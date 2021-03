Les rebelles houthis ont revendiqué plusieurs attaques de drones ces derniers jours, dont deux tentatives distinctes pour frapper l’aéroport international d’Abha la semaine dernière. Plus tôt ce mois-ci, le groupe a déclaré avoir tiré 14 drones et huit missiles balistiques sur des installations pétrolières du port saoudien de Ras Tanura et des cibles militaires dans trois autres villes saoudiennes, ce qui a incité Riyad à faire vœu de représailles. L’intensification des grèves intervient également alors que les Houthis mènent une offensive terrestre pour s’emparer de la région de Marib, riche en ressources, l’une des dernières zones du nord du Yémen contrôlée par le gouvernement du pays, soutenu par l’Arabie saoudite et internationalement reconnu.

