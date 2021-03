Une attaque de ransomware qui a frappé le projet de ville intelligente d’un quartier de Pune n’a causé aucune perte de données, mais coûtera toujours Rs 5 crore dans les efforts de reconstruction de l’infrastructure du serveur et de renforcement des normes de sécurité, a déclaré Tech Mahindra. Ce dernier, qui gère le projet Smart City de Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) à Pune, a souligné qu’après avoir fait face à l’attaque ransomware fin février, un bilan détaillé de la situation a été réalisé, conduisant à cette conclusion sur le sujet. Un rapport sur la question publié par The Economic Times a déclaré qu’il s’agissait peut-être de la première cyberattaque connue de ce type contre un projet de ville intelligente en Inde.

L’attaque du ransomware contre l’infrastructure du serveur du projet PCMC Smart City s’est apparemment produite vers la fin du mois de février. Tech Mahindra a par la suite déposé une FIR à ce sujet auprès du commissariat de police de Nigdi près de Pune le 9 mars, déclarant que les acteurs menaçants en question avaient demandé que la rançon soit payée en Bitcoin. Le rapport ET cite Nilkanth Poman, co-PDG de PCMC Smart City, déclarant qu’aucune rançon n’a été versée aux attaquants. Cependant, l’attaque du ransomware contre le projet de ville intelligente du quartier de Pune entraînera toujours des pertes financières dans les efforts de reconstruction de l’infrastructure de serveur affectée.

25 serveurs du projet PCMC Smart City ont été affectés par l’attaque du ransomware, qui doit maintenant être reconstruit avec la mise en œuvre d’un système de sécurité robuste.

Cet incident est le dernier d’une myriade d’incidents de cybersécurité qui affectent de plus en plus les infrastructures publiques et privées en Inde. Un certain nombre de ces incidents sont également liés à un manque d’efforts de cybersécurité de la part de divers organes. En février, News18 a rapporté que le département de la santé et du bien-être de la famille du gouvernement de l’État du Bengale occidental avait rendu public toute une base de données contenant des lakhs de rapports de test Covid-19, révélant des détails personnels clés tels que le lieu de résidence, entre autres. De telles actions peuvent de plus en plus contribuer à diverses gaffes de cybersécurité, telles que les vols d’identité. Bien que ceux-ci ne causent pas directement des dommages financiers effrénés, tous ces éléments s’ajoutent à une grande variété de problèmes de cybersécurité qui nécessitent un examen de plus en plus minutieux.

Sujit Baksi, président des affaires générales de Tech Mahindra, aurait déclaré dans un communiqué de presse que 25 serveurs du projet PCMC Smart City avaient été affectés par l’attaque du ransomware, qui doit maintenant être reconstruit «avec la mise en œuvre d’un système de sécurité robuste». Il explique en outre que le coût des dommages de Rs 5 crore évalué par Tech Mahindra se rapporte à ces efforts mêmes, et ne fait allusion à aucun coût encouru en raison de la perte de données ou d’autres coûts matériels associés au projet. On prétend en outre que les serveurs sont entièrement récupérables, et il n’y aurait plus d’impact commercial de cette attaque sur le projet.

Les ransomwares continuent de constituer la forme la plus courante de cyberattaques ciblant les autorités du monde entier. Divers États des États-Unis ont été témoins d’attaques de ransomwares généralisées visant à paralyser l’infrastructure officielle afin de jouer contre les menaces, et l’Inde a également été témoin d’un volume croissant de cyberattaques ces derniers temps. Le pays est désormais le deuxième pays le plus touché en termes de cyberattaques en Asie, selon une enquête IBM. Ceci, à son tour, met en évidence la nécessité de normaliser et de réglementer la cybersécurité en tant que secteur essentiel et d’imposer des normes de cybersécurité strictes dans les secteurs public et privé, dans le but de minimiser les pertes qui peuvent être encourues au cours du processus.