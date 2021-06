Emmanuel Macron a lancé une attaque en colère contre l’échec du Royaume-Uni à mettre en œuvre l’accord sur le Brexit pour l’Irlande du Nord, faisant échouer les tentatives de Boris Johnson de prétendre qu’il y a une « harmonie » au sommet du G7.

Le président français a qualifié la tentative du Premier ministre de rouvrir le protocole juridique régissant le commerce à travers la mer d’Irlande comme « pas sérieux », déclarant: « Rien n’est renégociable ».

L’attaque – avant une rencontre face à face avec M. Johnson à Cornwall – est survenue après que les États-Unis ont adressé au Royaume-Uni une réprimande diplomatique extraordinaire pour avoir mis en péril le processus de paix en Irlande du Nord.

Le plus haut diplomate de Joe Biden à Londres a averti David Frost, le ministre du Brexit, que le gouvernement « enflamme » les tensions en refusant d’introduire des contrôles dans les ports, a révélé une note que le n°10 n’a pas démentie.

Au G7, M. Johnson et M. Biden ont eu des entretiens pendant une heure et 20 minutes et sont ressortis, a affirmé Downing Street, « en parfaite harmonie » sur la controverse en Irlande du Nord.

Mais les tensions ont explosé immédiatement après, lors de la conférence de presse de M. Macron à Paris et avant une confrontation entre le Premier ministre et la Commission européenne vendredi.

Le Royaume-Uni a laissé entendre qu’il suspendrait unilatéralement une interdiction convenue des exportations de viande réfrigérée de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, qui devrait entrer en vigueur fin juin – après avoir retardé les contrôles promis précédemment sur les marchandises.

Le président français a déclaré : « Je pense qu’il n’est pas sérieux de vouloir revenir, au mois de juillet, sur ce que nous avons finalisé après des années de travail en décembre.

« Nous avons un protocole, un accord de séparation dans le cadre duquel se trouve l’Irlande du Nord et un traité commercial.

« Si, après six mois, vous dites que nous ne pouvons pas respecter ce qui a été négocié, cela signifie que rien ne peut être respecté. Je crois au pouvoir des traités. Je crois au sérieux. Rien n’est renégociable. Tout est applicable.

Bruxelles est prête à imposer des tarifs et des quotas sur les exportations britanniques, à moins qu’elle ne recule – et même à «suspendre» d’autres parties de l’accord commercial sur le Brexit, ce qui pourrait nuire à la pêche et même à l’alimentation électrique.

La principale préoccupation de M. Biden est de préserver la paix en Irlande, ce qui a provoqué la publication apparente de la « démarche », une réprimande diplomatique formelle presque sans précédent entre des alliés proches.

La note du gouvernement, révélée par Les temps, a déclaré que les États-Unis avaient « fortement exhorté » la Grande-Bretagne à parvenir à un règlement, acceptant même des « compromis impopulaires » pour mettre fin à l’impasse.

Il a déclaré que Yael Lempert, chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Londres, avait « laissé entendre que le Royaume-Uni avait enflammé la rhétorique, en demandant si nous allions garder les choses ‘cool’ ».

À Cornwall, M. Biden a évité une confrontation directe, le n ° 10 insistant sur le fait qu’il n’avait pas fait part de ses préoccupations concernant le protocole d’Irlande du Nord, les deux dirigeants ayant souligné leur « engagement commun envers l’accord du vendredi saint ».

Ils étaient « en parfaite harmonie sur cette question », a déclaré le porte-parole de M. Johnson. Cependant, il n’a pas nié la démarche, déclarant : « Je n’entrerai pas dans les détails des discussions que les pays ont. »

Sur l’attaque de M. Macron, le porte-parole a affirmé : « Nous agissons absolument en accord avec ce qui a été réalisé et ce qui a été établi. [in the Protocol]. «

M. Johnson a décrit le président comme une « bouffée d’air frais » après la réunion, tandis que M. Biden a souligné la « relation spéciale » entre le Royaume-Uni et les États-Unis – un terme que le Premier ministre détesterait comme « nécessiteux ».

Les deux dirigeants ont signé une nouvelle charte de l’Atlantique, renouant les liens étroits avec leurs prédécesseurs de guerre Winston Churchill et Franklin Roosevelt.

Ils ont également accepté de « travailler pour rouvrir les voyages », mais l’annonce rumeur d’un couloir de voyage Royaume-Uni-États-Unis – pour épargner aux visiteurs vaccinés la nécessité de mettre en quarantaine – semble encore loin.

De même, bien qu’ils aient réaffirmé leur volonté d’un accord de libre-échange post-Brexit, il n’y a aucun signe d’ouverture de négociations. « Je n’ai pas de date précise pour de nouvelles discussions », a admis le porte-parole de M. Johnson.

Lors d’un échange de cadeaux, le Premier ministre a présenté au président une photographie encadrée du militant anti-esclavagiste et ancien esclave Frederick Douglass.

La Première Dame Jill Biden a reçu une première édition de The Apple Tree de Daphne du Maurier, pour refléter les liens de l’auteur avec les Cornouailles, a déclaré Downing Street.

En retour, M. Johnson a reçu un vélo et un casque fabriqués aux États-Unis, tandis que sa nouvelle épouse Carrie a reçu un sac fourre-tout en cuir fabriqué par des épouses de militaires et un foulard en soie présidentiel.