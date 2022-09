La situation dans le nord de la république de Donetsk est “extrêmement difficile” alors que Kiev rassemble des troupes

Les forces ukrainiennes pourraient tenter une avancée dans le nord de la République populaire de Donetsk (RPD) “dans un futur très proche” a déclaré jeudi le chef du DPR, Denis Pushilin.

Dans une adresse vidéo publiée sur Telegram, Pushilin a décrit la situation dans la région comme “extrêmement difficile.”

“Il y a des signes alarmants, l’ennemi a concentré des forces assez sérieuses, et il est possible que dans un avenir très proche, il essaie de changer la situation et de passer à la contre-offensive”, dit Pouchiline.

Il a rassuré tout le monde que la RPD et les forces russes étaient “faire tout son possible” et qu’il suivait de près les développements au front.

Jeudi matin, les autorités de Donetsk ont ​​annoncé que les frappes d’artillerie des forces ukrainiennes sur la ville avaient fait six morts et sept blessés.

Les forces ukrainiennes ont récemment avancé jusqu’à la frontière de Donetsk, prenant les villes de Balakleya et Izium et menaçant Krasny Liman. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré mercredi que son état-major avait décidé de redéployer les forces russes de la région de Kharkov afin “pour renforcer les capacités de frappe des forces russes dans le Donbass.”

Shoigu a également déclaré que toutes les tentatives de l’armée ukrainienne d’avancer sur le front de Kherson, entre Nikolaev et Krivoy Rog, avaient été contrecarrées par “des pertes importantes”.

Selon Choïgou, Kiev avait planifié ses opérations “uniquement pour créer l’illusion devant les bailleurs de fonds occidentaux que l’armée ukrainienne est capable de mener une offensive.”

Pendant ce temps, le gouvernement ukrainien et ses partisans ont qualifié la récente avancée de “tournant” dans le conflit avec la Russie. Le président Vladimir Zelensky s’est engagé à “libérer” tout le Donbass et certaines parties des régions de Zaporozhye et de Kherson actuellement contrôlées par les forces russes et alliées – ainsi que la Crimée, qui a voté pour rejoindre la Russie en 2014.