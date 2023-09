L’attaque de Trump contre Milley alimente les pressions du procureur spécial en faveur d’un ordre de silence

Ce dossier est le dernier mot des procureurs devant la juge du tribunal de district américain, Tanya Chutkan, avant l’audience du 16 octobre sur l’ordre de silence proposé par Smith. Depuis leur demande initiale, qui a été dévoilée la semaine dernière, Trump a lancé une attaque sur les réseaux sociaux contre Milley – suggérant qu’il aurait dû être mis à mort pour trahison – qui devrait être témoin dans l’affaire contre lui.

« [N]o tout autre accusé criminel serait autorisé à faire des déclarations publiques insinuant qu’un témoin connu dans son affaire devrait être exécuté », a écrit Gaston. « Cet accusé ne devrait pas l’être non plus. »

Et après POLITICO révélé En nommant dans son équipe un procureur de longue date chargé des crimes de guerre, Trump a déclenché une nouvelle attaque contre le bureau de Smith. Les procureurs ont également cité cette attaque comme un danger potentiel.

Les procureurs affirment que les attaques de Trump sont une forme d’intimidation des témoins et un moyen d’entacher le jury en amont de son procès très attendu, que Chutkan a prévu pour le 4 mars. Le juge a averti Trump de s’abstenir de commentaires « incendiaires » sur l’affaire et a suggéré qu’elle pourrait accélérer son procès s’ils continuent. Plus tôt cette semaine, Chutkan a rejeté la candidature de Trump pour la retirer de l’affaire.

L’équipe de Smith affirme également que les attaques de Trump contre leur bureau et contre la juge elle-même menacent d’entacher le prochain procès ou de susciter de dangereuses menaces.

Les procureurs ont également catégoriquement rejeté les efforts déployés par certains conseillers de Trump pour justifier certaines de ses déclarations. Ils ont noté qu’après qu’un collaborateur de Trump ait suggéré que l’ancien président avait acheté une arme à feu en Caroline du Sud – une violation potentielle de la loi fédérale, puisqu’il fait l’objet d’une inculpation pénale – son équipe l’a ensuite restituée.

« Soit l’accusé a acheté une arme à feu en violation de la loi et de ses conditions de libération, soit il cherche à profiter de la croyance erronée de ses partisans selon laquelle il l’a fait », a déclaré l’équipe de Smith.

Le bureau de Smith a également rejeté l’argument de Trump selon lequel l’acte d’accusation n’accusait pas formellement Trump d’avoir un rôle dans les violences qui se sont déroulées le 6 janvier, accusant plutôt Smith d’avoir injustement lié Trump à l’émeute dans une brève déclaration publique annonçant l’acte d’accusation le mois dernier.

« [T]L’acte d’accusation relie en fait clairement l’accusé et ses actions aux événements du 6 janvier », a écrit Gaston. « En bref, l’acte d’accusation allègue que les actions de l’accusé, y compris sa campagne d’allégations sciemment fausses de fraude électorale, ont conduit aux événements du 6 janvier. »