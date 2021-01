Une attaque contre un étudiant en droit singapourien par un garçon de 15 ans à cause d’un coronavirus était « à motivation raciste », ont constaté des magistrats.

Jonathan Mok, 24 ans, a été ensanglanté et contusionné et a dû être opéré au visage après avoir été agressé par l’adolescent et son groupe d’amis sur Oxford Street le 24 février de l’année dernière.

L’adolescent, qui ne peut être nommé en raison de son âge, a été reconnu coupable de lésions corporelles graves aggravées par la race (GBH) par le tribunal de la jeunesse de Highbury Corner lundi.

Il avait précédemment admis avoir blessé ou infligé du GBH, mais a nié que c’était à motivation raciste, affirmant à son procès en décembre qu’il n’avait pas mentionné le coronavirus et n’était pas raciste.

Mais le tribunal a appris que plusieurs personnes avaient été témoins du mot «maladie» ou «coronavirus» à quelques mètres de distance.

La présidente du banc, Lesley Ward, a déclaré que les preuves montraient que la version des événements de l’adolescent n’était « pas plausible » et ne pouvait être crue.

Elle a déclaré à l’adolescente: « Compte tenu du nombre de témoins et de votre proximité avec l’incident, nous pensons qu’il n’est pas plausible que vous ayez manqué le terme raciste utilisé et il est donc difficile de croire à votre version des événements. »

Mme Ward a déclaré que l’attaque avait été « non provoquée et à motivation raciste ».

Le tribunal avait précédemment entendu dire qu’après que l’ami de l’homme de 15 ans eut fait une remarque sur le coronavirus à M. Mok, l’étudiant s’est retourné.

L’ami de l’accusé a alors dit « ne me regardez pas » avant de frapper M. Mok au visage sans prévenir, le chef du tribunal.

M. Mok, qui étudiait à Londres depuis deux ans au moment de l’attaque, a déclaré au procès que son nez avait « explosé » après le premier coup de poing.

Le tribunal a appris que le garçon de 15 ans s’était ensuite joint à l’attaque, en donnant des coups de poing et de pied à M. Mok et en faisant un commentaire «raciste».

M. Mok a déclaré que l’accusé adolescent lui avait dit: « Je ne veux pas de votre coronavirus dans mon pays. »

Interrogé sur ce qu’il pensait que le commentaire signifiait, M. Mok a déclaré au procès: « Mon interprétation était qu’il croyait que j’étais celui qui avait amené le coronavirus dans ce pays, ou des personnes qui me ressemblaient.

« J’étais en colère … c’était assez choquant parce que je ne m’attendais jamais à faire face à ce genre d’incident, je n’ai jamais entendu ce genre de commentaire tout le temps pendant mes études à Londres. »

L’adolescent avait précédemment nié avoir donné des coups de pied à M. Mok ou entendu parler de coronavirus dans son groupe d’amis.

Il avait déclaré au tribunal que « personne n’a rien dit à M. Mok de son appartenance ethnique ».

Il avait également déclaré qu’il pensait que le coronavirus était « faux » au moment de l’incident.

L’adolescent a été libéré sous caution inconditionnelle et sera condamné au tribunal pour adolescents de Highbury Corner le 27 janvier.