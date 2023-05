L’attaque de Nagano fait au moins trois morts dans un rare incident au Japon

TOKYO – Un homme masqué armé d’un couteau et d’un fusil a tué une femme et deux policiers dans la préfecture centrale japonaise de Nagano, selon la chaîne de télévision publique NHK, citant des rapports de police.

Quiconque essaie d’obtenir une arme à feu au Japon doit demander un permis, suivre un cours sur la sécurité et les lois relatives aux armes à feu et réussir un test écrit. Il y a un cours de formation d’une journée sur les techniques de tir en toute sécurité. Il y a plusieurs séries de contrôles et de vérifications sur les antécédents et la santé du propriétaire de l’arme à feu, y compris des informations sur sa famille, sa santé mentale, ses dettes personnelles et son casier judiciaire. L’arme doit être enregistrée et inspectée par la police.