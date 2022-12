L’attaque de la série Harry et Meghan contre le “jingoïsme” du Brexit est une erreur, déclare Lord Frost

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Son homologue conservateur, Lord Frost, s’est déchaîné contre les docu-séries Harry et Meghan, affirmant que son affirmation selon laquelle le référendum sur le Brexit de 2016 avait déclenché une flambée de “jingoïsme et de nationalisme” était fausse.

James Holt, directeur exécutif de la Fondation Archewell des Sussex, décrit le Brexit comme une “tempête parfaite qui a donné du crédit au chauvinisme et au nationalisme” dans la série Netflix.

L’ancien porte-parole du Palais a déclaré que quitter l’UE “a donné aux gens avec des vues vraiment horribles sur le monde un peu plus de force et de confiance pour dire ce qu’ils voulaient dire”.

Harry a ajouté: “Donc, l’UE a commandé un rapport en 2016, exactement au moment où notre relation est devenue publique.

“Il a averti que si le gouvernement ne faisait rien ou si les médias ne faisaient pas le tri, alors une guerre des cultures, qui existait déjà, allait devenir énorme et devenir un vrai problème.”

Lord Frost, l’ancien ministre du Brexit de Boris Johnson, a déclaré que ces affirmations “ressuscitent la vieille critique fatiguée selon laquelle notre décision de quitter l’UE était motivée par le racisme – et affirme même que de telles attitudes ont aggravé les pressions sur leur mariage”.

Il a dit au Courrier quotidien: « Ce frottis ne résiste tout simplement pas à l’examen. Toutes les enquêtes d’opinion montrent que la Grande-Bretagne est un pays exceptionnellement accueillant pour les personnes de tous horizons, a l’un des niveaux de racisme les plus bas d’Europe et est le plus positif à l’égard de la diversité.

La ligne dure du Brexit a également suggéré que les Sussex « ignorent les faits réels ou font des affirmations délibérément incorrectes pour des raisons politiques ».

Le n ° 10 a déclaré vendredi que le boycott de Netflix n’était pas une politique gouvernementale, après que le ministre conservateur Guy Opperman a suggéré qu’il cesserait de regarder la plate-forme de streaming à cause des critiques de Harry et Meghan à l’égard de la famille royale.

“J’exhorte tout le monde à boycotter Netflix et à s’assurer que nous nous concentrons réellement sur les choses qui comptent”, a déclaré le ministre de l’Emploi à la BBC. Heure des questions – qualifiant les Sussex de «couple troublé».

Un porte-parole de Downing Street a déclaré plus tard aux journalistes que c’était “une question pour le public de savoir quelles chaînes il veut regarder”.

Pendant ce temps, le député conservateur Bob Seely prévoit de présenter un projet de loi qui pourrait éventuellement priver Harry et Meghan de leurs titres royaux.

L’île de Wight a accusé le duc de Sussex d'”attaquer” la monarchie, la qualifiant de “problème politique”.

Il a suggéré qu’il pourrait présenter un court projet de loi d’initiative parlementaire au cours de la nouvelle année qui, s’il était adopté, verrait les députés voter sur une résolution qui pourrait donner au Conseil privé le pouvoir de rétrograder le statut royal du couple.