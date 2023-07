L’attaque contre la maison du maire choque la France malgré une nuit « plus calme »

Le domicile d’un maire d’une banlieue parisienne a été attaqué alors que les émeutes se poursuivaient.

Les troubles violents font suite à la mort par balle d’un adolescent qui ne s’est pas arrêté pour un contrôle routier.

Environ 45 000 policiers et gendarmes, ainsi que des hélicoptères et des véhicules blindés ont été déployés pour tenter de maintenir la paix.

Les politiciens français ont exprimé leur horreur dimanche après que le domicile du maire d’une banlieue parisienne a été attaqué dans une nouvelle nuit d’émeutes pour le meurtre d’un adolescent par la police, même si la violence à l’échelle nationale était moins intense que les jours précédents.

Le gouvernement du président Emmanuel Macron est aux prises avec cinq nuits consécutives de violentes manifestations depuis que Nahel M., 17 ans, a été abattu mardi dans la banlieue parisienne de Nanterre par un policier lors d’un contrôle routier.

Le meurtre de Nahel M, d’origine algérienne, a ravivé les accusations de longue date de racisme institutionnel au sein de la police française qui, selon des groupes de défense des droits, pointe du doigt les minorités lors des contrôles.

Cherchant à réprimer ce qui est devenu l’un des plus grands défis pour Macron de sa présidence, le ministère de l’Intérieur a déployé ces deux dernières nuits 45 000 policiers et gendarmes dans tout le pays, ainsi que des hélicoptères et des véhicules blindés.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 719 personnes avaient été arrêtées dans la nuit, soit environ la moitié du chiffre de la nuit précédente avec des affrontements intenses toujours signalés dans plusieurs endroits, dont la ville méridionale de Marseille, mais plus calmes ailleurs.

L’attention s’est portée sur l’attaque du domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de droite de L’Ha-les-Roses en région parisienne, qui a vu une voiture en feu percutée par des émeutiers dans l’entrée de son domicile dans le but d’y mettre le feu. bâtiment, ont déclaré les procureurs.

La femme et les enfants du maire, âgés de 5 et 7 ans, étaient à la maison, bien que le maire lui-même se soit rendu à la mairie pour faire face aux émeutes. La femme a été « grièvement blessée » avec une jambe cassée, ont indiqué les procureurs.

Le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. « La nuit dernière, l’horreur et la honte ont atteint un nouveau niveau », a déclaré le maire dans un communiqué.

« La plus grande sévérité »

« La situation était beaucoup plus calme », ​​a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne aux journalistes lors de sa visite à L’Hay-les-Roses.

« Mais un acte comme celui que nous avons vu ce matin ici est particulièrement choquant. Nous ne laisserons passer aucune violence » impunie, a-t-elle déclaré, appelant à ce que les auteurs soient sanctionnés avec la « plus grande sévérité ».

Quelque 7 000 policiers ont été déployés rien qu’à Paris et dans sa banlieue, y compris le long de l’avenue des Champs-Élysées, dans le centre de Paris, à la suite d’appels sur les réseaux sociaux pour amener les émeutes au cœur de la capitale.

La présence policière massive a permis de contenir la violence, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

« Une nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de sécurité », a-t-il tweeté tôt dimanche.

Mais le chef de la police de Paris, Laurent Nunez, a mis en garde sur BFM TV : « Personne ne crie victoire ».

A Marseille, qui a connu d’intenses affrontements et pillages, la police a dispersé samedi soir des groupes de jeunes à la Canebière, la principale avenue qui traverse le centre-ville, ont constaté des journalistes de l’AFP.

« Ils sont venus spécifiquement pour faire des dégâts, piller et partir », a déclaré Youcef Bettahar, commerçant du centre commercial Merlan à Marseille. « Nous sommes vraiment dégoûtés par ce qui se passe. »

« Nouvelle réunion de crise »

Les manifestations présentent une nouvelle crise pour Macron qui espérait poursuivre son deuxième mandat après avoir vu des mois de manifestations qui ont éclaté en janvier contre le relèvement de l’âge de la retraite.

Il a reporté une visite d’Etat en Allemagne qui devait débuter dimanche, signe de la gravité de la situation en France.

Macron présidera dimanche une réunion de crise avec des membres de son gouvernement, selon l’Elysée.

Afin de limiter la violence en cours, les bus et les tramways en France ont cessé de circuler après 21h00 et la vente de grands feux d’artifice et de liquides inflammables a été interdite. Marseille a arrêté tous les transports urbains à partir de 18h00.

Macron a exhorté les parents à assumer la responsabilité des émeutiers mineurs, dont un tiers étaient « jeunes ou très jeunes ».

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a déclaré samedi que 30% des personnes arrêtées étaient des mineurs, tandis que Darmanin a déclaré que l’âge moyen des personnes arrêtées n’était que de 17 ans.

Les troubles ont suscité des inquiétudes à l’étranger, la France accueillant la Coupe du monde de rugby à l’automne et les Jeux olympiques de Paris à l’été 2024.

La Grande-Bretagne et d’autres pays européens ont mis à jour leurs conseils aux voyageurs pour avertir les touristes de rester à l’écart des zones touchées par les émeutes.

Le consulat de Chine à Marseille a également averti ses citoyens d' »être vigilants et de faire preuve de prudence » après que les médias officiels ont rapporté l’impact de pierres sur un bus transportant des touristes chinois dans la ville du sud.

La culture et le divertissement ont été perturbés, la chanteuse Mylène Farmer annulant les concerts dans les stades et la maison de couture française Céline annulant son défilé de mode masculine à Paris.

Un policier de 38 ans a été inculpé d’homicide volontaire suite à la mort de Nahel et placé en détention provisoire.