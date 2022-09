L’attaque de Rockridge explose en 2e mi-temps, arrête Newman pour la 1ère victoire de la saison – Shaw Local

STERLING – L’attaque de Newman a eu du mal à soutenir les entraînements lors du match d’ouverture à domicile de vendredi contre Rockridge, bottant cinq fois dans une première mi-temps sans but avant de perdre contre l’ennemi hors conférence, 33-8.

Le demi défensif junior Carter Rude a marqué le seul touché des Comets au quatrième quart avec 7:01 à jouer, réduisant temporairement le déficit à 26-8.

«Je pense que la grande chose dans ce match est que nous étions dans une position lorsque nous sommes sortis de la mi-temps, nous pensions que nous pouvions prendre de l’élan et nous nous sommes juste en quelque sorte arrêtés dessus. Je pense que si nous saisissons cela, cela changera en quelque sorte le cours du match », a déclaré l’entraîneur de Newman, Mike LeMay. «Nous étions juste vraiment bâclés avec certaines choses. Notre jeu de ligne était assez difficile, et c’est quelque chose que nous allons devoir améliorer. Nous essayons d’évoluer et d’être une équipe qui va s’adapter à notre personnel, et c’est quelque chose que nous devons juste être capables d’embrasser. Et c’est une équipe Rockridge difficile. Ils ont eu un match difficile pour la semaine 1 contre Princeton, et ils sont revenus et ils étaient prêts à partir. Et maintenant, c’est à notre tour d’aller de l’avant et de répondre au cours de la semaine 3. »

En première mi-temps, Peyton Locke a marqué son premier de trois touchés sur une course de 10 verges pour donner à Rockridge une avance de 6-0 avec 6:48 à faire au deuxième quart.

Les Rockets ont pris une avance de 12-0 avec 2:26 à faire au troisième quart après un touché de scoop et de score de Ryan Lower sur un échappé de JJ Castle. Au départ, le jeu ressemblait à une passe incomplète, mais la décision officielle après discussion était un échappé.

Newman a eu un entraînement prometteur à la fin du troisième quart, mené par Castle, qui a complété des passes de 9, 7 et 24 verges, mais il a calé avant que les Comets n’atteignent la zone rouge et se sont terminés par un autre botté de dégagement.

Après que la défense de Rockridge ait forcé un revirement sur les downs avec 11:45 à faire en temps réglementaire, le quart-arrière Jacob Payne a frappé Locke profondément au milieu du terrain pour un touché de 55 verges, prolongeant l’avance des Rockets à 20-0.

Au cours des 7:10 dernières minutes du match, Bayne a lancé deux autres touchés. Le premier est venu sur un tir en profondeur de 29 mètres parfaitement lobé vers Locke, qui avait un défenseur à la traîne d’environ un mètre. Le suivant est venu avec 4:10 à jouer, alors que Bayne est allé à Kameron Bohnsack dans le coin droit de la zone des buts pour un score de 19 verges.

Castle a brisé une course de 25 verges lors du dernier entraînement de Newman pour déplacer le ballon dans le territoire de Rockridge, mais l’entraînement s’est rapidement éteint.

“Nous avons en quelque sorte parlé à la mi-temps, et c’était une conversation très vocale sur la façon dont nous devions améliorer les petites choses qui se traduiraient par de gros points sur le terrain”, a déclaré l’entraîneur de Rockridge, Sam Graves. «Nous avions l’impression de contrôler ce match, mais nous avons laissé nos petites erreurs nous empêcher de conduire constamment, offensivement. Il y avait quelques choses dont nous avons parlé défensivement où il nous semblait, pour la plupart, que nous pouvions les arrêter. Nous savions que réparer quelques petites erreurs pourrait nous rapporter des points au tableau.