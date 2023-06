L’attaque de la camionnette de Nottingham a fait l’objet d’une enquête policière en tant qu’incident majeur ; 3 tués

LONDRES – Trois personnes ont été tuées mardi dans la ville de Nottingham, dans le centre de l’Angleterre, a annoncé la police, ajoutant qu’elle avait détenu un suspect anonyme et traitait les décès comme liés.

« Il s’agit d’un incident horrible et tragique qui a coûté la vie à trois personnes », a déclaré la chef de police Kate Meynell dans un communiqué. « Nous pensons que ces trois incidents sont tous liés et nous avons un homme en garde à vue. »

Meynell a exhorté le public à être patient et a déclaré qu’un certain nombre de routes de la ville resteraient fermées. « Cette enquête en est à ses débuts et une équipe de détectives travaille pour établir exactement ce qui s’est passé », a-t-elle ajouté.