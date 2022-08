L’attaque de Liz Truss contre une fonction publique éveillée “s’égarant dans l’antisémitisme” condamnée

L’affirmation de la campagne de Liz Truss selon laquelle elle s’attaquera à la culture de la fonction publique « éveillée » qui « s’égare dans l’antisémitisme » a été fermement condamnée par le syndicat représentant le personnel du gouvernement.

La FDA a déclaré que les commentaires étaient « incendiaires » et seront considérés comme « insultants et odieux » – affirmant qu’ils « vont plus loin que la politique habituelle de sifflet de chien » de l’élection à la direction des conservateurs.

La campagne Truss a publié un communiqué de presse disant qu’elle s’engageait à “changer la culture de la fonction publique éveillée qui s’égare dans l’antisémitisme”.

Se référant à la fonction publique, Mme Truss a déclaré: “Chaque organisation a sa culture, mais elle n’est pas figée, elle peut être modifiée.”

Dans d’autres remarques, le ministre des Affaires étrangères a ajouté : “J’ai été très clair avec nos responsables sur les positions que nous prenons sur Israël, et cela continuera si je deviens Premier ministre”.

En réponse, le secrétaire général de la FDA, Dave Penman, a déclaré que Truss n’avait fourni “aucune preuve de son accusation selon laquelle de nombreux fonctionnaires trouveraient à la fois insultant et odieux”.

Le dirigeant syndical a déclaré: «Les conservateurs sont au gouvernement depuis plus de 12 ans maintenant et, pendant la majeure partie de cette période, Liz Truss a été ministre. Les accusations de “réveil de la fonction publique” sont donc un peu ironiques, étant donné qu’il s’agit essentiellement d’une critique de leur propre leadership.

Penman a ajouté: “Un Premier ministre est également ministre de la fonction publique, et lancer de telles accusations incendiaires sans fondement illustre un manque de leadership, ce dont elle prétend précisément faire preuve.”

La députée travailliste Margaret Hodge – qui a fait campagne pour débarrasser son parti de l’antisémitisme – a accusé Truss d’utiliser le problème pour tenter d’attiser les divisions de la « guerre culturelle ».

« Utiliser l’antisémitisme pour colporter « l’agenda anti-réveil » de la droite est en dessous de la ceinture. La forme la plus ancienne de racisme n’est pas un outil à utiliser dans le non-sens de la guerre culturelle qui divise », a-t-elle tweeté.

Alexander Rose, ancien avocat du gouvernement, a déclaré qu’il n’avait vu aucun signe d’antisémitisme dans la fonction publique. “Je suis un ancien fonctionnaire et ses commentaires ne correspondent pas à ce que j’ai vécu”, a-t-il tweeté.

Il a ajouté : « J’étais dans une petite équipe avec deux personnes juives et un couple de musulmans. Tout le monde s’est embarqué. Non seulement ils respectaient les croyances de l’autre, mais ils montraient un intérêt actif. C’est comme ça que ça devrait être.

La ministre des Affaires étrangères a également déclaré qu’elle visait à renforcer les liens entre le Royaume-Uni et Israël, avec un plan visant à conclure un accord de libre-échange, a déclaré sa campagne.

Dans une déclaration écrite publiée après avoir pris la parole dans une synagogue de Manchester, elle s’est également engagée à examiner si les écoles en font assez pour éduquer les élèves et les enseignants sur l’antisémitisme, selon son équipe.

La campagne Truss voulait aussi s’assurer que les campus universitaires étaient « débarrassés » de l’antisémitisme.

Une source de la campagne a affirmé que le Parti travailliste était un « magasin de discussion pour l’antisémitisme et l’antisionisme » sous la direction de Sir Keir Starmer, et anciennement Jeremy Corbyn. “Cela a accru les inquiétudes au sein de la communauté juive”, ont-ils déclaré.