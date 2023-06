L’attaque de Trump comprend une famille d’avocats spéciaux après la révélation de la bande

L’ancien président américain Donald Trump s’adresse à la conférence « Road to Majority » 2023 de la Faith and Freedom Coalition à Washington, États-Unis, le 24 juin 2023.

Quelques heures après la sortie d’un cassette audio dans lequel Donald Trump évoque un document classifié qu’il a conservé après avoir quitté ses fonctions, l’ancien président a intensifié ses attaques contre le conseil spécial qui supervise l’enquête qui a conduit à l’inculpation historique de Trump.

Dans un réseau social tout en majuscules poste Mardi matin, Trump a dénoncé les accusations criminelles portées contre lui devant un tribunal fédéral et a demandé à « quelqu’un » d' »expliquer » sa position à l’avocat spécial Jack Smith, « sa famille et ses amis ».

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter la dernière bordée de Trump contre Smith, qui a été sollicité l’année dernière pour mener plusieurs enquêtes criminelles impliquant l’ancien président.

Trump a été inculpé d’accusations découlant de sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés et de ses efforts pour les garder du gouvernement après avoir quitté ses fonctions. Il a plaidé non coupable plus tôt ce mois-ci pour 37 chefs d’accusation, dont la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale et le complot en vue d’entraver la justice.

Le message de Trump affirmait qu' »en tant que président des États-Unis, je relève du Presidential Records Act », au lieu de l’Espionage Act, qui est la loi citée dans 31 des chefs d’accusation contre Trump. Les vérificateurs des faits ont contesté Les caractérisations de Trump des deux lois.

Cette déclaration sur Truth Social n’était pas la première fois que Trump faisait référence au cercle personnel de Smith. Le matin de sa mise en accusation devant un tribunal fédéral de Floride, l’ex-président a écrit que Smith était un « Trump Hater, comme le sont tous ses amis et sa famille ». Ce poste a également affirmé sans preuve que les documents trouvés dans les boîtes de documents au centre de l’affaire des documents classifiés étaient « probablement » cachés « ».

Le dernier message de Trump a suivi la publication de lundi soir par CNN d’un enregistrement audio d’une réunion de juillet 2021 à Bedminster, New Jersey, dans lequel Trump fait référence à un document qui, selon lui, est « hautement confidentiel » et « secret ».

« Cela a été fait par l’armée et m’a été donné », a déclaré Trump dans la bande, qui a été enregistrée des mois après son départ de la Maison Blanche. Trump indique que le document a à voir avec un plan d’attaque contre l’Iran.

« En tant que président, j’aurais pu le déclassifier. Maintenant, je ne peux pas », a-t-il déclaré dans l’enregistrement.

Trump aurait parlé à un écrivain et éditeur qui travaillait sur un livre sur l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. Deux des membres du personnel de Trump étaient également présents.

Aucun d’entre eux n’avait d’autorisation de sécurité ni n’avait besoin de connaître les informations classifiées référencées par Trump, selon l’acte d’accusation, qui fait référence à une transcription de l’enregistrement.

Les attaques de Trump contre Smith correspondent au modèle et au style que l’ancien président a employés contre nombre de ses autres ennemis juridiques et politiques.

Il a régulièrement tiré des salves rhétoriques contre le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui mène une poursuite pénale distincte au niveau de l’État contre Trump en relation avec des paiements d’argent silencieux effectués avant l’élection présidentielle de 2016.

Trump en avril a plaidé non coupable de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux dans cette affaire. Avant cette comparution devant le tribunal de Manhattan, Trump a pris pour cible le juge président, Juan Merchan, l’accusant, lui et sa famille, d’être « Les ennemis de Trump.«

Smith supervise une enquête distincte sur les faits entourant l’émeute du Capitole du 6 janvier et le transfert de pouvoir post-présidentiel en 2020. Aucune accusation n’a encore été déposée à la suite de cette enquête, qui est en cours.