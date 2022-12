L’attaque contre les travailleurs du pétrole dans l’est de la Syrie fait au moins 10 morts

L’attaque de vendredi est survenue un jour après que le commandement central du Pentagone, qui supervise les troupes américaines en Syrie, a déclaré que les États-Unis et leurs partenaires avaient tué 466 membres de l’État islamique en Syrie cette année et au moins 220 autres en Irak voisin.

L’État islamique a perdu le dernier territoire de son califat autoproclamé dans certaines parties de la Syrie et de l’Irak il y a trois ans, mais a réussi à maintenir des cellules dormantes en Syrie. Il attaque régulièrement des cibles telles que le gouvernement syrien et des combattants kurdes soutenus par les États-Unis. Les États-Unis maintiennent une présence militaire dans des régions de l’est de la Syrie.

Le champ pétrolifère vers lequel les travailleurs se dirigeaient est sous le contrôle du gouvernement syrien, qui ne contrôle qu’une partie des champs de pétrole et de gaz naturel du pays. Ceux qui sont assis à l’est de l’Euphrate sont détenus par les Forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis et dirigées par les Kurdes, un groupe qui contrôle une grande partie du nord-est de la Syrie.

Il a ajouté qu’une autre raison derrière l’attaque pourrait être d’exacerber davantage les tensions entre le gouvernement du président Bachar al-Assad, qui a repris le contrôle de la majeure partie du pays après plus d’une décennie de guerre, et l’armée américaine, qui maintient un nombre de bases dans l’est de la Syrie.

« L’Etat islamique essaie toujours, toujours de prouver à ses partisans et membres qu’ils sont toujours présents et qu’ils peuvent atteindre n’importe quel point qu’ils veulent », a déclaré Omar Abu Layla, directeur exécutif de Deir Ezzor 24, une organisation d’information et d’analyse qui se concentre sur la Syrie. province orientale de Deir al Zour. “C’est un message clair du groupe au groupe.”

Bien que la guerre syrienne compliquée et multiforme se soit transformée en un conflit de bas niveau, il y a des poussées occasionnelles avec des frappes aériennes et des attaques de guérilla. L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que près de 450 personnes avaient été tuées dans le conflit cette année dans les zones désertiques du centre et de l’est de la Syrie, où de nombreuses cellules dormantes de l’État islamique seraient basées.

Ce mois-ci, l’armée américaine a déclaré avoir mené deux raids contre l’État islamique dans l’est de la Syrie, tuant ou capturant des membres.

Les raids “réaffirment l’engagement inébranlable de Centcom envers la région et la défaite durable de l’Etat islamique”, a déclaré le général Michael E. Kurilla, chef du Commandement central américain, dans un communiqué ce mois-ci. “La capture de ces membres de l’Etat islamique perturbera la capacité de l’organisation terroriste à continuer de comploter et de mener des attaques déstabilisatrices.”

Le rapport du Commandement central publié jeudi indique qu’en Syrie, les forces américaines ont mené 14 attaques unilatérales contre l’État islamique cette année, ainsi que 108 autres en collaboration avec leurs partenaires. En Irak, les forces américaines et leurs partenaires des forces de sécurité irakiennes ont mené 191 opérations contre le groupe.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que plus de 160 membres de l’État islamique avaient été tués par des frappes aériennes russes sur les cachettes du groupe dans le désert cette année. Et plus de 260 soldats gouvernementaux et miliciens pro-gouvernementaux ont été tués dans 103 attaques de l’État islamique.

Le ministre syrien du pétrole et des ressources minérales, Bassam Tohme, a déclaré que le pays souffrait d’une crise pétrolière et a accusé les groupes terroristes et “l’occupation américaine” d’avoir coupé le pétrole disponible nécessaire pour garantir les besoins minimaux des Syriens, selon les médias d’État syriens. .