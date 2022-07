L’attaque contre l’ancien Premier ministre japonais étourdit une nation connue pour son contrôle des armes à feu

TOKYO (AP) – La nouvelle que l’ancien Premier ministre Shinzo Abe avait été abattu en plein jour vendredi a choqué non seulement le Japon, mais le monde entier, qui en est venu à associer la nation à criminalité relativement faible à un contrôle strict des armes à feu.

Le Japon, avec une population de 125 millions d’habitants, n’a enregistré que 10 affaires criminelles liées aux armes à feu l’année dernière, faisant un mort et quatre blessés, selon la police. Huit de ces cas étaient liés à des gangs. Tokyo n’a enregistré aucun incident, blessure ou décès avec des armes à feu au cours de la même année, bien que 61 armes à feu y aient été saisies.

Beaucoup reste flou quant au mobile et à l’identité du suspect de l’attaque de vendredi, qui a été placé en garde à vue sur les lieux. Abe, le Premier ministre japonais le plus ancien, a été abattu alors qu’il faisait campagne à Nara, dans l’ouest du Japon, pour les candidats de son parti au pouvoir et est décédé plus tard dans un hôpital. Des élections législatives sont prévues dimanche.

Bien que les grandes universités japonaises aient des clubs de tir et que la police japonaise soit armée, la plupart des Japonais traversent la vie sans jamais manipuler, ni même voir, une vraie arme à feu.

Les coups de couteau sont plus courants en tant que crime mortel. Et donc le débat sur le droit de porter des armes est une question lointaine au Japon et ce depuis des décennies.

“Les Japonais sont en état de choc”, a déclaré Shiro Kawamoto, professeur au Collège de gestion des risques de l’Université Nihon de Tokyo.

L’événement de campagne où l’attaque s’est produite a attiré une foule immense de personnes, faisant de la sécurité un défi, a déclaré Kawamoto.

“Cela sert de signal d’alarme sur le fait que la violence armée peut se produire au Japon, et la sécurité pour protéger les politiciens japonais doit être réexaminée”, a-t-il déclaré. “Supposer que ce genre d’attaque ne se produira jamais serait une grave erreur.”

Ajoutant à la complexité, des rapports indiquent que l’arme utilisée dans la fusillade pourrait avoir été artisanale, ce qui signifie que les contrôles des armes à feu existants pourraient être inefficaces.

Les spéculations vont déjà bon train sur le fait que le personnel de sécurité d’Abe pourrait être confronté à de sérieuses questions. Mais une telle attaque est extraordinaire au Japon, faisant de la sécurité relativement légère la norme, même pour les anciens premiers ministres.

La dernière fois qu’une fusillade très médiatisée s’est produite, c’était en 2019, lorsqu’un ancien membre d’un gang a été abattu dans un lieu de karaoké à Tokyo.

En vertu de la loi japonaise, la possession d’armes à feu, ainsi que de certains types de couteaux et d’autres armes, comme les arbalètes, est illégale sans permis spécial. Leur importation est également illégale.

Ceux qui souhaitent posséder des armes à feu doivent se soumettre à une vérification rigoureuse des antécédents, y compris une autorisation par un médecin, et déclarer des informations sur les membres de leur famille. Ils doivent également passer des tests pour montrer qu’ils savent utiliser correctement les armes à feu. Ceux qui passent et achètent une arme doivent également acheter un système de verrouillage spécial pour l’arme en même temps.

Passer tous ces obstacles permettra à cette personne de tirer sur des cibles d’argile. La chasse nécessite un permis spécial supplémentaire. Même les policiers ont rarement recours au tir avec leurs pistolets.

L’arme utilisée lors de l’attaque contre Abe était probablement une arme à feu “artisanale”, selon NR Jenzen-Jones, directeur d’Armament Research Services, une société spécialisée dans les enquêtes sur les armes.

Il a comparé l’arme probable à un mousquet de l’époque de la guerre civile, dans lequel la poudre à canon ou le propulseur est chargé séparément du projectile de balle.

“La législation sur les armes à feu au Japon est très restrictive, donc je pense que ce que nous voyons ici, avec ce qui est probablement une arme à chargement par la bouche, n’est pas seulement une tentative de contourner le contrôle des armes à feu, mais aussi le contrôle strict des munitions au Japon, ” il a dit.

L’écrivain Associated Press Jon Gambrell à Lviv, en Ukraine, a contribué à ce rapport.

Yuri Kageyama, Associated Press