche pour attraper le ballon de Bichette avec le voltigeur gauche Zach McKinstry déplacé vers le champ centre gauche.

Le début du match a été retardé de 1:22 par la pluie et une forte averse est tombée en première manche.