L’attaque de la Manchester Arena “était évitable”, mais il y a eu une “tempête parfaite d’échecs”, selon un ex-flic avant le rapport

L’attaque de la région de Manchester “était évitable”, mais il y a eu une tempête parfaite d’échecs, a affirmé un ex-flic.

Un rapport accablant sur l’attentat à la bombe doit être publié aujourd’hui et soulignerait les défaillances des services d’urgence en cette horrible journée de mai 2017.

Un ancien flic a déclaré que l’attaque de la Manchester Arena “était évitable” Crédit : PA

Un rapport sur l’attentat à la bombe, qui a tué 22 personnes, est publié aujourd’hui Crédit : PA

L’attaque terroriste, qui s’est déroulée lors d’un concert d’Ariana Grande, a fait 22 morts et des centaines de blessés.

La plus jeune victime à avoir perdu la vie était une fillette de huit ans.

Mais, il a fallu 43 minutes aux ambulanciers paramédicaux pour atteindre les lieux et les pompiers qui étaient stationnés à seulement cinq kilomètres ne sont arrivés qu’après que la dernière victime grièvement blessée ait été transportée d’urgence à l’hôpital.

La police avait également signalé à tort le crime comme un incident avec une arme à feu en maraude.

S’exprimant avant la publication du rapport d’aujourd’hui, l’inspecteur de police antiterroriste à la retraite Andrea Bradbury a déclaré que les services d’urgence n’étaient “pas préparés et totalement pris au dépourvu” par l’attentat.

Andrea elle-même a été blessée lorsque Salman Abedi, 22 ans, a fait exploser une bombe suicide à la fin du concert.

Elle a dit qu’elle savait qu’il s’agissait d’un engin explosif et a téléphoné à l’agent antiterroriste de garde.

Mais la réponse a été remplie de retards, de malentendus et d’informations inexactes indiquant que l’incident était en cours.

Andrea a déclaré au Times : “Les gens ont été abandonnés en cas de besoin.

“C’était tellement mal, surtout lorsque des officiers expérimentés qui sont entrés demandaient de l’aide et que des équipes d’armes à feu avaient sécurisé le bâtiment.

“C’était horrible, mais ce qui m’a toujours frustré et irrité, c’est le fait que c’était évitable en premier lieu – et après que cela se soit produit, les gens ont été si mal abandonnés par la police et les services d’urgence.”

Les patrons des services d’ambulance auraient été préoccupés par le risque d’un engin explosif secondaire et, par conséquent, ont retenu leur soutien malgré la police armée établissant qu’il n’y avait plus de menace.

Cela a obligé les membres du public à fournir les premiers soins aux victimes gravement blessées.

Le rapport qui doit être publié aujourd’hui est le deuxième que le président de l’enquête publique, John Saunders, a rédigé sur les attentats à la bombe.

Il devrait faire un certain nombre de recommandations qui comprendront une meilleure communication, une planification plus claire et un système plus efficace pour décider où les services d’urgence seront envoyés en cas d’attaque terroriste.

Le Telegraph a rapporté qu’il est à craindre que deux des 22 décès auraient pu être évités si les services d’urgence avaient répondu à l’incident plus rapidement.

L’enquête qui a mené au rapport a appris comment une liste “catastrophique” d’échecs a conduit les victimes à attendre des heures pour se faire soigner avant d’être finalement transportées à l’hôpital.

M. Saunders a précédemment déclaré qu’il y avait neuf occasions manquées d’arrêter le bombardement.

En juin de l’année dernière, il a statué qu’Abedi aurait dû être identifié comme une menace pour la sécurité la nuit de l’attaque.

M. Saunders a critiqué les “graves lacunes” des stewards de Showsec, en particulier après qu’un parent inquiet ait attiré leur attention sur le kamikaze qui rôdait de manière suspecte pendant près d’une heure.

Mais un agent de sécurité mal formé n’a pas voulu l’affronter de peur d’être traité de raciste.

M. Saunders a également critiqué la police britannique des transports après que des agents aient parcouru cinq miles pour un kebab pendant une pause déjeuner de deux heures, ne laissant personne de service dans le City Room Foyer la nuit de l’attaque.

Il a dit qu’il considérait qu’il était probable que le kamikaze, 22 ans, aurait encore fait exploser son appareil s’il avait été confronté “mais les pertes en vies humaines et les blessures auraient très probablement été moindres”.

Il devrait publier un troisième rapport au cours de la nouvelle année mettant en évidence les lacunes du renseignement.

Pendant ce temps, plus de 150 des victimes et des familles endeuillées prépareraient également des poursuites civiles avant le rapport d’aujourd’hui.

CCTV a capturé des images du kamikaze Salman Abedi assis dans le hall de la Manchester Arena Crédit : AFP