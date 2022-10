L’attaque de Paul Pelosi met en lumière les menaces croissantes qui pèsent sur les législateurs

WASHINGTON (AP) – C’est quelque chose qui va de pair avec le fait d’être membre du Congrès, quel que soit votre parti ou votre statut : des menaces constantes contre votre vie et le sentiment inébranlable qu’elles ne font qu’empirer.

Au cours des presque deux années qui ont suivi l’insurrection du Capitole, au cours de laquelle des partisans de l’ancien président Donald Trump ont fait irruption dans le Capitole et chassé la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et des membres du Congrès, les menaces contre les législateurs et leurs familles ont fortement augmenté. Tôt vendredi, un agresseur à la recherche de Pelosi est entré par effraction dans sa maison de San Francisco et a utilisé un marteau pour attaquer son mari Paul, qui a subi des blessures contondantes et a été hospitalisé.

En fait, la situation s’aggrave : la police du Capitole des États-Unis a enquêté sur près de 10 000 menaces contre des membres l’année dernière, soit plus du double du nombre quatre ans plus tôt.

«Nous sommes à 100%, complètement vulnérables et les risques augmentent», déclare le représentant de l’Illinois Mike Quigley, un démocrate de la région de Chicago. “Si quelqu’un veut te faire du mal, il sait où tu habites, il sait où tu travailles.”

Les législateurs ont fait pression sur les dirigeants du Congrès et la police du Capitole pour une meilleure sécurité, en particulier pour leurs familles et leurs maisons en dehors de Washington. Ils ont fait des progrès, les responsables de la sécurité promettant de payer pour la mise à niveau de certains systèmes de sécurité et une présence accrue de la police du Capitole en dehors de Washington. Mais la grande majorité des membres sont pour la plupart seuls alors qu’ils découvrent comment assurer leur sécurité et celle de leur famille dans un pays où la violence politique est devenue d’une fréquence alarmante.

L’attaque contre Paul Pelosi s’est produite lorsque Nancy Pelosi était hors de la ville, ce qui signifiait qu’il y avait moins de présence de sécurité dans leur maison.

“Ce sont des attaques comme celle-ci qui nous font tous prendre du recul et nous demander ce que nous pouvons faire mieux”, déclare le représentant Rodney Davis, R-Ill., qui était à un entraînement de baseball il y a quatre ans à Alexandria, en Virginie, lorsqu’un homme armé a blessé Le représentant Steve Scalise, R-La., et quatre autres personnes.

Davis, qui a été battu pour sa réélection lors de sa primaire républicaine plus tôt cette année, a déclaré que la sécurité doit être améliorée pour les membres et leurs familles, et «nous devons également travailler pour atténuer une partie de la rhétorique violente qui inspire certaines de ces personnes à faire ce qu’ils font.”

Comme beaucoup de leurs collègues, Davis et Quigley disent tous deux avoir amélioré la sécurité de leur domicile ces dernières années. Deux ans après la fusillade au baseball, un homme de l’Illinois a été arrêté pour avoir menacé de tirer sur Davis dans la tête. Randall Tarr a plaidé coupable à des accusations fédérales et a été condamné à une probation.

Davis a depuis exhorté ses collègues à signaler toutes les menaces à la police et à travailler avec les procureurs locaux pour s’assurer que les personnes sont inculpées. « Vous devez prendre cette menace au sérieux », dit-il.

Des incidents comme celui-là sont d’une fréquence inquiétante. Vendredi, quelques heures seulement après l’agression contre Pelosi, le ministère de la Justice a annoncé qu’un homme avait plaidé coupable d’avoir passé des appels téléphoniques menaçants au bureau d’un membre du Congrès californien non identifié et d’avoir déclaré qu’il avait “beaucoup d’AR-15” et qu’il voulait tuer le membre du Congrès et membres de son personnel.

En juillet, un homme a accosté le représentant de New York Lee Zeldin, un républicain candidat au poste de gouverneur de New York, alors qu’il parlait lors d’un événement de campagne et disait à Zeldin : « Vous avez terminé. Zeldin a battu l’homme au sol et s’est échappé avec seulement une égratignure mineure.

La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., A révélé plus tôt cette année qu’un homme est venu chez elle avec une arme à feu, criant des obscénités. Après l’incident, elle a écrit une lettre aux dirigeants du Congrès et leur a demandé de faire plus pour assurer la sécurité des membres.

Les législateurs ont bénéficié d’une sécurité renforcée depuis l’insurrection du 6 janvier. En juillet, le sergent d’armes de la Chambre a envoyé une lettre à tous les bureaux de la Chambre disant que les membres pourraient se faire rembourser jusqu’à 10 000 $ pour les mises à niveau de sécurité dans leur maison, y compris les systèmes de détection d’intrusion, les caméras, les serrures et l’éclairage. Mais en réalité, une sécurité sophistiquée peut coûter beaucoup plus cher.

Et certains membres bénéficient d’une sécurité supplémentaire, s’il y a des menaces sérieuses. Nancy Pelosi et d’autres dirigeants du Congrès ont la sécurité de la police du Capitole avec eux à tout moment, tout comme les membres qui sont considérés comme les plus vulnérables à un moment donné. Cet appareil de sécurité ne s’étend pas toujours aux familles lorsque le membre n’est pas à la maison, ce qui rend les conjoints comme Paul Pelosi plus vulnérables.

Les membres du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier bénéficient également d’une protection 24 heures sur 24. Le représentant de l’Illinois Adam Kinzinger, l’un des deux républicains de ce comité, a récemment publié des messages vocaux menaçants qu’il avait reçus menaçant sa femme et son bébé.

Kinzinger a tweeté vendredi après l’agression de Paul Pelosi que “chaque candidat et élu du GOP doit s’exprimer, et maintenant”.

Le représentant républicain Davis a également exhorté ses collègues, démocrate et républicain, à condamner l’attaque.

“L’attaque contre Paul Pelosi n’est pas seulement une attaque contre Nancy Pelosi et sa famille”, a déclaré Davis. “C’est une attaque contre nous tous.”

Mary Clare Jalonick, Associated Press