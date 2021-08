L’attaque contre un officier du Pentagone a été soudaine et non provoquée, selon le FBI

L’attaque mortelle de mardi contre un officier de police du Pentagone dans une station de transit à l’extérieur du bâtiment a été soudaine et non provoquée, selon un compte rendu de l’incident publié mercredi par le FBI.

L’officier, que les autorités ont identifié comme étant George Gonzalez, est décédé après qu’un suspect est sorti d’un bus et l’a poignardé « sans provocation ». selon un tweet du bureau extérieur du FBI à Washington.

Les enquêteurs ont identifié le suspect comme étant Austin William Lanz, 27 ans, d’Acworth, en Géorgie. Au cours de la lutte avec Gonzalez, a déclaré le FBI, Lanz s’est tiré une balle avec l’arme de l’officier.

D’autres officiers « ont abordé le sujet », selon le FBI. Lanz est décédé sur les lieux.

Un passant blessé lors de l’incident a été emmené dans un hôpital voisin avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger et a été libéré, selon le communiqué.

Les enquêteurs ont examiné les antécédents de Lanz, y compris ses antécédents criminels, ses casiers judiciaires, ses informations financières et tous les comptes en ligne, essayant d’identifier un motif potentiel de l’attaque, a déclaré un responsable de l’application des lois à l’Associated Press.

L’Agence de protection des forces du Pentagone a déclaré sur Twitter que l’agence avait observé End of Watch, une cérémonie après la mort d’un policier, pour Gonzalez mardi.

Gonzalez a rejoint la PFPA en juillet 2018 et a été promu au grade d’officier supérieur en 2020, selon l’agence. Vétéran de l’armée et de la police, Gonzalez a précédemment travaillé pour le Federal Bureau of Prisons, la Transportation Security Administration et l’armée américaine. Il a reçu la médaille d’honneur de l’armée pour son service en Irak, selon la PFPA.

« Il a pris à cœur notre mission de » protéger ceux qui protègent notre nation « », a déclaré la PFPA. L’agence l’a décrit comme « grégaire » et « bien-aimé et respecté par ses collègues officiers ».

« L’officier Gonzalez a incarné nos valeurs d’intégrité et de service aux autres », a déclaré l’agence.

La PFPA a déclaré que Gonzalez était un natif de Brooklyn, un fan inconditionnel des Yankees et un diplômé du lycée Canarsie de New York.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a exprimé ses condoléances aux proches de Gonzalez et a ordonné que les drapeaux du Pentagone soient hissés en berne.

Le chef de la PFPA, Woodrow Kusse, a déclaré que l’incident inciterait probablement à un examen de la sécurité au Pentagone.

« Il y a un certain nombre de mesures que nous avons en place là-bas. Chaque fois qu’un incident se produit, que ce soit ici ou n’importe où ailleurs à travers le pays ou dans le monde, nous réalisons des post-action (rapports) sur ceux-ci, nous les examinons, nous cherchons des choses que nous pouvons faire pour nous améliorer », a déclaré Kusse.

Le centre de transit reprendra ses activités normales mercredi, le PFPA a déclaré dans un tweet.

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.

Contribution : The Associated Press