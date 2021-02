L’attaque d’Arsenal clique avec Aubameyang, Odegaard montrant les meilleures idées d’Arteta contre Leeds

LONDRES – Peut-être que les supporters d’Arsenal peuvent recommencer à s’attendre à l’inattendu. Une critique persistante du manager Mikel Arteta est la rigidité des Gunners dans les positions offensives qui a souvent conduit à une incapacité à traduire la possession en opportunités claires de but. Leeds United était peut-être des complices consentants à l’Emirates Stadium, mais la victoire 4-2 de dimanche présentait une vision plus séduisante de ce qu’Arteta vise à mettre en œuvre – mais pas de la manière que beaucoup attendaient.

– Rapport: le tour du chapeau d’Auba mène Arsenal à une grosse victoire contre Leeds

– Le match d’Arsenal en Ligue Europa déplacé

Il est apparu lorsque Martin Odegaard est arrivé au club prêté par le Real Madrid qu’il se retrouverait dans une rotation avec Emile Smith Rowe, qui a saisi son opportunité dans la première équipe avec un grand aplomb, mais ne pouvait raisonnablement pas être invité à porter un lourd fardeau créatif dans sa saison décisive. Pourtant, Arteta a choisi de donner à Odegaard son premier départ aux côtés de Smith Rowe, l’ancien n ° 10 dans un milieu de terrain avancé à trois avec Bukayo Saka à droite derrière l’attaquant central Pierre-Emerick Aubameyang en forme de 4-2-3-1. .

Ce qui a suivi a été l’une des performances offensives les plus dynamiques d’Arsenal de la saison, Aubameyang se délectant clairement de la créativité fournie par son casting de soutien. « J’ai pensé [the creativity in the final third] c’était beaucoup mieux « , a déclaré Arteta. » Nous étions beaucoup plus efficaces et nous étions composés. Nous avons pris notre temps quand il le fallait. Nous avons eu du mouvement, des courses derrière, des gens dans la boîte et arriver dans la boîte. Notre prise de décision était bien meilleure et notre efficacité, nous frappions des coups et beaucoup d’entre eux étaient sur la cible. C’était la différence. «

Odegaard et Smith Rowe ont échangé leurs positions avec une fluidité impressionnante, Saka a menacé Leeds par un mélange de rythme et de prise de décision imperturbable dans le dernier tiers et Aubameyang s’est aidé pour le premier triplé en Premier League de sa carrière.

Seul West Brom (55 ans) a concédé plus de buts que 42 de Leeds dans l’élite cette saison, et le prix qu’ils sont prêts à payer pour montrer une telle intention d’attaque implacable est une ouverture que les hautes équipes peuvent exploiter. Les Gunners n’ont pas toujours semblé capables de saisir de telles opportunités, mais ils l’ont fait ici dans ce qui ressemblait sans aucun doute à une sortie cathartique après des défaites frustrantes contre les Wolves et Aston Villa.





Ces matchs contenaient une controverse liée à la VAR (un carton rouge de David Luiz à Molineux, que le club a tenté sans succès de faire appel, avant de se voir refuser à un homme l’avantage de lui-même pour une faute sur Bukayo Saka, et plus tard, un fort cri de pénalité à Villa Se garer). Dimanche, il est apparu pour la troisième fois malchanceux. Aubameyang avait déjà mis Arsenal en tête avec un faible trajet à la 13e minute au moment où Saka a éclaté au but, pour ensuite tomber sous le contact du capitaine de Leeds, Liam Cooper. L’arbitre Stuart Attwell a indiqué l’endroit, mais a examiné la décision sur le moniteur côté terrain et a jugé que Cooper n’avait pas établi un contact suffisant pour faire tomber Saka.

Arteta était furieux sur la ligne de touche, mais Saka est resté imperturbable, pressant le gardien de but Ilian Meslier dans une erreur alors qu’il traînait sur le ballon, remportant un coup de pied au-delà de toute contestation. Aubameyang s’est converti et Arsenal a établi un contrôle auquel ils n’avaient jamais vraiment l’air d’abandonner, Hector Bellerin écrasant un troisième après un excellent travail autour de la surface de Saka et Dani Ceballos. C’était le premier match de championnat cette saison au cours duquel les Gunners ont marqué trois buts en première période.

Smith Rowe a préparé le troisième d’Aubameyang avec un superbe ballon deux minutes après le redémarrage, avant que Leeds ne frappe deux fois par Pascal Struijk et le remplaçant Helder Costa pour faire un peu briller la victoire des Gunners. Les dernières étapes étaient un peu plus inconfortables qu’Arsenal aurait pu l’aimer, mais la parité n’a jamais semblé être rétablie.

Aubameyang était sensationnel et la formation d’Arteta était parfaite alors qu’Arsenal a montré son meilleur résultat lors de la victoire de dimanche contre Leeds. James Williamson – AMA / Getty Images

Aubameyang est reparti avec le ballon de match, ayant juré dans ses notes de programme de « rembourser tout l’amour » qui lui avait été montré pendant une période difficile où il a raté des matchs tout en s’occupant de sa mère malade. Il a fait cela, puis quelques-uns ici, marquant son 200e but en championnat dans le Top 5 des divisions européennes et atteignant 36 buts en Premier League pour Arsenal. Seuls Jamie Vardy (46), Mohamed Salah (42) et Sadio Mane (37) ont marqué plus depuis qu’Aubameyang a fait ses débuts en février 2018.

« Cela a été une période difficile pour moi, mais maintenant il est temps de retrouver le sourire et de gagner des matchs et de marquer des buts, c’est tout », a déclaré Aubameyang. « Tout le monde autour du club me donnait beaucoup d’amour, ma mère et ma famille, donc je suis vraiment, vraiment heureux et je suis vraiment fier de faire partie de cette famille. Je suis vraiment heureux aujourd’hui, la victoire et objectifs – c’est pour eux. «

A déclaré Arteta à propos de son avant-centre, « Il a fait une excellente performance non seulement pour les buts, mais aussi pour la façon dont il a travaillé sans le ballon. »

Aubameyang a ajouté de la puissance au but injecté par Saka en particulier, qui continue d’exceller; C’est Gabriel Martinelli qui a donné le ton à cette équipe à son retour sur le côté, mais ces jours-ci, Saka joue ce rôle avec une constance remarquable. Sa forme est si bonne que Willian et le signataire du record du club Nicolas Pepe font partie de ceux qui devront répondre pour gagner une place dans l’équipe.

Le défi pour Arsenal maintenant, comme cela a été le cas lors des précédents patchs violets, est de jouer avec une telle ingéniosité contre de meilleurs adversaires. Les quatre prochains matchs d’Arsenal seront les deux étapes de leur 32e match de Ligue Europa contre Benfica, ainsi que des affrontements difficiles contre les leaders de la Premier League Manchester City et les hauts voleurs de Leicester City. Ces opposants ne seront pas aussi accommodants que Leeds, mais Arsenal a maintenant un excellent exemple de leur expressionnisme sur lequel s’appuyer.