L’attaque de Pelosi choque le pays à propos des menaces pour la démocratie

WASHINGTON (AP) – Une Amérique qui peut déjà avoir l’impression de se précipiter vers la désintégration politique a été secouée une fois de plus, cette fois par la violente attaque contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi moins de deux semaines avant le jour du scrutin.

Saisissant un marteau et laissant une traînée de verre brisé, un intrus a fait irruption dans la maison du couple à San Francisco tôt vendredi et a frappé à plusieurs reprises Paul Pelosi, 82 ans, avec un marteau. Paul Pelosi a subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et des blessures graves au bras et aux mains droits, et ses médecins s’attendent à un rétablissement complet, a déclaré le bureau du conférencier.

L’agresseur a confronté Paul Pelosi en criant “Où est Nancy”, selon une autre personne familière avec la situation qui a obtenu l’anonymat pour en discuter. La députée démocrate était à Washington à l’époque.

L’appel de son nom était un signe que l’agression aurait pu viser la législatrice, qui, en tant que présidente, est en deuxième ligne après la présidence. L’embuscade était un rappel particulièrement brutal de l’extrémisme qui a traversé la politique américaine ces dernières années, ajoutant à un sentiment d’appréhension avec les élections du 8 novembre à portée de main.

Des observateurs armés jalonnent les urnes en Arizona pour se prémunir contre les faux complots concernant la fraude électorale. Les menaces contre des membres du Congrès ont atteint des niveaux historiques. Les sondages d’opinion montrent des craintes pour une démocratie fragile et même d’une guerre civile. L’ancien président Donald Trump continue de nier avoir perdu les élections de 2020 face au président Joe Biden, et ses acolytes tentent de consolider leur pouvoir sur les futures élections.

Une nouvelle évaluation des renseignements nationaux du Département de la sécurité intérieure et d’autres agences a déclaré que les extrémistes alimentés par des mensonges électoraux “constituent une menace accrue” pour les prochains mandats.

L’évaluation, datée de vendredi, a déclaré que le plus grand danger était “constitué par des délinquants isolés qui tirent parti des problèmes liés aux élections pour justifier la violence”.

“C’est pire que jamais”, a déclaré Cornell Belcher, un sondeur démocrate. “Ce sont des eaux inexplorées.” Belcher a blâmé “l’intégration d’un comportement dans la politique qui était, autrefois, à gauche ou à droite, odieux”.

La police n’a pas identifié de motif pour l’attaque contre le mari de Pelosi. À en juger par les publications sur les réseaux sociaux, le suspect semble avoir mijoté dans un mélange de théories du complot sur les élections et la pandémie de coronavirus.

“C’est mauvais quelles que soient les raisons, mais si c’est politiquement motivé, ce n’est qu’un autre exemple de violence politique et d’irresponsabilité des gens qui ouvrent la porte à ce type de violence contre d’autres élus”, a déclaré le sénateur du Michigan, Gary Peters, président du Le bras de campagne des démocrates du Sénat, a déclaré dans une interview. “C’est une période très triste pour notre pays en ce moment.”

Les politiciens des deux partis ont exprimé leur indignation face à l’agression.

“Cette attaque est choquante et les Américains devraient s’inquiéter car elle devient de plus en plus courante”, a déclaré Joe O’Dea, candidat républicain au Sénat du Colorado. “La partisanerie et la polarisation déchirent le pays.”

Certaines réponses, cependant, reflétaient un sens aigu de la partisanerie.

Le gouverneur Glenn Youngkin, R-Va., a intégré l’incident dans ses remarques lors d’un arrêt de campagne pour un candidat au Congrès alors qu’il appelait les démocrates à perdre le pouvoir au Congrès.

“Il n’y a de place pour la violence nulle part, mais nous allons la renvoyer pour être avec lui en Californie”, a déclaré Youngkin. “C’est ce que nous allons faire.”

De la guerre civile et des attaques contre les électeurs noirs pendant Jim Crow à l’assassinat de dirigeants élus comme John et Robert Kennedy, les États-Unis ont connu des spasmes de violence politique. Aucun parti ni aucune idéologie n’en a le monopole.

Il y a cinq ans, un militant de gauche a ouvert le feu sur les républicains alors qu’ils s’entraînaient pour un match de baseball caritatif annuel. Le représentant Steve Scalise de Louisiane a été grièvement blessé. En 2011, alors-Rep. Gabrielle Giffords, D-Arizona, a reçu une balle dans la tête lors d’un événement devant une épicerie de Tucson.

