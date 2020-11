L’attaque de I’m A Celeb Big Cat craint que des moutons soient tués près d’un site de tournage au Pays de Galles

Les concurrents de I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici! pourraient courir le risque de se frotter à la nature à laquelle ils ne s’attendaient peut-être pas – avec des rapports de grands félins traquant la campagne galloise.

Pour la première fois, l’émission ITV est filmée au Royaume-Uni alors que les voyages en Australie cette année ont fait l’objet d’un veto en raison de la pandémie de coronavirus en cours – avec des risques pour la santé trop élevés et des restrictions de voyage rendant un voyage Down Under impossible.

Et bien que le spectacle ait déménagé au château de Gwrych au Pays de Galles, il semble que Big Cats pourrait représenter un risque inattendu pour les concurrents.

Des rapports locaux dans la région voisine de Snowdonia ont suggéré qu'une série de morts de moutons aurait pu être causée par des grands félins sauvages dans la région.







(Image: Getty Images)



Un agriculteur aurait perdu 10 moutons en quatre mois à moins de 30 miles du site des caméras I’m A Celeb – avec des experts soupçonnant qu’il pourrait y avoir jusqu’à 12 Big Cats, capables de rôder sur un territoire de 30 miles, dans la zone.

Tony Jones, fondateur de Puma Watch North Wales qui vise à sensibiliser le public aux observations de Big Cat, a déclaré au Sun: «Même l’athlète d’or olympique Sir Mo Farah ne serait pas en mesure de distancer un puma.

«À pleine vitesse sur une courte distance, le puma serait beaucoup plus rapide.







(Image: Getty Images)



M. Jones soupçonne que les marques des animaux décrites par une série de témoins dans la région indiquent que le gros chat est un puma.

«Je pense qu’il y a une petite population d’une douzaine de pumas vivant dans la région de Snowdonia. Je dirais que les premiers ont été publiés ici par les propriétaires à la fin des années 70.

Il a expliqué que les agriculteurs locaux craignent que leur bétail soit menacé par les animaux.

Il a dit: «Ce pauvre fermier sort de la tête avec inquiétude. Cela a été extrêmement pénible et stressant pour lui. “

M. Jones a poursuivi en expliquant que des moutons avaient été retrouvés tués par une seule morsure à la nuque.







(Image: Toby Matthews / SWNS)



L’expert de la faune prétend que la technique de mise à mort est trop différente d’un chien ou d’un blaireau pour être considérée.

Pendant ce temps, I’m A Celeb a été critiqué la semaine dernière à cause de l’utilisation d’insectes non indigènes utilisés dans les essais.

Le présentateur de montres de printemps, Lolo Williams, veut jusqu’à signaler le spectacle à la police pour se plaindre de la libération d’animaux sauvages non indigènes dans la campagne galloise.

M. Williams a fait valoir que les concurrents avaient des «milliers» de cafards versés sur eux pendant les essais – et que les producteurs n’auraient aucun espoir de les récupérer tous.

Il a fait valoir: «Je ne sais pas quelles espèces ils libèrent, mais je peux vous dire qu’ils ne sont pas indigènes. Nous n’avons pas ces cafards ici au Royaume-Uni et nous n’en avons certainement pas dans le nord du Pays de Galles.

«Il va y avoir des cafards dans tous les coins et recoins le long de leur corps, vous allez me dire que chacun d'entre eux est trouvé immédiatement? Bien sûr que non.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



ITV a déclaré: «Tous nos insectes sont gardés dans la zone de tournage. Nous avons un système de grille dans lequel les insectes tombent pour permettre la collecte après le tournage.

«Les concurrents de l’émission se secouent également au-dessus d’une grille après le tournage pour collecter tous les insectes.»

Ils ont ajouté: «Tous les insectes utilisés sur I’m A Celebrity sont des espèces non envahissantes. Ils ne sont libérés que dans une zone confinée et récupérés immédiatement après le tournage.