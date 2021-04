L’attaque ajoute une nouvelle complication aux discussions à Vienne et aux efforts du président Joe Biden pour lisser les liens avec Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a entretenu une relation étroite avec Trump, qui a abandonné l’accord avec l’Iran et a lancé une campagne de «pression maximale» sur l’Iran en imposant des sanctions sévères.

Ces mêmes critiques, dont beaucoup au Congrès, ont exprimé des inquiétudes quant au fait que des sanctions non nucléaires – telles que celles imposées pour le terrorisme, les activités de missiles balistiques et les violations des droits de l’homme – pourraient être sur la table des négociations. L’administration n’a pas spécifiquement commenté cela, mais a déclaré qu’elle n’offrirait pas d’édulcorants à l’Iran sans rapport avec l’accord.

Les responsables israéliens ont également exprimé des inquiétudes quant à ce qu’ils craignent d’être un retour précipité des États-Unis à l’accord, et la nouvelle de l’attaque a été annoncée alors que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, était en visite en Israël. Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken seront à Bruxelles plus tard cette semaine pour des entretiens avec des alliés européens et de l’OTAN susceptibles de toucher l’Iran.