Aujourd’hui, la rhétorique et les images violentes sont devenues un incontournable de la politique de droite aux États-Unis, et elles se sont intensifiées pendant la présidence de Donald Trump. Les démocrates ont considéré l’intrusion dans la maison de Pelosi comme une extension de l’attaque contre le Capitole américain le 6 janvier 2021, lorsque les partisans de Trump ont interrompu la transition pacifique du pouvoir vers Biden.

Ce jour-là, les manifestants ont recherché Pelosi et ont scandé qu’ils voulaient pendre le vice-président de l’époque, Mike Pence, qui avait défié les demandes de Trump d’annuler les résultats des élections.

Moins de deux ans plus tard, seuls 9 % des adultes américains pensent que la démocratie fonctionne « extrêmement » ou « très bien », selon le sondage de ce mois-ci de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Les membres du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier ont reçu un flux constant de menaces pour leur travail.

“Si nous n’arrêtons pas le grand mensonge, perpétué par ceux qui cherchent à gagner à tout prix, notre démocratie cessera d’exister”, a déclaré la représentante Elaine Luria, une démocrate de Virginie qui a été affectée à un service de sécurité ces derniers mois en raison de son travail. sur le comité, a déclaré dans une interview. “Alors rien d’autre que nous ferons n’aura d’importance.”

Nulle part la température n’a été plus chaude qu’en Arizona, un chaudron pour les théories du complot électoral. Des personnes inspirées par des affirmations non étayées selon lesquelles les urnes perpétuent la fraude électorale ont campé à l’extérieur de ces urnes, photographiant les électeurs et leurs plaques d’immatriculation lorsqu’ils remettent les bulletins de vote.

Le shérif du comté de Maricopa, Paul Penzone, a déclaré lundi qu’il patrouillait autour des urnes et consacrait une main-d’œuvre sans précédent à la sécurité électorale après que deux personnes armées de pistolets et portant un équipement tactique aient été vues en train de surveiller une urne à l’extérieur de Phoenix. L’incident a suscité des craintes d’intimidation des électeurs et le potentiel d’affrontements qui pourraient dégénérer en violence.

“Cela passe très rapidement de bien intentionné à mal exécuté, puis de mauvaises choses se produisent”, a déclaré Penzone.

Penzone, un démocrate, a déclaré qu’il y avait “un problème toxique croissant où les individus estiment qu’il est approprié d’utiliser des formes d’intimidation et de menaces pour essayer d’influencer les résultats politiques”.

Des groupes de gauche ont déposé deux poursuites contre des groupes organisant des soirées de surveillance, dont une liée à la milice Oath Keepers. Un juge fédéral a refusé vendredi d’ordonner à un groupe de cesser ses activités.

Un homme de 36 ans a été arrêté la semaine dernière pour avoir prétendument pénétré par effraction dans le siège de campagne de Katie Hobbs, la candidate démocrate au poste de gouverneur et actuelle secrétaire d’État. Rien n’indique que le cambriolage était politiquement motivé, mais cela a alarmé son personnel, qui est constamment à l’affût des menaces.

Les procureurs fédéraux ont accusé trois personnes d’avoir menacé de nuire aux responsables électoraux de l’Arizona, dont Hobbs, depuis les dernières élections.

Plus tôt dans la semaine, trois hommes ont été reconnus coupables d’avoir soutenu un complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer après un procès qui a fait craindre une formation paramilitaire et l’extrémisme antigouvernemental.

Et vendredi, un homme a plaidé coupable d’avoir menacé de tuer le représentant Eric Swalwell, D-Calif. En outre, un homme du Kansas fait face à une accusation criminelle d’avoir menacé de tuer l’un des membres du Congrès de l’État, le républicain Jake LaTurner.

Le représentant Val Demings, un démocrate de Floride qui se présente au Sénat, a fait campagne avec un important service de sécurité privé pendant une grande partie de l’année. C’est une précaution nécessaire, a-t-elle déclaré dans une interview, compte tenu de la recrudescence des menaces violentes au cours des mois depuis qu’elle a été directrice de la Chambre lors du premier procès en destitution de Trump.

“Je n’ai jamais pensé que j’allais vivre mon pire moment, avec l’impression que j’allais vraiment mourir, au Capitole le 6 janvier”, a déclaré Demings, un ancien chef de la police d’Orlando. “Quand j’étais dans des ruelles et des bagarres dans des bars et que j’arrêtais des gens qui tuaient d’autres personnes, je n’ai jamais eu le sentiment dans la rue comme ce jour-là. Et tout était dans la politique, et je me dis: ‘Qu’est-ce qui se passe?’ “

Cooper a rapporté de Phoenix et Peoples de New York. Les rédacteurs de l’Associated Press Jake Bleiberg à Dallas et Farnoush Amiri et Mary Clare Jalonick ont ​​contribué à ce rapport.

