Annulez la recherche – les trois premiers de Liverpool sont de retour.

Jurgen Klopp a dû attendre plus d’un mois pour une victoire en Premier League alors que ses attaquants ratés – Roberto Firmino, Sadio Mane et Mohamed Salah – ont subi un sort si terne qu’il a conduit à de véritables questions sur leur durabilité dans la défense du titre.

Ces doutes ne sont pas réduits au silence par la victoire 3-1 de jeudi à Tottenham Hotspur, mais la vue de Firmino et Mane trouver le filet – cinq jours après que Salah a marqué deux fois lors de la défaite de Liverpool au quatrième tour de la FA Cup contre Manchester United – ne pouvait pas être plus opportune. avec les défis à venir.

« C’était bien, c’était nécessaire aussi », a déclaré Klopp. «C’était un bon moment pour montrer un peu. Nous sommes toujours là, ce qui est bon à savoir.

« Ce que j’ai vu aujourd’hui, ce n’est pas une question de forme ou de forme, mais qui nous sommes. C’était nous. La deuxième mi-temps, surtout, c’était nous, c’était un combat massif. La principale différence est que nous marquons les buts, cela aide non seulement pour les résultats, mais l’élan du jeu.

« Nous avons raté d’énormes occasions contre Burnley, ce soir nous avons fait tomber un mur – c’est bien. C’est plus facile de perdre [confidence] c’est comme ça, mais il est également possible de le récupérer. Ce n’est pas une lumière que vous pouvez allumer et éteindre. Vous devez le montrer au bon moment. «

L’émergence offensive vient à un moment crucial alors que les Reds affronteront en forme West Ham United dimanche avant les matchs contre Brighton et Hove Albion, Manchester City, Leicester City, RB Leipzig et Everton. C’est une course qui ne peut être négociée sans que le triumvirat offensif de Liverpool redécouvre quelque chose qui s’approche de son mieux.

Heureusement pour l’équipe de Klopp, le trio ressemblait plus à lui-même lors d’une soirée qui a représenté un test sévère de la détermination des visiteurs après avoir échoué à gagner l’un de leurs cinq derniers matchs de Premier League.

Quant aux Spurs, Jose Mourinho était généralement prudent dans son plan de match et a passé de nombreux jours agréables à embrasser le pragmatisme portugais. Pourtant, il y avait un sentiment qu’il a confié l’initiative à une équipe de Liverpool désireuse de retrouver sa forme.

Les Spurs se sont alignés avec une défense à trois et Matthew Doherty opérant à l’arrière gauche. Mourinho a réprimandé l’absence de Sergio Reguilon dans la préparation et il était facile de comprendre pourquoi: Doherty est un défenseur compétent mais il n’offre pas la même livraison précise que Reguilon, optant plutôt régulièrement pour ramener le ballon sur le terrain quand dans un position pour faire de la place pour une croix.

Tottenham s’est assis face à Liverpool dans son approche éprouvée de contention et de contre. L’importance du premier but est primordiale lors de l’adoption de ce style et les Spurs pensaient l’avoir eu lorsque Son Heung-Min a échappé à la passe de Harry Kane – cette combinaison à nouveau – et a dépassé Alisson. Les replays ont montré qu’il était légèrement hors-jeu. Seulement dans l’ère VAR.

Mane avait déjà eu de bonnes chances avant cela et était une épine constante du côté de Tottenham, Serge Aurier ayant finalement été arrêté à la mi-temps pour son incapacité à faire face à la menace. C’est Eric Dier qui a commis l’erreur pour le premier but de Liverpool, cependant, laissant apparemment le centre de Mane à Hugo Lloris uniquement pour que le ballon dérive entre eux et laisse Firmino avec un tap-in.

C’était le sixième but du Brésilien de la saison et le premier but de Liverpool en 482 minutes de football. Pendant ce temps, ils ont réussi 93 tirs sans succès.

jouer 1:04 Jurgen Klinsmann espère que Gareth Bale pourra aider à guider Tottenham avec Harry Kane après s’être blessé aux deux chevilles.

Kane avait boité pendant une grande partie de la première période après avoir semblé rouler la cheville au début et il n’est pas sorti pour la deuxième période. Une blessure à Kane est ce qu’ils craignent le plus dans ces régions – le pronostic initial de Mourinho était vague au-delà de suggérer aux radiodiffuseurs « quelques semaines, je ne sais pas » – et les Spurs n’ont apparemment jamais cru qu’ils pourraient y revenir sans lui.

Mourinho est allé à quatre arrière, remplaçant Aurier et Kane par Harry Winks et Erik Lamela. Il y avait des encouragements avec Joel Matip ajoutant aux problèmes défensifs de Liverpool en boitant avec une blessure au ligament de la cheville, remplacé par Nathaniel Phillips. Mais les Spurs n’ont pas réussi à s’installer dans la confusion, Mane a tiré, Lloris paré et Trent Alexander-Arnold est rentré chez lui pour doubler l’avance de Liverpool.

Mourinho était furieux sur la ligne de touche, son plan de match a été mis en pièces alors que les Spurs devaient s’ouvrir. Pierre-Emile Hojbjerg a marqué un superbe 20 verges pour réduire de moitié le déficit mais ils n’ont pas réussi à monter la pression exercée. Salah avait un but exclu par VAR pour un handball Firmino dans la préparation avant que Mane ne profite de la mauvaise défense de Joe Rodon pour marquer le troisième qui comptait.

Mourinho a gardé l’attaquant suppléant Carlos Vinicius sur le banc toute la nuit et n’a donné à Gareth Bale que neuf minutes pour avoir un impact.

Les meilleurs jeux des Spurs sous Mourinho ont été fondés sur la minimisation des erreurs défensives individuelles tandis que Son et Kane maximisent les moments de contre-attaque avec une efficacité impitoyable. Avec Toby Alderweireld et Davinson Sanchez tombés sur le banc, Mourinho semble toujours se battre pour son unité la plus cohérente avec Dier le pilier et un casting de personnages en constante évolution autour de lui.

Le besoin d’un nouveau défenseur central cet été est évident. Mourinho tenait à défendre Rodon par la suite, affirmant « qu’il jouera le prochain match à coup sûr » et qu’il n’est « pas un lâche » en se détournant toujours de la possession, mais il a admis: « C’est une performance totalement affectée par un individu défensif. des erreurs.

« Une chose est des erreurs, une autre chose n’est pas assez bien. C’est une autre histoire. Je ne dis pas du tout que tout le monde doit assumer des responsabilités. »

Ils étaient bien courts ici aux deux extrémités du terrain, malgré le manque de Fabinho à Liverpool en tant que défenseur central de fortune et son arrivée ici avec une confiance en soi et une fierté blessée après leur récente course.

Ils repartent revigorés après ce qui ressemblera à une soirée cathartique pour Liverpool, pour rien de plus que le légendaire front trois qui n’est plus porté disparu.