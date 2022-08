L’attaque contre Rushdie montre les divisions entre les chiites libanais

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BEYROUTH – L’attaque au couteau de l’auteur Salman Rushdie a mis à nu les divisions au sein de la communauté musulmane chiite du Liban, en lançant quelques-uns dénonçant la violence contre les fervents partisans du groupe militant chiite Hezbollah soutenu par l’Iran qui ont salué l’attaque. Un défenseur de Rushdie a reçu des menaces de mort. L’attaque a frappé près de chez eux parmi les chiites du Liban. L’agresseur, Hadi Matar, 24 ans, a la double nationalité libano-américaine, et son père vit dans un village du sud du Liban dominé par le Hezbollah. La mère de Matar a déclaré qu’elle pensait que la visite de son fils dans le village de Yaroun en 2018 avait fait de lui un fanatique religieux.

L’édit religieux, ou fatwa, exhortant les musulmans à tuer Rushdie a été publié en 1989 par le chef spirituel iranien de l’époque, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, qui a accusé l’auteur de blasphème pour son interprétation du prophète Mahomet dans le roman “Les versets sataniques”.

L’Iran, un proche allié du Hezbollah, a salué l’attaque de vendredi mais a nié toute implication directe. Les responsables du Hezbollah sont discrets depuis l’attaque contre Rushdie, 75 ans, alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence dans l’ouest de New York. Un responsable du Hezbollah a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par l’Associated Press.

La plupart des chiites libanais soutiennent le Hezbollah et le mouvement Amal plus laïque allié du président du Parlement Nabih, qui a remporté les 27 sièges attribués à la secte lors des élections législatives de cette année. Les sièges du Parlement et du Cabinet sont divisés au Liban en fonction des affiliations religieuses.

Pourtant, il existe une minorité vocale de critiques du Hezbollah parmi les chiites. Plusieurs ont été attaqués et un a été abattu l’année dernière.

Alors que la polémique tournait, une vieille vidéo du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a refait surface sur les réseaux sociaux. Dans ce document, Nasrallah a déclaré que “personne n’aurait osé attaquer à nouveau le prophète de l’Islam Muhammad” si Rushdie avait été tué immédiatement après la fatwa.

Certains détracteurs du Hezbollah ont accusé le groupe et ses partisans d’apprendre à leurs enfants à tuer au nom de la religion,

La mère de Matar, Silvana Fardos, a déclaré mardi soir à la télévision locale Al-Jadeed que son fils avait vécu toute sa vie aux États-Unis jusqu’à ce qu’il se rende au Liban pour la première et la dernière fois en 2018. Ce voyage l’a changé à jamais, a-t-elle déclaré.

“Après son retour du Liban, c’était un être humain différent (…) Je savais qu’il souffrait d’une longue dépression et je m’attendais à me réveiller un jour et à découvrir qu’il s’était suicidé”, a déclaré Fardos, alléguant que son fils était maltraité par son père.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se demandait si elle avait élevé un terroriste ou un extrémiste, la mère a répondu : “Non. J’ai élevé un ange.

Les journalistes ont été empêchés d’entrer à Yaroun et le père de Matar n’a pas parlé aux médias.

Malgré le silence officiel du Hezbollah, les partisans du groupe sur les réseaux sociaux font l’éloge de l’attaque.

Certains ont lancé des menaces contre l’éminente journaliste Dima Sadek après avoir publié sur son compte Twitter une photo de Khomeiny et du général Qassim Soleimani, un haut général iranien tué lors d’une frappe américaine en 2020, décrivant les deux comme des “versets sataniques”.

Depuis lors, les menaces de mort sur les réseaux sociaux et par le biais de messages sur son téléphone portable n’ont pas cessé, un homme l’avertissant : « Je vais te violer en public » et un autre disant que « son sang devrait être versé ». Elle a reçu un SMS dans lequel l’expéditeur lui a dit où elle habite.

Sadek a déclaré que malgré les menaces publiques, elle n’a pas été contactée par les autorités avec des offres de protection.

“C’est la première fois que je sens que je suis en danger”, a déclaré Sadek, critique sévère du Hezbollah pendant des années, à l’AP. Elle a allégué que la campagne contre elle sur les réseaux sociaux était orchestrée par le fils de Nasrallah, Jawad.

Elle a dit qu’elle restreignait ses mouvements pour la première fois.

Le Comité pour la protection des journalistes a exhorté les autorités libanaises à ouvrir une enquête et à protéger Sadek.

Le journaliste chiite Mohamad Barakat, rédacteur en chef du site d’information Asas Media, a également été attaqué après avoir écrit qu’en poignardant Rushdie, Matar “a poignardé des chiites qui vivent en Europe et en Amérique”.

Dans l’autre camp, le journaliste libanais Radwan Akil du célèbre quotidien local An-Nahar a déclaré dans des propos apparemment contradictoires qu’il tolérait la fatwa contre Rushdie, mais pas le meurtre de qui que ce soit, y compris des écrivains.

“Je suis bien sûr favorable aux libertés politiques et à la liberté d’expression… mais je ne suis pas pour critiquer le plus grand homme de l’histoire, le prophète Mahomet, et je rejette également la critique de Jésus-Christ”, a déclaré Akil dans une interview télévisée avec des Libanais. médias.

An-Nahar a publié une déclaration, intitulée “L’adoption d’un appel au meurtre contredit nos politiques”. Il disait que les opinions d’Akil étaient les siennes. Deux journalistes qui avaient travaillé pour le journal et qui critiquaient ouvertement le Hezbollah et le gouvernement du président syrien Bashar Assad, un autre allié de l’Iran, ont été tués dans des attentats à la voiture piégée en 2005.

Le débat pourrait finir par s’essouffler car la plupart des Libanais sont préoccupés par l’effondrement économique du pays et le manque de services. “Ils ont beaucoup d’autres préoccupations”, a déclaré Hilal Khashan, professeur de sciences politiques à l’Université américaine de Beyrouth.

Les dirigeants politiques libanais n’ont pas commenté l’attaque de Rushdie.

Cependant, le ministre de la Culture par intérim, Mohammad Mortada, a dénoncé la représentation du prophète par Rushdie.

“La liberté d’expression doit être polie”, a tweeté Mortada, un ministre chiite proche des alliés du Hezbollah. “Les insultes ou la rancune noire n’ont rien à voir avec la morale.”